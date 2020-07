Hertha BSC - Windhorsts Visionen für den "Big City Klub": Die Vorbilder sind Chelsea, City und PSG

Während die Corona-Pandemie massive Auswirkungen auf die meisten Bundesligisten hat, könnte Hertha BSC dank der Millionen von Geldgeber Lars Windhorst zum großen Krisengewinner werden. Die Fußball-Kolumne erklärt die Hintergründe.

Auch wenn Werder Bremen mit viel Glück den Bundesliga-Klassenerhalt gesichert hat und das vermutlich auch dem 1. FC Nürnberg eine Etage tiefer gerade so gelingen wird: Das Scheitern des Hamburger SV, der wirtschaftliche und sportliche Absturz von Schalke 04, der Zweitligaabstieg von Dynamo Dresden und die Ansammlung ehemaliger Deutscher Meister in der finanziell desaströsen dritten Liga haben die Diskussionen um die Zukunft der sogenannten Traditionsvereine neu entfacht.

Ein Kernproblem, das all diese Klubs haben: Aufgrund der heimatlichen Verwurzelung sind sie zwar in ihrer Region meist die klare Nummer eins, haben aber wegen des oft anhaltenden sportlichen Misserfolgs darüber hinaus wenig bis keine Strahlkraft. Deshalb haben der VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt oder der 1. FC Nürnberg deutschlandweit kaum Fans - es sei denn, sie kommen aus dieser Gegend oder sind so alt, dass sie sich noch an längst vergangene Erfolgszeiten erinnern können (zum Beispiel beim 1. FC Köln an das Double vor 42 Jahren). In allen Bundesländern eine mehr als überschaubare Anzahl an Fans haben im Grunde nur der FC Bayern und Borussia Dortmund.

Ein Negativbeispiel in allen Bereichen war bislang Hertha BSC: Die Berliner fristen national und erst recht international im Vergleich zu Teams aus anderen Metropolen ein Schattendasein. Selbst in der eigenen Stadt ist der Verein nicht die unumstrittene Nummer 1, im Osten dominiert klar der Lokalrivale Union.

Neben der Tatsache, dass zahlreiche Zugezogene in der Hauptstadt (Schwaben!) treu zu ihren Heimatvereinen stehen, leidet Hertha noch immer unter den Folgen der 1980er-Jahre, als die Mannschaft sogar in der Berliner Oberliga kickte und sich junge Fußballfans erfolgreicheren Vereinen wie dem FC Bayern und Borussia Dortmund zuwendeten. Das hat sich seit der Bundesliga-Rückkehr 1997 nur teilweise geändert. Echte Erfolge blieben aus - die beiden einzigen Meistertitel gewann Hertha 1930 und 1931.

