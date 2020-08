BVB gegen VfL Bochum heute live im TV und Livestream sehen

Der BVB tritt heute gegen den VfL Bochum zum Testspiel an. Die Austragung des Spiels ist wegen eines positiven Corona-Test beim VfL aber aktuell noch nicht sicher. Alle Informationen zur Partie, und wo Ihr diese im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr an dieser Stelle.

BVB gegen Bochum: Wann und wo findet das Testspiel statt?

Am heutigen Freitag, den 28. August, steigt die digitale Saisoneröffnung des BVB. In diesem Rahmen veranstaltet der BVB gleich zwei Testspiele im Signal Iduna Park. Nach dem ersten Spiel gegen den SC Paderborn um 15.30 Uhr (Alle Informationen dazu findet ihr hier.) ist der Test gegen den VfL Bochum für 18 Uhr angesetzt.

Wegen eines positiven Corona-Tests im Mannschaftskreis der Bochumer ist aber noch unklar, ob die Partie stattfinden kann. Eine endgültige Entscheidung wird erst kurzfristig erwartet.

Borussia Dortmund - VfL Bochum: Testspiel live im TV und Livestream sehen

Sollte die Partie wie geplant stattfinden, dann ist das Spiel live im Free-TV zu sehen. Sky zeigt die Partie ab 17.45 Uhr im frei empfangbaren Programm Sky Sport News HD. Das Spiel ist zudem auch auf der Webseite des Senders kostenlos im Livestream zu sehen.

Der BVB überträgt ab 15.15 Uhr seine Saisoneröffnung ebenfalls auf den eigenen Social-Media-Kanälen. Die Testpartie gegen den VfL Bochum könnt Ihr ab 18 Uhr also auch bei BVB TV, auf YouTube und auf Facebook mitverfolgen.

BVB: Die bisherigen Testspielergebnisse

In den bisherigen Testspielen überzeugten vor allem die Youngster des BVB. Neuzugang Jude Bellingham glänzte bei seinem Debüt beim 6:0-Sieg gegen den SCR Altach mit zwei Torbeteiligungen, der 18-jährige Ansgar Knauff trug sich gegen den MSV Duisburg gleich zweimal in die Torschützenliste ein. In vier Testpartien holte der BVB drei Siege, lediglich gegen Feyenoord Rotterdam unterlagen die Borussen.

Datum Heim Gast Ergebnis 12. August SCR Altach Borussia Dortmund 0:6 16. August Borussia Dortmund Austria Wien 11:2 22. August MSV Duisburg Borussia Dortmund 1:5 22. August Borussia Dortmund Feyenoord Rotterdam 1:3 28. August Borussia Dortmund SC Paderborn -:- 28. August Borussia Dortmund VfL Bochum -:-

© imago images / Sven Simon

BVB: Das Programm zum Saisonstart

Der BVB startet mit dem Pokal-Erstrundenspiel gegen den MSV Duisburg in die Saison. Zum Auftakt in der Bundesliga gibt es direkt ein Spitzenspiel: Im Signal-Iduna-Park kommt es zum Borussia-Duell gegen die Fohlenelf aus Mönchengladbach. Das nächste Highlight wartet bereits am 5. Spieltag. Der BVB empfängt Erzrivale Schalke 04 zum Revierderby.