BVB, News und Gerüchte: Milot Rashica wieder auf Borussia Dortmunds Radar?

Milot Rashica rückt offenbar wieder in den Fokus von Borussia Dortmund. Der Fall Jadon Sancho soll bis zum 10. August gelöst sein. Zudem: Ein Ex-Bayern-Spieler outet sich als Fan der Schwarz-Gelben. Hier gibt es die wichtigsten News und Gerüchte des Tages rund um den BVB.

Schaue die Champions League live auf DAZN. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat!

BVB: Rashica als Sancho-Nachfolger?

Bereits im vergangenen Sommer und auch in der Winterpause wurde Milot Rashica (24) mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nun soll der außen wie im Zentrum einsetzbare Stürmer von Werder Bremen wieder in den Fokus des BVB gerückt sein. Laut der britischen Zeitung Telegraph würden die Schwarz-Gelben den kosovarischen Nationalspieler gerne unter Vertrag nehmen, sollte der mit Manchester United in Verbindung gebrachte Jadon Sancho (20) den Verein verlassen.

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zeigte sich zuletzt allerdings guter Dinge, Sancho halten zu können - auch, weil kein Klub Anstalten mache, die geforderte Ablöse im dreistelligen Millionenbereich für den Engländer zu bezahlen.

Rashica wäre deutlich günstiger zu bekommen als Sancho. Sein Vertrag in Bremen läuft zwar noch bis 2022, er hat aber die Erlaubnis für einen Wechsel. RB Leipzig und diverse Vereine aus England und Italien gelten als weitere potentielle Abnehmer für den Angreifer.

