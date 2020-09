Bundesliga: FC Augsburg gegen BVB heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der BVB trifft nach gelungenem Saisonstart am 2. Spieltag der Bundesliga auf den FC Augsburg. Wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Alle Freitags, Montags- und frühen Sonntagsspiele live sowie die Highlights zu allen Partien bereits kurz nach Spielende! Sichere Dir Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat.

FC Augsburg gegen BVB: Ort, Datum, Uhrzeit

Die Partie Augsburg gegen Dortmund am 2. Spieltag der Bundesliga findet am heutigen Samstag, 26 September, um 15.30 Uhr statt. Austragungsstätte ist die Augsburger WWK-Arena, die Platz für gut 30.000 Zuschauer bietet.

Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen die Plätze allerdings nur teilweise besetzt werden. 6.000 Heimfans sind zugelassen, die Karten gehen an Dauerkarteninhaber und Mitglieder. Wie in allen anderen Stadien gilt ein striktes Alkohol- und Stehplatzverbot.

Augsburg gegen BVB heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Gastspiel der Borussia beim FCA ist live und exklusiv bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender hat die exklusiven Übertragungsrechte für alle Samstagsspiele der Bundesliga inne und bietet via Sky Go auch einen Livestream an.

Alle Abonnenten haben die Wahl zwischen der Konferenzschaltung auf Sky Sport Bundesliga 1 sowie dem Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2. Als Kommentatoren sind Jonas Friedrich und Kai Dittmann im Einsatz, die Vorberichterstattung beginnt um 14.30 Uhr.

Auf DAZN habt Ihr die Möglichkeit, Euch die Höhepunkte aller Bundesligaspiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff anzuschauen. Zudem überträgt der Streamingdienst eine Vielzahl von Bundesligaspielen live, unter anderem alle Freitagsspiele.

Das Angebot von DAZN, das außerdem die Champions League, Europa League, LaLiga, Serie A und vieles mehr beinhaltet, könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen. Anschließend kostet ein Abo 11,99 Euro im Monats- oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Wollt Ihr die Partie lieber im Liveticker verfolgen, seid Ihr bei SPOX richtig aufgehoben. Dort begleiten wir Euch ausführlich durch das Spiel Augsburg vs. Dortmund.

© imago images / kolbert-press

FCA - Borussia Dortmund: Voraussichtliche Aufstellungen

Der wiedergenesene Guerreiro könnte direkt für den verletzten Hazard in die Startelf rücken. Sollte die Zeit nicht reichen, steht erneut Passlack bereit. Augsburg-Coach Herrlich dürfte auf seine Siegelf von Berlin setzen.

Augsburg : Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago - Khedira, Gruezo - Caligiuri, Vargas - Gregoritsch - Niederlechner

: Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago - Khedira, Gruezo - Caligiuri, Vargas - Gregoritsch - Niederlechner BVB: Bürki - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Reyna - Sancho, Haaland

Bundesliga: Der 2. Spieltag im Überblick

Im Abendspiel am Samstag treffen die Krisenteams aus Schalke und Bremen aufeinander. Abgeschlossen wird der Spieltag morgen zwischen Freiburg und Wolfsburg.

Termin Heim Auswärts 25. September, 20.30 Uhr Hertha BSC Eintracht Frankfurt 26. September, 15.30 Uhr Arminia Bielefeld 1. FC Köln 26. September, 15.30 Uhr FC Augsburg Borussia Dortmund 26. September, 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 VfB Stuttgart 26. September, 15.30 Uhr Bayer Leverkusen RB Leipzig 26. September, 15.30 Uhr Mönchengladbach Union Berlin 26. September, 18.30 Uhr Schalke 04 Werder Bremen 27. September, 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim Bayern München 27. September, 18 Uhr SC Freiburg VfL Wolfsburg

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag

Durch einen Kantersieg gegen S04 hat sich Meister Bayern direkt wieder an die Tabellenspitze gesetzt. Auch der BVB und der FCA gehören zu den fünf Teams, die mit drei Punkten in die Saison gestartet sind.