RB Lepzig, News und Gerüchte - Emil Forsberg: "Noch bin ich hier nicht fertig"

RB Leipzig - Emil Forsberg: "Noch bin ich hier nicht fertig"

Emil Forsberg hat im Interview mit dem kicker über seine Zukunft bei RB Leipzig gesprochen und einen Verbleib bei den Sachsen in Aussicht gestellt. Mit Sportdirektor Markus Krösche habe es gute Gespräche gegeben. "Ich habe ausschließlich positive Signale erhalten", so Forsberg. "Wir gehen den Weg gemeinsam und wollen das Beste für Leipzig. Ich bin gut drauf und weiß, dass ich der Mannschaft helfen kann, wenn ich topfit bin. Dann weiß auch jeder, was ich leisten kann."

Die Probleme in der abgelaufenen Saison, als der Schwede zeitweise aus der ersten Elf flog, scheinen vergessen. "Ich hatte damals ein paar gesundheitliche Schwierigkeiten, die mich zurückgeworfen haben, aber jetzt bin ich wieder topfit. Ich will wieder da anknüpfen, wo ich vor der Winterpause war."

Auch will sich der 28-Jährige dem Konkurrenzkampf in der offensiven Schaltzentrale stellen. Dani Olmo kam schon im vergangenen Winter, mit Milot Rashica ist ein weiterer Kandidat bei RB im Gespräch. "Seit ich hier bin, wurden immer neue Spieler geholt, dieser Konkurrenzkampf gehört dazu, wir wollen uns als Mannschaft gegenseitig pushen", so Forsberg. "Am Ende musst du immer wieder beweisen, dass du besser als die anderen bist. Ich freue mich über jeden guten Spieler, der kommt, ich habe davor keine Angst. Weil ich auch weiß, wie gut ich bin. Außerdem bin ich erst 28, ich will auch noch lernen und mich weiterentwickeln."

