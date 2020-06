Schalke 04, News und Gerüchte: S04 könnte Sebastian Rudy ablösefrei ziehen lassen

S04 will Sebastian Rudy von der Gehaltsliste bekommen. Gerald Asamoah hofft, dass sich der Corona-Ausbruch beim von Clemens Tönnies geführten Schlachtbetrieb nicht auf Schalke auswirkt. Und Tomasz Hajto bewertet die Chancen des Transfers von Bartosz Bialek zu den Königsblauen ein. Die wichtigsten News und Gerüchte zu Schalke 04 findet Ihr hier.

Schalke 04: S04 könnte Sebastian Rudy ablösefrei ziehen lassen

Sebastian Rudy hat nach Angaben des kicker keine Zukunft mehr auf Schalke. Einem Bericht des Fachmagazins zufolge wollen die Königsblauen den Top-Verdiener der S04-Profis unbedingt loswerden.

Dazu sind die Königsblauen eventuell sogar bereit, gänzlich auf eine Ablöse für den 30-Jährigen zu verzichten. Der 16-Millionen-Euro teure Rudy ist seit dieser Saison an die TSG Hoffenheim ausgeliehen.

Die Kraichgauer ließen jedoch die vereinbarte Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro verstreichen. Stand jetzt müsste Rudy im Sommer nach Gelsenkirchen zurückkehren, da er noch bis Juni 2022 an die Knappen gebunden ist.

Dem kicker zufolge möchte er jedoch bei der TSG bleiben. Dafür müsste er aber deutliche Einbußen bei seinem Salär hinnehmen. Der defensive Mittelfeldspieler ist bei Hoffenheim in dieser Saison gesetzt und kommt auf bislang 31 Einsätze.

Sebastian Rudy: Leistungsdaten in dieser Saison

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 31 1 3 DFB-Pokal 3 - 1

S04 - Asamoah: Corona-Ausbruch bei Tönnies hat hoffentlich keine Auswirkungen auf Schalke

Gerald Asamoah hofft, dass der Corona-Ausbruch im Schlachtbetrieb von S04-Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies keine Auswirkungen auf den Klub haben wird. Das schrieb der ehemalige Schalke-Profi in seiner Kolumne im kicker.

Dabei wünschte er "allen Infizierten, dass sie wieder gesund werden." Der Betrieb von Tönnies war in den letzten Tagen in den Fokus geraten, da dort das Coronavirus massenhaft ausgebrochen war. 1331 von 6139 Beschäftigten sind offenbar positiv getestet worden.

S04: Hajto rät Schalke von Bialek ab

Beim FC Schalke 04 steht polnischen Medienberichten zufolge Bartosz Bialek auf der Liste. Der ehemalige Schalke-Verteidiger Tomasz Hajto hat den Knappen aber von einem Transfer seines polnischen Landsmannes abgeraten.

"Er ist ein Shooting-Star der Ekstraklasa. Ein groß-gewachsener, torgefährlicher Stürmer. Ihm gehört die Zukunft. Aber für die Bundesliga? Ich glaube, dass das noch nicht reicht", sagte Hajto gegenüber Reviersport.

S04 brauche dagegen einen "Stürmer, der sofort Tore schießt". Der 18-Jährige Bialek könne das wohl noch nicht garantieren und benötige stattdessen Spielpraxis.

Bialek erzielte in dieser Saison sieben Treffer für Zaglebie Lubin in 15 Einsätzen in der Ekstraklasa. Beim Tabellendritten Polens steht er noch bis 2023 unter Vertrag.

