Spielplan: Wann beginnt die Bundesliga? - 1. Spieltag - Saisoneröffnung

Die vergangene Spielzeit ist gerade erst vorbei und schon steht die Saisoneröffnung der Bundesliga wieder vor der Türe. Wann die Spielzeit 2020/21 startet und welche Mannschaften am 1. Spieltag gegeneinander antreten, erfahrt Ihr hier.

Bundesliga, Saison 2020/21: Wann findet der 1. Spieltag statt?

Die neue Saison der Bundesliga beginnt am Freitag den 18. September. Im ersten Spiel der Saison treffen der FC Bayern München und der FC Schalke 04 aufeinander. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr.

Bundesliga, Eröffnungsspiel: FC Bayern eröffnet doch die Saison

Nach einigem Hin und Her eröffnet nun doch Vorjahresmeister FC Bayern München mit einem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 die neue Bundesligasaison. Da der FC Bayern ins Finale der Champions League eingezogen ist, bot die DFL dem Rekordmeister an, die Ligasaison erst am Montag, den 21. September, zu starten. In diesem Fall hätte das Duell Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach die Saison eröffnet.

Am vergangenen Freitag teilte die DFL mit, dass die Bayern ihr Anliegen erklärt hatten, "als aktueller Titelträger traditionell den Auftakt der Spielzeit zu bestreiten und dafür auf zusätzliche Vorbereitungszeit vor dem 1. Spieltag zu verzichten". Somit steht auf eigenen Wunsch des FCB nun doch Bayern gegen Schalke als Saisonauftakt fest.

Bundesliga, Eröffnungsspiel: Max Kruse stichelt gegen den FCB

Die Verwirrung um das Auftaktspiel der neuen Saison war für Union-Berlin-Neuzugang Max Kruse Anlass zu Sticheleien in den Sozialen Netzwerken. Auf seinem Instagram-Account kritisierte der Ex-Nationalspieler das Terminierungschaos: "Wir sind ja alle voller Vorfreude auf die Saison. Da habe ich mir direkt mal den Spielplan angeguckt, der rausgekommen ist und gesehen: Hey, Bayern darf doch die Saison eröffnen. Super! Freut mich. Auf eigenen Wunsch, habe ich gesehen. Finde ich klasse. Wenn ich mir dann was wünschen darf: Wir würden dann gerne immer Samstag, 15.30 Uhr, spielen."

Ein direktes Aufeinandertreffen von Max Kruse und dem FC Bayern München muss dagegen noch etwas länger auf sich warten lassen. Union Berlin empfängt den Rekordmeister erst am 12. Dezember zum Heimspiel im Stadion an der Alten Försterei.

© imago images / MIS

Bundesliga: Die Partien des 1. Spieltags