Die Ära Ralf Rangnick bei Red Bull: Selbstgemacht ist doch am schönsten © imago images / opokupix 1/30 Nach acht Jahren im Red-Bull-Konzern ist die Ära Ralf Rangnick Geschichte. SPOX blickt auf den teils historischen Weg zurück, den Rangnick in Salzburg und vor allem Leipzig gegangen ist. © imago images / hardt / david hagemann 2/30 18. September 2011. Schalke trifft auf den FC Bayern. Keiner ahnt, dass Ralf Rangnick zum bis heute letzten Mal für S04 an der Seitenlinie stehen wird. Damals spielen Höwedes, Draxler und Pukki für Schalke, Kroos, Tymoshchuk und Petersen für Bayern ... © imago images / team2 3/30 Vier Tage nach dem Bayern-Spiel löst Rangnick seinen Vertrag auf. Diagnose: Burnout. Nicht wenige hoffen auf eine dritte Amtszeit des Mannes, der Schalke noch im Frühjahr zu einem legendären Erfolg gegen Inter und zum Pokalsieg geführt hat. © imago images / gepa pictures 4/30 Doch Rangnick kehrt nicht nach Schalke zurück, sondern wird nach zehnmonatiger Auszeit Sportdirektor bei Red Bull Salzburg und gleichzeitig Verantwortlicher für die sportliche Entwicklung von RB Leipzig. © imago images / gepa pictures 5/30 Trainer wird Rangnick nicht, denn diesen Job übernimmt in Salzburg Roger Schmidt, der sich beim SC Paderborn einen Namen gemacht hat. Rangnick will sich ums Strategische kümmern, darum, zwei Klubs im Einklang nach vorne zu bringen und zu entwickeln. © imago images / picture point 6/30 RB Leipzig, 2009 auf Initiative der Red Bull GmbH gegründet, hat 2012 auch im zweiten Anlauf nicht den Aufstieg von der Regionalliga in die 3. Liga geschafft. Daraufhin ersetzt der neue Sportdirektor Trainer Peter Pacult durch Alexander Zorniger. © imago images / gepa pictures 7/30 Das Salzburger Abenteuer beginnt mit der größtmöglichen Blamage: Salzburg scheitert am luxemburgischen Vertreter FC Düdelingen (0:1, 4:3), was schon damals eine Sensation ist. © imago images / gepa pictures 8/30 Ragnick rüstet den Kader daraufhin gewaltig auf: Kevin Kampl, der Brasilianer Rodnei, der frühere Hoffenheimer Isaac Vorsah und ein gewisser Sadio Mane etwa verstärken die Roten Bullen. Das reicht für Platz 2 am Ende der Saison. © imago images / gepa pictures 9/30 Schon ein Jahr später ist Salzburg eine Klasse für sich in Österreich. Bereits acht Spieltage vor Schluss ist man Meister, der Pokal wird ebenfalls gewonnen. Mit 110 Saisontoren bricht man den Rekord von Rapid Wien. © imago images 10/30 Parallel gelingt Leipzig sportlich der Aufstieg in die 2. Liga. Um die Lizenz entbrennt ein Kampf zwischen der DFL und dem aufstrebenden Klub. Anpassungen am Logo und in der Personalstruktur bringen Leipzig die Spielerlaubnis. © imago images / photoarena eisenhut 11/30 Die öffentliche Debatte um die Mitbestimmung in deutschen Fußball-Klubs verebbt damit aber nicht. Viele Fans haben Angst, dass mehr Unternehmen und Sponsoren dem Red-Bull-Beispiel folgen werden und traditionell geführte Vereine zurückdrängen. © imago images / picture point 12/30 Rangnick will sich noch stärker um die sportlichen Geschicke in Leipzig kümmern und kündigt Anfang 2015 an, zur folgenden Saison das Traineramt bei den Sachsen zu übernehmen. Zorniger schmeißt hin. Achim Beierlorzer übernimmt bis Saisonende. © imago images / picture point 13/30 Große Runde bei RBL: Rangnick und Oliver Mintzlaff, Vorsitzender der RasenBallsport Leipzig e.V., erklären die neuen Aufgabenverteilungen. Während sich Rangnick verstärkt um Leipzig kümmert, sollen seine Aufgaben in Salzburg ruhen. © imago images / picture point le 14/30 Für einen Zweitligisten rüstet Leipzig gehörig auf. Davie Selke kommt aus Bremen, Atinc Nukan von Besiktas, Willi Orban vom FCK. Aus Salzburg machen Peter Gulacsi und Stefan Ilsanker rüber. Gut 26 Mio. Euro investiert man ins Ziel Bundesligaaufstieg. © imago images / picture point le 15/30 Das Unterfangen gelingt, wie sich unschwer erkennen lässt. Am 8. Mai 2016 ist der Aufstieg nach einem 2:0-Heimsieg gegen Karlsruhe amtlich. Spoiler: Selke kriegt Rangnick noch ... © imago images / picture point le 16/30 Der Österreicher Ralph Hasenhüttl wird als erster RBL-Bundesligatrainer vorgestellt. Rangnick zieht sich wieder auf seinen Direktorenposten zurück. © imago images / team2 17/30 Rangnick lässt der vorausgegangenen eine noch viel massivere Transferoffensive folgen: u.a. kommen Oliver Burke, Timo Werner und Naby Keita. Die drei machen den Löwenanteil der fast 80 Millionen Euro an Ausgaben aus. © imago images / thomas frey 18/30 Der 28. August 2016 ist der Tag des ersten RBL-Bundesligaspiels. Man ist ausgerechnet bei Rangnicks Ex-Klub TSG Hoffenheim zu Gast. Hier begrüßt Rangnick Julian Nagelsmann. © imago images / jan hübner 19/30 Die Premiere endet 2:2. Kapitän Dominik Kaiser, bereits seit 2012 in Leipzig an Bord, trägt sich als erster Bundesligatorschütze des jungen Vereins ein. Wie Förderer Rangnick hat auch er eine Hoffenheimer Vergangenheit. © imago images / bernd koenig 20/30 Gleich in der ersten Bundesliga-Saison hinterlässt RBL eine gehörige Duftmarke, auch wenn der Saison-Showdown gegen Meister Bayern München 4:5 verloren geht. RB stellt so manchen Aufsteigerrekord auf und wird am Ende Zweiter. © imago images / eibner 21/30 Wenige Monate später schreibt der Klub wieder Geschichte, denn das erste Europacupspiel steht an. Gegen die AS Monaco bereiten die Fans einen stimmungsvollen Rahmen. Allerdings scheitert RB in der Gruppenphase. © imago images / mausolf 22/30 Die zweite Spielzeit ist nicht so erfolgreich wie die erste. Hasenhüttl muss gehen. Nagelsmann wird erst ab 2019 übernehmen, also fehlt ein Trainer für ein Jahr. Wer dafür wohl in Frage käme ...? © imago images / picture point le 23/30 Rangnick macht es noch mal selbst! Wie in der Saison 2015/16 gibt er den Trainer/Sportdirektor. Jesse Marsch (zuvor Cheftrainer bei New York Red Bulls) und Robert Klauß (zuvor RBL-U-19) werden seine Assistenten. Das Ziel heißt: Champions League. © imago images / picutre point le 24/30 Doch zunächst mal steht Europa League auf dem Speiseplan und da heißt einer der Gegner Salzburg. Die Fans in Österreich sind nicht nur gut auf RR, also Ralf Rangnick, zu sprechen. © imago images / opokupix 25/30 Am Ende von Rangnicks bislang letzter Trainersaison erreicht RBL Platz drei und damit zum zweiten Mal die Champions League. Das DFB-Pokalendspiel geht gegen den FC Bayern verloren. © imago images / laci perenyi 26/30 Das 0:3 wurmt Rangnick massiv. Schiedsrichter Tobias Stieler habe RB einen Elfmeter versagt, ohnehin sei seine Mannschaft weit unter Wert geschlagen worden. © imago images / picture point le 27/30 Im Sommer 2019 wird Rangnick Head of Sport and Development Soccer bei der Red Bull GmbH und kümmert sich eher um globale Themen. Seinen Nachfolgern in Leipzig, Trainer Nagelsmann und Sportdirektor Krösche, steht er jedoch beratend zur Seite. © imago images / picture point le 28/30 Ganz etwas anderes macht Rangnick während der Corona-Krise. Mit seiner Stiftung beteiligt er sich etwa an der Aktion "Wir helfen Helden". © imago images / gepa pictures 29/30 Ende Juli 2020 löst Rangnick seinen bis 2021 befristeten Vertrag mit Red Bull auf. Dietrich Mateschitz habe ihm "die Möglichkeit gegeben, hier über all die Jahre etwas Einzigartiges aufzubauen", sagt er. © imago images / poolfoto 30/30 Für Rangnick sei die Zeit einfach reif gewesen, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen. Die Frage ist nun: Was kommt als Nächstes? Ob er sich doch noch ein drittes Mal Schalke antut ...

