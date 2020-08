BVB, Trainingslager in Bad Ragaz: Termine, Testspiele, Teilnehmer

Wie in den letzten Jahren residiert der BVB auch 2020 im Trainingslager in Bad Ragaz. Auch Jadon Sancho ist mit von der Partie. Wir geben Euch alle Infos zu den Terminen, Testspielen und Teilnehmern des Dortmunder Trainingslagers.

Bereits zum zehnten Mal in Serie schlägt Borussia Dortmund sein Trainingslager in Bad Ragaz auf.

BVB, Trainingslager: Das ist Bad Ragaz

Das 5000-Seelen-Dorf Bad Ragaz liegt rund sieben Autostunden von Dortmund entfernt im Schweizer Kanton St. Gallen.

Seit 2011 residiert der BVB dort im Grand Ressort Bad Ragaz, trainiert wird auf der Trainingsanlage "Ri-Au" des kleinen Kurortes.

BVB, Trainingslager in Bad Ragaz: Termine

Der BVB ist ab Montag (10. August) für acht Tage in Bad Ragaz zu Gast, allerdings sind die Bedingungen in diesem Jahr anders. Aufgrund der Corona-Pandemie entfallen nicht nur die gewohnten Rahmenbedingungen mit öffentlichen Trainingseinheiten, Autogrammstunden, Fantreffen etc., sondern auch der Zeitpunkt des Trainingslagers unterscheidet sich zu den Vorjahren.

Während sich die Schwarz-Gelben normalerweise im letzten Drittel der Vorbereitung den Feinschliff für die neue Saison in der Schweiz holten, gastiert das Team von Lucien Favre nun schon nach einer Trainingswoche in Bad Ragaz. Das liegt daran, dass Borussia Dortmund den Termin schon früh geblockt hatte und keine Ausweichtermine mehr möglich waren.

Deshalb werden auch die Trainingsschwerpunkte in diesem Jahr anders gelegt werden. So geht es ab dem 10. August darum, die Basis für eine schwere Saison mit vielen englischen Wochen und quasi keiner Winterpause zu legen. In Bad Ragaz stehen insgesamt elf Trainingseinheiten an.

BVB, Trainingslager in Bad Ragaz: Testspiele

In seinen acht Tagen in der Schweiz bestreitet der BVB zwei Testspiele.

Als Austragungsort wird zweimal das österreichische Altach dienen, das rund eine halbe Autostunde von Bad Ragaz entfernt liegt.

Dort wird der BVB am Mittwoch (12. August) um 17 Uhr zunächst auf den SCR Altach treffen, ehe zum Abschluss des Trainingslagers am Sonntag (16. August) um 16 Uhr Austria Wien mit Ex-Trainer Peter Stöger wartet.

Beide Begegnungen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, Fans können die Spiele jedoch bei Sport1 und BVB-TV im TV bzw. Livestream verfolgen.

BVB: Alle Testspiele des BVB der Saisonvorbereitung 2020/21

Gegner Datum Uhrzeit Ort SC Altach 12. August 17 Uhr Altach FK Austria Wien 16. August 16 Uhr Altach MSV Duisburg 22. August 15.30 Uhr (2 x 30 Minuten) Duisburg Feyenoord Rotterdam 22. August 16.45 Uhr (2 x 30 Minuten) Duisburg SC Paderborn 28. August TBD BVB-Trainingszentrum VfL Bochum 28. August 17.30 Uhr TBD

BVB, Trainingslager in Bad Ragaz: Teilnehmer

Die Langzeitverletzten Marco Reus und Marcel Schmelzer werden in Bad Ragaz nicht mit dabei sein, ansonsten kann Lucien Favre aber auf den kompletten Profikader zurückgreifen. Auch Jadon Sancho, der immer wieder mit einem Transfer zu Manchester United in Verbindung gebracht wurde, saß am Montag im Flieger in die Schweiz.

Auch alle zurückgekehrten Leihspieler wie Felix Passlack und Marius Wolf, die in Dortmund wohl keine Perspektive haben, sind mitgereist.