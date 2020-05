Bundesliga terminiert Spieltage 27 bis 29 - Bayern gegen BVB am Dienstagabend

Die Freitagsspiele kehren zurück, der Kracher der Bundesliga steigt an einem Dienstagabend. Das geht aus den Ansetzungen der DFL für die Spieltage 27 bis 29 hervor. Gleich zum ersten Freitagsspiel nach dem Restart wird Hertha BSC am 22. Mai (20.30 Uhr) Union Berlin zum Hauptstadtderby empfangen. Das rheinische Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen wird samstags (15.30 Uhr) ausgetragen, sonntags (18.00 Uhr) erwartet der 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf zum nächsten rheinischen Duell.

Den Auftakt zum darauffolgenden Wochenspieltag markiert das Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Der derzeitige Tabellenzweite empfängt den Spitzenreiter am Dienstag, 26. Mai, um 18.30 Uhr. Drei weitere Partien des 28. Spieltags werden zwei Stunden später angepfiffen, die restlichen fünf Begegnungen finden am Mittwoch statt.

Den 29. Spieltag eröffnen freitags am 29. Mai (20.30 Uhr) der SC Freiburg und Bayer Leverkusen. Während die Bayern samstags (18.30 Uhr) Fortuna Düsseldorf zum Topspiel erwarten, muss der BVB erst sonntags (18.00 Uhr) bei Schlusslicht SC Paderborn ran. Wie am 26. Spieltag wird es zudem erneut ein Montagsspiel geben, dabei treffen der 1. FC Köln und RB Leipzig aufeinander (20.30 Uhr).

Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 30 bis 32 wird die DFL ebenso erst in den kommenden Wochen bekannt geben wie die Terminierung des Nachholspiels zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt. Diese Partie wird voraussichtlich am 2. oder 3. Juni ausgetragen.