Hertha BSC - mögliche Zu- und Abgänge: Mit Piatek, Tousart und Co. endlich ein "Big City Club"? © imago images 1/28 Durch den Einstieg von Investor Lars Windhorst ist die Hertha eines der spannendsten Projekte im deutschen Fußball geworden. © imago images 2/28 Darüber hinaus erhält die Hertha im Herbst wohl eine weitere Tranche in Höhe von 100 Millionen Euro. Wir zeigen Euch, wen Michael Preetz mit dem zur Verfügung stehenden Geld im Auge haben soll und wer den Klub wohl verlassen muss. © imago images 3/28 GREGOR KOBEL: Wie Sky berichtet, hat der Hauptstadtklub den 22-Jährigen verpflichtet. Der Torwart kommt für fünf Millionen Euro von der TSG Hoffenheim, zuvor war er nach Stuttgart und Augsburg verliehen. Bei Hertha soll er Rune Jarstein (35) beerben. © Hertha BSC 4/28 LUCAS TOUSART (Olympique Lyon): Schon in der Winterpause machte die Hertha den ersten Sommertransfer fix. Tousart kostete die Berliner 25 Mio. Euro. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde zunächst wieder an Lyon ausgeliehen und kommt zum Saisonende. © getty 5/28 Tousart gilt als einer der begabtesten Sechser Frankreichs und ist beim CL-Achtelfinalisten gesetzt. Hertha-Boss Michael Preetz bezeichnete den Transfer als "Investment in die Zukunft von Hertha BSC". © imago images 6/28 Im Gegensatz zu Tousart wechselten Krzystof Piatek (27 Mio. Euro), Mateus Cunha (18 Mio. Euro) und Santiago Ascacibar (12 Mio. Euro) bereits im Januar nach Berlin. Mindestens vier weitere Neuzugänge sind wohl in der nächsten Transferperiode geplant. © imago images 7/28 WOUT WEGHORST: Mit dem Wolfsburger soll laut der Bild ein weiterer Top-Stürmer an die Spree kommen. Handlungsbedarf ergibt sich auf dieser Position vor allem, wenn der auslaufende Vertrag mit Kapitän Vedad Ibisevic nicht verlängert wird. © imago images 8/28 KREPIN DIATTA: Auf der offensiven Außenposition will die Hertha auch nachlegen. Für diese haben die Berliner belgischen Medienberichten zufolge den Linksaußen des FC Brügge im Auge. © imago images 9/28 DEYOVAISIO ZEEFUIK: Vor allem auf der Rechtsverteidiger-Position haben die Hertha-Verantwortlichen eine Schwachstelle ausgemacht. Peter Petariks Vertrag läuft aus, weswegen laut der Bild Zeefuik (22, FC Groningen) in den Fokus gerückt ist. © imago images 10/28 CLINTON MATA: Ein Stückchen weiter ist die Alte Dame wohl bereits beim 27-jährigen Rechtsverteidiger. RTBF und Sky berichten von konkrete Verhandlungen. War Stammspieler beim FC Brügge, steht dort aber noch bis 2022 unter Vertrag. © getty 11/28 ONDREJ DUDA: 2018/19 noch Leistungsträger (11 Tore, 6 Vorlagen), unter Covic und Klinsmann aber nicht mehr gefragt. Dreimal stand er nicht im Kader, einmal wurde er in die U23 abgeschoben. Im Januar folgte eine Leihe nach England. © imago images 12/28 Im Sommer soll er aber aus Norwich City wieder in die Hauptstadt zurück. "Wir planen zu 100 Prozent mit Ondrej, er kommt zurück", sagte Preetz im April. Durch die veränderte Trainersituation könne Duda sich wieder Hoffnung auf mehr Spielzeit machen. © getty 13/28 MAHMOUD DAHOUD: Im Winter brachte die Sport Bild den BVB-Mittelfeldspieler als Kandidat ins Spiel. Gab nach seinen guten Leistungen nach dem Restart an, dass er in Dortmund bleiben und sich dort durchsetzen will. © getty 14/28 KONRAD DE LA FUENTE: Schon im Winter berichtete ESPN vom Interesse der Hertha am 18-jährigen Flügelspieler aus der Barca-Jugend. Der Mundo Deportivo zufolge besteht dieses auch weiterhin. Barca will jedoch den Vertrag mit ihm verlängern. © getty 15/28 MARIO GÖTZE: Um den 28-Jährigen ranken sich Spekulationen en masse. BVB-Sportdirektor Michael Zorc bestätigte unlängst, dass sich der BVB und Götze im Sommer trennen. Der ehemalige Nationalspieler ist damit ablösefrei zu haben. © getty 16/28 Ex-Hertha-Coach Jürgen Klinsmann wollte ihn in der Winterpause wohl schon, zuletzt riet ihm auch Lothar Matthäus zu einem Wechsel in die Hauptstadt. Dort würden auch die finanziellen Mittel für das hohe Gehalt von Götze bereitstehen. © getty 17/28 JULIAN DRAXLER: Am Gehalt scheiterte wohl im Winter ein mögliches Engagement des 26-Jährigen. Nach Angaben des kicker ist Draxler bei der Hertha jedoch kein Thema mehr, obwohl PSG dem Nationalspieler offenbar keine Steine in den Weg legen würde. © getty 18/28 SAMUEL KALU: Der Nigerianer ist bei Bordeaux zwar gesetzt, dürfte aber wohl bei einem guten Angebot den Klub verlassen. Eurosport brachte Hertha mit dem Außenstürmer in Verbindung, Galatasaray scheint jedoch beim 22-jährigen in der Pole Position zu sein. © getty 19/28 Aber Hertha will nicht nur einkaufen, der Kader soll weiter ausgemistet werden. "Der Kader ist zu groß geraten. Das hat es schon Ante Covic sehr schwer gemacht", wusste schon Jürgen Klinsmann zu berichten. © getty 20/28 SALOMON KALOU: Ein Spieler wurde bereits in der Rückrunde geschasst. Kalou stand schon unter Klinsmann auf dem Abstellgleis, diskreditierte sich anschließend mit seinem Skandal-Video selbst und wurde daraufhin vom Verein freigestellt. © imago images 21/28 VEDAD IBISEVIC: Der 35-Jährige, dessen Vertrag ausgelaufen ist, wird sich nach einem neuen Arbeitgeber umsehen müssen. Preetz erklärte im kicker: "Wir haben Vedad darüber informiert, dass wir ihm im Moment kein neues Angebot unterbreiten werden." © imago images / Beautiful Sports 22/28 Ein kleines Hintertürchen hielt der Hertha-Manager aber noch offen. "Wir halten uns das aber offen", hieß es vom 52-Jährigen. Ibisevic soll Interesse aus der Türkei auf sich ziehen. © getty 23/28 Derzeit sind MAURICE COVIC (Ascoli in der italienischen Serie B) und EDUARD LÖWEN (FC Augsburg) verliehen. Letzterer bekräftigte zuletzt, dass er hoffe, dass Augsburg die Kaufoption zieht. Beide werden wohl eher nicht zur Hertha zurückkehren. © getty 24/28 ALEXANDER ESSWEIN (Vertrag bis 2020): Soll nach Bild-Infos ein Verkaufskandidat sein. Esswein konnte sich nach seiner Rückkehr aus Stuttgart weder unter Covic noch unter Klinsmann auszeichnen, wurde zuletzt aber immerhin zweimal eingewechselt. © getty 25/28 MATHEW LECKIE (Vertrag bis 2021): War unter Pal Dardai immerhin noch in der Rotation und kam auf seine Einsatzzeiten, die jedoch schon unter Covic begrenzt und bei Klinsmann dann gar nicht mehr existent waren. © imago images 26/28 Insgesamt kam der 29-jährige Rechtsaußen auf ganze sechs Bundesliga-Einsätze in der aktuellen Saison. "Ich denke, ein Wechsel ist das, was ich brauche", bestätigte Leckie im Mai seine Absichten auf einen Tapetenwechsel. © imago images 27/28 MATHEUS CUNHA (Vetrag bis 2024): Der 21-Jährige kam erst Ende Januar zur Hertha und machte mit vier Treffern in der Rückrunde auf sich aufmerksam. So sehr, dass nun laut Sky Sports auch Inter Mailand ein Auge auf den Angreifer haben soll. © imago images 28/28 THOMAS KRAFT (Vertrag bis 2020): Auch die Nummer zwei im Tor der Berliner zieht offenbar das Interesse der Konkurrenz auf sich. Laut Kicker hat Eintracht Frankfurt den 31-Jährigen als Backup für Kevin Trapp im Blick.

