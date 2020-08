BVB: Lucien Favre fühlt sich unter Jungspielern "wie in der Schule"

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre hat im Interview mit der Welt am Sonntag erklärt, dass er sich angesichts der zahlreichen Talente in der Mannschaft "wie in der Schule" fühle.

Das aber gefalle ihm. "Denn es sind alle gute Jungs mit sehr viel Potenzial", so der 62-jährige BVB-Coach.

Neben den Stammkräften Jadon Sancho und Erling Haaland (beide 20) sollen auch Neuzugang Jude Bellingham sowie Giovanni Reyna (beide 17) und Mateu Morey (20) zunehmend Spielminuten beim BVB bekommen. Ab Ende November ist zudem noch Youssoufa Moukoko (15) spielberechtigt.

"Bellingham zum Beispiel ist zwar erst 17, aber er hat schon eine sehr große Präsenz, er hat in England schon zweite Liga gespielt", erklärte Favre über den 20-Millionen-Mann. "Und Reyna ist für sein Alter schon ein unglaublich cleverer Spieler. Haaland hat in Österreich Bundesliga und Champions League gespielt, bevor er zu uns kam."

Bundesliga: Die Teams mit den meisten Pressingsequenzen in der Saison 2019/20 © imago images / Jürgen Fromme 1/20 Ohne Pressing geht im modernen Fußball längst nichts mehr. SPOX zeigt mithilfe der Daten von opta, welche Teams in der abgelaufenen Bundesligasaison die meisten Pressingsequenzen hatten. © imago images / Revierfoto 2/20 Zur Erklärung: Sobald das gegnerische Team auf maximal drei Pässe kommt und die Situation innerhalb von 40 Metern vor dem Tor des Gegners endet, zählt es als eine Pressingsequenz. Spoiler: Viele Sequenzen bedeuten nicht immer Erfolg! © imago images / Ulrich Hufnagel 3/20 Platz 17 - 1. FC KÖLN: 381 Pressingsequenzen © imago images / Sascha Meiser 4/20 Platz 17 - TSG HOFFENHEIM: 381 © imago images / Hans Jürgen Baumann 5/20 Platz 16 - SC FREIBURG: 385 © imago images / Bernd König 6/20 Platz 15 - HERTHA BSC: 395 © imago images / Eibner 7/20 Platz 14 - SC PADERBORN: 398 © imago images / Witters 8/20 Platz 13 - FC AUGSBURG: 424 © imago images / Neis Eibner 9/20 Platz 12 - FSV MAINZ 05: 425 © imago images / Nordphoto 10/20 Platz 11 - FORTUNA DÜSSELDORF: 435 © imago images / Kevin Voigt / Jan Huebner 11/20 Platz 10 - BORUSSIA DORTMUND: 440 © imago images / Contrast 12/20 Platz 9 - 1. FC UNION BERLIN: 447 © imago images / nordphoto 13/20 Platz 8 - SV WERDER BREMEN: 462 © imago images / Moritz Müller 14/20 Platz 7 - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: 469 © imago images / Kevin Voigt / Jan Huebner 15/20 Platz 6 - RB LEIPZIG: 477 © imago images / Eibner / Weiss 16/20 Platz 5 - EINTRACHT FRANKFURT: 484 © imago images / Ulrich Hufnagel 17/20 Platz 4 - VFL WOLFSBURG: 493 © imago images / Poolfoto 18/20 Platz 3 - FC SCHALKE 04: 500 © imago images / Beautiful Sports 19/20 Platz 2 - BAYER 04 LEVERKUSEN: 529 © imago images / Peter Schatz 20/20 Platz 1 - FC BAYERN MÜNCHEN: 582

Favre über Moukoko: Hazard und Reus "könnten fast seine Väter sein"

Der Verein suche "gezielt nach solch außergewöhnlichen Talenten", sagte der 62-Jährige. "Und die Jungs wissen, dass sie hier eine Chance bekommen, sich zu entwickeln und zu spielen. Wir tun als Verein sehr viel für sie."

Jungstar Moukoko bezeichnete Favre als "absolute Ausnahme". Stammspieler Thorgan Hazard (27) und Marco Reus (31) "könnten fast seine Väter sein", scherzte er weiter.

Bei diesen Spielern habe der Verein eine besondere Verantwortung: "Das ist klar. Wir fordern viel von diesen Spielern. Aber sie brauchen Zeit, um zu verstehen, was es heißt, ein richtiger Profi zu sein. Das müssen wir akzeptieren. Das ist eine Entwicklung."

Favres Vertrag läuft in Dortmund nur noch bis nächsten Sommer. Eine vorzeitige Vertragsverlängerung vor der Saison wurde ausgeschlossen, die Gespräche sollen nun im Herbst stattfinden. "Das Thema hat derzeit keine Priorität", sagte Favre.