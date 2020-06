BVB, News und Gerüchte: Mangel an Alternativen? Lucien Favre bleibt wohl Borussia-Dortmund-Trainer

Lucien Favre wird offenbar auch in der kommenden Saison Borussia Dortmund betreuen. Die Entscheidung über die Zukunft von Achraf Hakimi und Jadon Sancho fällt wohl erst im August. Ein Duo könnte zudem beim Saisonfinale wieder in den Kader rutschen. Die wichtigsten News und Gerüchte zum BVB findet Ihr hier.

BVB: Mangel an Alternativen? Lucien Favre bleibt wohl Dortmund-Trainer

Borussia Dortmund wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Trainer Lucien Favre in die neue Saison gehen. Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor.

Demzufolge sei dies jedoch auch im Mangel an Alternativen zum 62-jährigen Schweizer begründet. Die anderen Kandidaten stehen demnach nicht zur Verfügung, allen voran Wunschlösung Julian Nagelsmann.

Beim BVB ist man mit der Titelausbeute von Favre unzufrieden. Mit dem Klub gewann er lediglich den Supercup 2019. Nach der verpassten Meisterschaft in dieser Saison und seinen kryptischen Aussagen nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern wurde über einen vorzeitigen Abgang des Schweizers spekuliert.

Konkret wurden Ex-Bayern-Coach Niko Kovac (48), Ajax-Trainer Erik ten Hag (50) sowie Salzburgs Jesse Marsch (46) in verschiedenen Medienberichten gehandelt. Favre ist seit 2018 BVB-Trainer. Bei den Schwarz-Gelben läuft sein Vertrag noch bis 2021.

BVB: Entscheidung bei Hakimi und Sancho wohl erst im August

Die Entscheidungen über die Zukunft von Achraf Hakmi und Jadon Sancho verzögern sich. Nach Angaben der Sport Bild fallen diese erst im August.

Beim 21-jährigen Außenverteidiger hoffen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund auf ein erneutes Leihgeschäft. Ansonsten kehrt Hakimi zu Real Madrid zurück.

Bei Sancho dagegen hat der Klub das Heft des Handelns in der Hand. Den 20-jährigen Engländer würde der BVB offenbar nur bei einem Angebot jenseits der 100 Millionen Euro ziehen lassen.

Der Daily Mail zufolge wartet der gehandelte Interessent Manchester United jedoch ab. Derweil möchte der BVB Sancho für ein weiteres Jahr mit einer Gehaltserhöhung überzeugen. Dem Engländer winkt nach Informationen der Sport Bild ein Jahressalär von bis zu zehn Millionen Euro.

Borussia Dortmund: Das sind die Rekordspieler des BVB nach Pflichtspielen © getty 1/21 Lukasz Piszczek kam gegen RB Leipzig zu seinem 362. Pflichtspieleinsatz für den BVB - und zog damit mit einer weiteren BVB-Legende gleich. SPOX hat die Dortmunder Spieler mit den meisten Einsätzen seit der Gründung der Bundesliga 1963 zusammengestellt. © imago images 2/21 PLATZ 20 - MARCO REUS: 266 Pflichtspiele (129 Tore). Seit 2012 beim BVB. © getty 3/21 PLATZ 19 - NURI SAHIN: 274 Pflichtspiele (26 Tore). Von 2005-2007, 2008-2011 und 2013-2018 beim BVB. © imago images 4/21 PLATZ 18 - EIKE IMMEL: 279 Pflichtspiele (0 Tore). Von 1978-1986 beim BVB. © getty 5/21 PLATZ 17 - STEPHANE CHAPUISAT: 284 Pflichtspiele (123 Tore). Von 1991-1999 beim BVB. © imago images 6/21 PLATZ 16 - DIETER KURRAT: 289 Pflichtspiele (9 Tore). Von 1959-1974 beim BVB. © imago images 7/21 PLATZ 15 - MIRKO VOTATVA: 289 Pflichtspiele (32 Tore). Von 1974-1982 beim BVB. © getty 8/21 PLATZ 14 - ANDREAS MÖLLER: 301 Pflichtspiele (88 Tore). Von 1987-1990 und 1994-2000 beim BVB. © getty 9/21 PLATZ 13 - CHRISTIAN WÖRNS: 303 Pflichtspiele (14 Tore). Von 1999-2008 beim BVB. © getty 10/21 PLATZ 12 - STEFAN KLOS: 339 Pflichtspiele (0 Tore). Von 1990-1999 beim BVB. © imago images 11/21 PLATZ 11 - GÜNTER KUTOWSKI: 345 Pflichtspiele (5 Tore). Von 1984-1996 beim BVB. © getty 12/21 PLATZ 10 - MATS HUMMELS: 349 Pflichtspiele (26 Tore). Von 2008-2016 und seit 2019 beim BVB. © getty 13/21 PLATZ 9 - SEBASTIAN KEHL: 362 Pflichtspiele (22 Tore). Von 2002-2015 beim BVB. © getty 14/21 PLATZ 8 - LUKASZ PISZCZEK: 362 Pflichtspiele (18 Tore). Seit 2010 beim BVB. © getty 15/21 PLATZ 7 - MARCEL SCHMELZER: 367 Pflichtspiele (7 Tore). Seit 2008 beim BVB. © imago images 16/21 PLATZ 6 - LOTHAR HUBER: 369 Pflichtspiele (50 Tore). Von 1974-1987 beim BVB. © getty 17/21 PLATZ 5 - DEDE: 398 Pflichtspiele (13 Tore). Von 1998-2011 beim BVB. © getty 18/21 PLATZ 4 - LARS RICKEN: 407 Pflichtspiele (69 Tore). Von 1993-2008 beim BVB. © getty 19/21 PLATZ 3 - STEFAN REUTER: 421 Pflichtspiele (15 Tore). Von 1992-2004 beim BVB. © getty 20/21 PLATZ 2 - ROMAN WEIDENFELLER: 453 Pflichtspiele (0 Tore). Von 2002-2018 beim BVB. © getty 21/21 PLATZ 1 - MICHAEL ZORC: 572 Pflichtspiele (159 Tore). Von 1981-1998 beim BVB.

BVB: Delaney und Akanji für Bundesligafinale fraglich

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre kann beim Bundesligafinale gegen die TSG Hoffenheim (Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER) eventuell wieder auf ein Duo zurückgreifen. Sowohl Thomas Delaney als auch Manuel Akanji könnten in den Kader zurückkehren.

Delaney trainierte am Dienstag erstmals nach seiner Muskelverletzung wieder mit dem Ball. Der Däne könnte direkt in den Kader rutschen, da auf der zentralen Mittelfeldposition mit Mo Dahoud (Knieverletzung) und Emre Can (Gelbsperre) zwei Spieler ausfallen.

Akanji plagten zuletzt ebenfalls muskuläre Probleme. Der Innenverteidiger nahm jedoch noch nicht am Mannschaftstraining teil und arbeite bislang nur individuell.

Bundesliga: Tabelle vor dem 34. Spieltag