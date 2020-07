Bericht: Havertz-Wechsel zum FC Chelsea wird konkreter - Bayern-Offerte abgelehnt

Der Wechsel von Kai Havertz zum FC Chelsea wird Medienberichten zufolge immer konkreter. Der FC Bayern München soll mit einem Angebot für den 21-jährigen Offensivspieler derweil abgeblitzt sein.

Das berichtet The Athletic. Die Blues sind demnach der einzige Verein, der die Ablöseforderungen von Bayer Leverkusen erfüllen könnte. Havertz dränge zudem wohl auf eine schnelle Entscheidung, auch deshalb sei Chelsea im Vorteil.

Demnach ist zu erwarten, dass Chelsea ein Angebot über bis zu 80 Millionen Euro abgeben wird - inklusive Boni. Die Ablöse würde zunächst also nur etwa 65-70 Millionen Euro betragen und im Erfolgsfall steigen. Eigentlich war in den vergangenen Monaten immer wieder zu hören, dass Bayer mindestens 100 Millionen für sein Offensivjuwel bekommen will. Offen ist, ob die Vereinsführung um Rudi Völler die Ablöseforderungen gesenkt hat.

Der FC Bayern sei ebenfalls an einem Havertz-Transfer interessiert, vermeldet The Athletic. Der FCB wolle aber in diesem Jahr nach dem Transfer von Leroy Sane nur eine geringe Summe zahlen und im kommenden Sommer den Restbetrag. Diesem Deal würde Bayer nur zustimmen, wenn Havertz noch eine Saison in Leverkusen bleiben würde. Havertz allerdings soll auf einen Wechsel in diesem Sommer pochen.

Die übrigen europäischen Topklubs sollen aus dem Rennen sein: Dem FC Barcelona fehle das Geld, Manchester City sei erst gar nicht in den Poker eingestiegen und PSG nicht für Havertz relevant.

Kai Havertz: Seine Saison 2019/20 in Zahlen