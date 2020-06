Bayer Leverkusen gegen FSV Mainz 05 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bayer Leverkusen braucht im Fernduell um die Champions League mit Borussia Mönchengladbach am 34. Spieltag der Bundesliga unbedingt einen Sieg gegen den FSV Mainz 05. Bei SPOX erfahrt Ihr, wann und wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05: Ort und Anpfiff

Das Heimspiel von Bayer Leverkusen gegen den FSV Mainz 05 findet am heutigen Samstag (27. Juni) statt. Die Partie wird parallel zu allen anderen acht Samstagsspielen um 15.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist die BayArena in Leverkusen. Aufgrund der Corona-Pandemie werden keine Zuschauer vor Ort sein.

Bayer Leverkusen gegen Mainz heute live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen wird es keine Live-Berichterstattung zur Partie zwischen Bayer Leverkusen und Mainz 05 geben. Stattdessen zeigt Sky alle Samstagsspiele live in voller Länge - sowohl einzeln als auch in einer großen Konferenz.

Neben der klassischen TV-Übertragung bietet der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Mit dem SkyTicket könnt Ihr Euch zudem einen Tagespass sichern.

Wer kein Sky-Abonnement besitzt, kann bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga auf DAZN sehen. Auch die Champions League, Europa League, Ligue 1, LaLiga und Serie A sind weiterhin beheimatet.

Leverkusen gegen FSV Mainz 05 heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, die Begegnung zwischen Leverkusen und Mainz live zu sehen, könnt Ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand.

Hier geht's zum einzelnen Liveticker für Leverkusen und Mainz - und hier zum großen Konferenz-Ticker.

Bayer Leverkusen: Ausgangslage für die Champions League

Durch die 0:2-Pleite am vergangenen Wochenende gegen Hertha BSC hat Bayer Leverkusen nur in einer Konstellation die Chance, sich doch noch für die Königsklasse zu qualifizieren. RB Leipzig ist aufgrund einer sehr guten Torbilanz so gut wie sicher in der Champions League und Borussia Mönchengladbach hat zwei Punkte Vorsprung auf die Werkself.

Da die Fohlen die um neun Tore bessere Tordifferenz haben, würde ihnen voraussichtlich auch ein Remis gegen Berlin reichen. Leverkusen muss also die Pflichtaufgabe gegen die bereits geretteten Mainzer erfüllen und auf eine Gladbacher Niederlage hoffen.