Hertha BSC: Ende 2018 noch 123 Millionen an Verbindlichkeiten

Da der Verein den großspurigen Visionen vom "schlafenden Riesen" und von der "Meisterfeier am Brandenburger Tor" auch in diesem Jahrtausend keine Taten folgen ließ und sogar zweimal abstieg, gab es nie einen Hertha-Hype in der Hauptstadt. Auch weil jahrzehntelange Misswirtschaft keine großen Sprünge erlaubte. Noch Ende 2018 wiesen die Berliner laut der Wirtschaftswoche ein nicht durch Eigenkapital gedecktes Defizit von 109,8 Millionen Euro auf, die Gesamtverbindlichkeiten beliefen sich sogar auf 122,4 Millionen Euro. Im Gegensatz zur Stadt, die laut des ehemaligen Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit angeblich "arm, aber sexy" sei, war die Alte Dame arm und unsexy.

Doch seit vergangenen Sommer ist bekanntlich alles anders. Da erschien der weiße Ritter in Person des Unternehmers Lars Windhorst, einem der reichsten Deutschen, auf der Bühne. Seitdem steckte der gebürtige Ostwestfale mit seiner Tennor-Holding unglaubliche 374 Millionen Euro in den Verein, erst kürzlich erhöhte er seine Anteile an der Fußball-KGaA auf 66,6 Prozent (wobei wie von der DFL gefordert weiterhin nur 49,9 Prozent der Anteile Stimmrecht haben.

"Hertha BSC stand wirtschaftlich in seiner Geschichte nie besser da", sagte Präsident Werner Gegenbauer. Und Finanzchef Ingo Schiller erklärte: "Wir haben im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen jetzt Chancen, überhaupt etwas investieren zu können."

Eberl über Hertha BSC: "Der nächste große Player"

Tatsächlich könnte der Klub zum großen Krisengewinner werden. Denn während sich sogar Topteams wie Dortmund, Gladbach oder Frankfurt aufgrund der Corona-Verluste auf dem Transfermarkt zurückhalten müssen, ist Hertha plötzlich reich - und dadurch vielleicht sogar ein bisschen sexy.

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl bezeichnete den Abstiegskandidaten der vergangenen Saison bereits als "nächsten großen Player" und künftigen Bayern-Herausforderer, der durch Windhorsts Millionen gegenüber den Konkurrenten "mal eben zehn Jahre in einem Sommer aufholt".

Bereits in der Winterpause setzte der Verein mit den weltweit höchsten Ausgaben für neue Spieler von fast 80 Millionen Euro ein Ausrufezeichen. Angeblich bereits ein Vorgriff auf die neue Saison, mit den jetzt geflossenen Summen sollen demnach laut kicker vor allem Schulden abgebaut werden. Die Sport Bild hingegen will wissen, dass die jüngste Tennor-Tranche von 50 Millionen in Neuzugänge investiert werden wird - auch Eberl rechnet mit der nächsten Transferoffensive.