RBL strukturiert sportliche Führung neu

RB Leipzig stellt sich in seiner sportlichen Führung neu auf. Wie der Klub mitteilte, bildet Sportdirektor Markus Krösche gemeinsam mit Christopher Vivell und Florian Scholz die neue Führungsebene. Vivell, zuletzt bei Red Bull Salzburg tätig, übernimmt die neue Rolle des Technischen Direktors. Scholz fungiert als Kaufmännischer Leiter Sport und ist als Chief Media Officer weiterhin für Kommunikation zuständig.

Der Bereich Marketing, den Scholz zuvor auch verantwortete, wird nun von Chief Commercial Officer Matthias Reichwald abgedeckt. Zudem wird Helge Riepenhof neuer Direktor für Medizin und Sportwissenschaften.

"Diese Veränderung ist notwendig, um den immer komplexer werdenden Anforderungen personell wie administrativ gerecht zu werden und um uns auch hier zukunftssicher aufzustellen", kommentierte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff die Veränderungen in der Führungsstruktur der Sachsen.

Leipzig leiht Talent nach Nürnberg aus

Der 1. FC Nürnberg hat sich offenbar die Dienste eines hoffnungsvollen Talents gesichert. Wie die Bild berichtet, steht Tom Krauß von RB Leipzig vor dem Wechsel zu den Franken. Der 19-jährige Defensivspieler kommt auf Leihbasis - ob für ein oder zwei Jahre, ist noch unklar.

Krauß durchlief die Jugendabteilung der Leipziger und wird bei seinem Heimatklub als großes Talent angesehen. Auch deshalb verlängerte RB den Vertrag des 19-Jährigen Anfang Juni bis 2025. Nun soll Krauß in Liga zwei Spielpraxis sammeln.