"Hoffentlich dürfen wir dreimal nicht jubeln. Denn dann hätten wir drei Tore geschossen", sagte Christian Streich mit Blick auf die Restriktionen beim Torjubel für die bevorstehenden Bundesligaspiele. Wir blicken auf die besten Sprüche des Kult-Trainers. "Der Ball isch komme und dann hätt er mich halt einfach … bumm … über de Ufer grennt. So heißt des in Alemannisch." – Streich über die Attacke von David Abraham an der Seitenlinie. "Ich weiß net, ob se bsonders cool sei wollte, weil se in der Hauptstadt sind." – Streich über den Pyro-Einsatz von Freiburg-Fans im Auswärtsspiel gegen Union Berlin. "Und dann machts batsch, batsch, batsch und dann gibt's drei Doppelpässe und dann schießen se'n halt rein oder an Pfoschte oder knapp vorbei." "Es isch net alles Friede, Freude, Eierkuchen. Auch net in Freiburg." – Streich nach einer Auswärtsniederlage in Hoffenheim. "Desch 1523. Endrunde-Spiel – wie auch immer. Da sind ja vorher schon Spiele. Die vom Süde und die vom Oschte und vom Weschte. Desch 1523. Endrunde-Spiel. Also Dimensionen, wo de sagscht: Wie alt isch der, 340?" – Streich über Dirk Nowitzki. "Ne. Die Konzentration isch net gstört, wenn mir am Vortag einer die Haar schneidet. Bei mir geht's zwar nur zehn Minute, weil i kaum no Haar hab, aber die Konzentration stört desch net." – Streich über Friseurbesuche in Teamhotels. "Ich hab net überreagiert, ich hab en Schimpfwort benutzt." "Wir müssen nicht gewinnen. Was wir müssen, ist sterben." - Streich über angebliche Drucksituationen. "Der eine holt Kraft aus dem Gebet, der andere aus der Badewanne." - Streich über die Bedürfnisse seiner Spieler. "Bodyguards? Ich brauch' keine Bodyguards. Bodyguards haben die Stars." "Am beschte: Machsch' de Fernseher aus, schausch' de Tabelle nit an, bringt eh alles nix. Spielsch'! Übsch'!" - Streich über Rechenspiele vor einem Spieltag. "Man verändert sich immer, weil man hat ja Stoffwechsel. Man ist ja nicht tot." - Streich über die Veränderung seiner Person. "Es ist doch schöner, wenn jemand einem beim Einkaufen auf die Frage, wo der Senf steht, sagt: ‚Der Senf steht dort und wir freuen uns gerade an euch.' Anstatt dass er sagt: ‚Sag ich dir nicht, wo der Senf steht, und gehen Sie aus dem Laden wieder raus!" "Es ist ein seidener Faden, aber wir schauen, dass wir noch ein bisschen Darm dran bekommen." - Streich über die Freiburger im Abstiegskampf. "Wir wollten uns von der Mentalität her so präsentieren, dass wir versuchen, die Möglichkeit zu schaffen, wenn gewisse Umstände eintreten -- glückliche Umstände -, dass es dann nicht unmöglich ist im Fußball, auch in München unentschieden zu spielen." "Unvorstellbar - ich habe höchsten Respekt vor Trainern, die da seit Jahrzehnten dabei sind." - Streich über seine 15 Jahre im Amt als Trainer. "Die Leute sagen, mit diesem Verein können sie was anfangen - auch der in Flensburg, der sagt, wir verstehen sie zwar da unten nicht richtig, und mit den Bergen, da siehste nichts, da möchte ich nicht wohnen, ich mag's lieber flach haben." "Ich habe mit den Schiedsrichtern ein sehr gutes Verhältnis gehabt und wir haben uns auf dem Platz das eine oder andere Mal konstruktiv unterhalten. In der Regel konstruktiv." - Streich über seine regelmäßigen Dispute mit Schiedsrichtern. "Ganz unsexy sind wir nicht. Also ich bin jetzt relativ unsexy." - Streich über die Attraktivität des SC Freiburg. "Man wird nicht ein Star bei Bayern München, weil irgendeine höhere Macht gesagt hat, du wirst Star bei Bayern München." - Streich über die Einstellung von Top-Spielern. "Ich könnte jetzt hier eine Kampfansage an Bayern München machen: Zieht euch warm an und nochmal drei Lederhosen drüber!" "Meine Spieler werden angeboten wie auf dem Viehmarkt. Ihre Ausstiegsklauseln kann man in der Zeitung lesen - das ist furchtbar." "Ich würde gerne, aber ich kann im Moment nicht jubeln. Ich habe andere Dinge im Kopf. Andere Leute jubeln und beschäftigen sich trotzdem mit anderen Dingen, aber ich hab das Potenzial nicht." "Ein Verein gehört nicht einem Menschen. Der Verein gehört den Menschen und Mitgliedern, die sich mit ihm identifizieren." - Streich über die Kommerzialisierung im Fußball. "Mit jedem Jahr, in dem du wieder nicht gewinnst, steigt dann die Wahrscheinlichkeit, dass du eher gewinnst." "Ich weiß nicht, was morgen ist. Wenn ich das wüsste, das wäre ja furchtbar." "Wenn du das Interview von Nils liest… (an einen Reporter gewandt) Haben Sie es gelesen? Das ist eine Freude, oder? Eine Freude!" - Streich über das Bekenntnis von Nils Petersen gegenüber dem SC. "So ist Sport. Das ist Sport. Dafür leben wir ein Stück weit. Wir haben uns halt das Gewinnen und Verlieren ausgesucht - und nicht das Wandern gehen." "Ich muss doch mal zu einem sagen können: 'Halt mal die Schnauze jetzt'. Das ist vielleicht nicht so schön, aber jetzt kommt bloß nicht mit Pädagogik und wegen den Kindern…" "Jetzt freut man sich auch wieder, dass man die Jungs wiedersieht und mit ihnen arbeiten kann. Nach acht Woche vermisst man sie dann schon."

2. Bundesliga: Dresden-Partie in Bielefeld noch nicht terminiert

Zweitligist Dynamo Dresden erhält nach Beendigung der Quarantäne womöglich noch etwas zusätzliche Vorbereitungszeit auf sein erstes Pflichtspiel. Auch der Spieltermin für den 28. Spieltag noch nicht fixiert. Die Partien der Sachsen am 26. Spieltag (gegen Hannover 96) und am 27. Spieltag (gegen SpVgg Greuther Fürth) wurden abgesagt.

"Die zeitgenauen Terminierungen der beiden Partien wird die DFL zeitnah vornehmen", hieß es einer Mitteilung des Ligaverbandes: "Über die mögliche Verlegung des Spiels zwischen dem DSC Arminia Bielefeld und der SG Dynamo Dresden vom 28. Spieltag wird vor dem Hintergrund der aktuellen Quarantäne-Maßnahmen und mit Blick auf die Möglichkeit der Aufnahme des Mannschaftstrainings in der kommenden Woche entschieden."

Ursprünglich hatte die Partie am 26. oder 27. Mai stattfinden sollen. Die DFL befindet sich in Gesprächen mit den Verantwortlichen von Dynamo, das zuletzt darum geworben hatte, nicht drei Tage nach dem Ende der Quarantäne wieder spielen zu müssen. Zwei Profis der Dresdner waren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am 9. Mai begab sich das Team in Isolation.