Borussia Dortmund: Die größten BVB-Talente ohne Bundesliga-Einsatz © imago images 1/18 Giovanni Reyna (17) dürfte mit seinem Profi-Debüt für den BVB im Januar nur den Anfang gemacht haben, tummeln sich in der Jugendabteilung der Schwarz-Gelben doch so einige Top-Talente, die noch ohne Einsatz bei den Profis sind. SPOX gibt einen Überblick. © imago images 2/18 YOUSSOUFA MOUKOKO: Schießt nach der U17-Bundesliga auch die U19-Staffel und die UEFA Youth League in Grund und Boden. Gilt mit erst 15 Jahren als größtes BVB-Stürmer-Versprechen. Könnte dank einer DFL-Änderung im November für die Profis debütieren. © imago images 3/18 ANSGAR KNAUFF: Seit 2016 beim BVB und auf dem rechten Flügel beheimatet. In der U19 neben Moukoko und Alaa Bakir absoluter Leistungsträger (26 Spiele, 7 Tore, 7 Vorlagen). Darf noch ein Jahr A-Junioren-Bundesliga spielen. © imago images 4/18 BRADLEY FINK: Kam 2019 mit der Empfehlung von 1,91 Meter Gardemaß und 40 Toren in 21 Spielen aus Luzern. Sein Wechsel war ein Politikum, beim BVB gilt er schon als legitimer Moukoko-Nachfolger. In Luzern verglich man ihn mit Harry Kane. © imago images 5/18 NMANDI COLLINS: Ein 16 Jahre junger Innenverteidiger nigerianischer Abstammung, sehr dynamisch und physisch weit für sein Alter. Kam 2016 von Fortuna Düsseldorf. Bewies seitdem auch Torjäger-Qualitäten. Steht in der U17-Bundesliga West bei vier Toren. © imago images 6/18 DENNIS LÜTKE-FRIE: Der Kapitän der U17 ist im zentralen Mittelfeld beheimatet. Mit seinem feinen linken Fuß gelangen dem 17-Jährigen in dieser Saison schon 15 Scorerpunkte in 17 Spielen. Kickt bereits ab und zu für die U19. © imago images 7/18 IMMANUEL PHERAI: Ein Top-Talent des niederländischen Fußballs - und ein Schützling von Star-Berater Mino Raiola. Besticht als Zehner der U19 durch exzellente Technik, strategisches Geschick sowie Torgefahr. Soll langsam ans Profiteam herangeführt werden. © imago images 8/18 GÖKTAN GÜRPÜZ: 2016 vom großen Rivalen aus Gelsenkirchen verpflichtet, bildet der aus Duisburg stammende Türke meist mit Lütke-Frie das Mittelfeld der U17. Verleiht dem Dortmunder Spiel mit seinem starken rechten Fuß Struktur. Ein dynamischer Spieler. © imago images 9/18 LUCA UNBEHAUN: Hütet den Kasten der U19 und Regionalliga-Mannschaft, gilt nicht nur deutschlandweit als Juwel. Wurde etwa von "The Guardian" in die Liste der 60 vielversprechendsten Talente des Weltfußballs (Jahrgang 2001) aufgenommen. © Twitter 10/18 KAMAL BAFOUNTA: Ein 1,93 Meter großer Mittelfeldspieler aus Frankreich, den die Dortmunder vor zwei Jahren nach langem Tauziehen mit Inter Mailand vom FC Nantes holten. Wird wegen seiner Statur und seiner Spielweise mit Paul Pogba verglichen. © imago images 11/18 ALAA BAKIR: Ein Torjäger jordanischer Herkunft, Kapitän der U19. Wurde vor der Corona-Krise aber auch schon allmählich an die zweite Mannschaft herangeführt. Gut im Kombinationsspiel, aber hin und wieder mit Problemen in Zweikämpfen. © fupa.net 12/18 KEN MATA: Noch so ein Spieler, den die Schwarz-Gelben aus der Schalker Knappenschmiede nach Brackel lockten. Der erst 16-jährige Deutsch-Kongolese ist sowohl im Zentrum als auch auf den Außen einsetzbar. Spielt aktuell in der U17. © imago images 13/18 COLIN NOAH KLEINE-BEKEL: Besonderer Name, besonderer Spieler? Für die U17 ist der 2018 von Rot-Weiß Essen verpflichtete Innenverteidiger zumindest unverzichtbar. Seine Torquote von sechs Treffern liest sich für einen Defensivspieler auch nicht schlecht. © imago images 14/18 PATRICK OSTERHAGE: Kam 2017 mit großen Vorschusslorbeeren von Werder Bremen zum BVB, schaffte den großen Durchbruch bislang aber noch nicht. Im Mittelfeld der U19 und zweiten Mannschaft zu Hause. Starker linker Fuß, gute Übersicht. Aber auch "schon" 20. © imago images 15/18 EMRE AYDINEL: Teil des starken A-Jugend-Meisterteams von 2019. Seine Entwicklung scheint in dieser Saison aber zu stocken. Wie Osterhage schon 20, kommt der Türke in der zweiten Mannschaft kaum zum Einsatz. Spielt ab und zu in der Youth League mit. © imago images 16/18 JANO BAXMANN: Wie Aydinel ein Mann fürs Sturmzentrum, wie Aydinel aber nur Reservist in der Regionalliga-Mannschaft der Borussia. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Mehr als fraglich, ob der 21-Jährige bleibt. © imago images 17/18 DOMINIK WANNER: Bekleidet die linke Außenverteidiger-Position der Regionalliga-Mannschaft. Agiert in dieser Saison aber auch nur als Rotationsspieler. Auch seine Zukunft ist unklar. Sein Vertrag endet im Sommer. © imago images 18/18 MAGNUS KAASTRUP: Der dänische Flügelspieler ist bis zum Saisonende von Aarhus GF ausgeliehen. Vollends überzeugen konnte er bislang nicht (fünf Torbeteiligungen in 17 Einsätzen). Eine feste Verpflichtung ist eher unwahrscheinlich.

Borussia Dortmund will bis zum 10. August Klarheit bei Sancho

Im Gegensatz zum FC Bayern oder auch RB Leipzig ist der BVB nicht mehr international vertreten. Deswegen starten die Borussen erst in der kommenden Woche wieder mit dem Training.

Vom 10. bis zum 17. August reisen die Schwarz-Gelben dann traditionell nach Bad Ragaz in die Schweiz für ihr Sommer-Trainingslager. Bis dahin will der BVB den Fall Jadon Sancho gelöst haben. "Entweder ist Sancho am 10. August dabei - und bleibt. Oder er ist nicht dabei - und der Verein hat eine neunstellige Summe eingenommen", schreiben die Ruhr Nachrichten.

© imago images/Poolfoto

Ex-Bayern-Spieler Karim Adeyemi outet sich als BVB-Fan

Karim Adeyemi (18) spielte in der Jugend des FC Bayern. Das hindert den Stürmer von Red Bull Salzburg aber nicht, Borussia Dortmund zu mögen. Besonders angetan ist er von dem Umgang der Schwarz-Gelben mit jungen Spielern.

"Ich glaube, dass Dortmund einen guten Job macht und den jungen Spielern Zeit gibt, damit sie sich gut entwickeln können", sagte Adeyemi in einem Interview mit Transfermarkt.de. "Ich bin, wie schon einmal gesagt, ein kleiner BVB-Fan und mag es einfach, wie sie spielen und wie ihre Philosophie ist."

Borussia Dortmund: Die Zugänge für die Saison 2020/21