Werder Bremen: Kehrt Davy Klaassen zu Ajax Amsterdam zurück?

Der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam plant offenbar die Rückholaktion seines Ex-Kapitäns Davy Klaassen. Wie die Bild berichtet, will der Eredivisie-Top-Klub in den kommenden Tagen ein konkretes Angebot für den Mittelfeldspieler von Werder Bremen abgeben. Die Offerte soll zwischen acht und neun Millionen Euro Ablöse liegen.

Klaassen wechselte 2018 für rund 14 Millionen Euro vom FC Everton zu Werder. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2022. Klaassens Berater Sören Lerby sagte der Bild über die Zukunft seines Schützlings: "Man muss sich alles gut überlegen, das wird Davy auch machen. Aber es ist noch nichts entschieden."

Die finanziell angeschlagenen Bremer planen nach der Rettung in der Relegation gegen Heidenheim ihre Zukunft in der Bundesliga. Dabei wird erwartet, dass sie sich von namhaften Spielern trennen, um so hohe Einnahmen zu erzielen. Zu diesen namhaften Stars gehört auch Klaassen. Allerdings soll der 27-Jährige nach dem Willen der Hanseaten bei einem Transfer in diesem Sommer gemäß Bild eine zweistellige Millionensumme einbringen.

Davy Klaassens Weg von Ajax zu Werder Bremen

Ob eine Rückkehr nach Amsterdam für Klassen interessant wäre, ist nicht bekannt. Aus der eigenen Jugend kommend, gewann er mit Ajax zahlreiche Titel und führte den Klub unter anderem als Kapitän in das Finale der Europa League 2017. Anschließend verabschiedete er sich für 27 Millionen Euro Ablöse in Richtung Everton. Dort folgte eine missratene Saison, sodass Werder nur ein Jahr später zuschlug.

Im Interview mit SPOX und Goal schilderte er im vergangenen Jahr seinen Abschied aus Amsterdam so: "Ich hatte nie eine genaue Vorstellung, wie meine Karriere verlaufen soll. Bei mir war es so, dass ich in den Jahren zuvor einfach das Gefühl hatte, dass ich noch etwas mit Ajax erreichen und bleiben wollte, aber in der Saison änderte es sich dann. Es gab Spiele, in denen ich dachte: 'Ach, vielleicht ist es auch mal gut, wenn heute jemand anderes das Tor macht'. Das kannte ich so nicht und dadurch habe ich gemerkt, dass ich mal etwas anderes brauchte."

Der 16-fache Nationalspieler der Niederlande absolvierte in der abgelaufenen Saison 39 Pflichtspiele für Werder. Dabei gelangen ihm neun Tore und sieben Assists.