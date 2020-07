Bundesliga-Relegation: 1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen im Liveticker

Nach dem 0:0 im Hinspiel ist Spannung garantiert. Schafft Werder den Klassenerhalt oder darf die Bundesliga mit Heidenheim einen Neuling begrüßen? Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga-Relegation: 1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Ausgangslage ist klar: Heidenheim darf sich nach dem torlosen Remis im Hinspiel mit einem Sieg erstmals in der Vereinshistorie Bundesligist nennen. Den Bremern reicht dagegen ein Remis, nur bei einem 0:0 würde es in die Verlängerung gehen. Es gilt die bekannte Auswärtstorregel aus dem Europapokal.

Vor Beginn: Anpfiff ist 20.30 Uhr in der Voith Arena zu Heidenheim an der Brenz. Der Mann an der Pfeife ist der erfahrene FIFA-Schiedsrichter Felix Zwayer.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Rückspiel der Bundesliga-Relegation zwischen Heidenheim und Werder Bremen.

1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen heute live im TV und Livestream

Wie schon beim Hinspiel wird auch das Rückspiel in Baden-Württemberg nicht im Free-TV zu sehen sein. Der Streaming-Dienst DAZN hat sich stattdessen die Rechte an der Übertraung gesichert.

DAZN steigt eine Viertelstunde vor Anpfiff, also 20.15 Uhr, mit der Vorberichterstattung ein. Begleiten werden die Partie Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Uli Hebel sowie Experte Ralph Gunesch.

Heidenheim gegen Bremen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei den Gastgebern fehlt lediglich Arne Feick mit muskulären Problemen. Werder schmerzt vor allem der Ausfall von Innenverteidiger Moisander, der sich im Hinspiel in der Schlussphase die Ampelkarte abholte.

Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf - Dorsch, Griesbeck - Thomalla, Kerschbaumer, Leipertz - Kleindienst

Müller - Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf - Dorsch, Griesbeck - Thomalla, Kerschbaumer, Leipertz - Kleindienst Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Friedl, Augustinsson - Vogt, M. Eggestein, Klaassen - Osako - Füllkrug, Rashica

