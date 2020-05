Am 28. Spieltag treffen heute RB Leipzig und Hertha BSC aufeinander. Wir verraten euch, wo Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

RB Leipzig vs Hertha BSC: Ort, Datum, Uhrzeit

Am 28. Spieltag der Bundesliga empfängt heute Abend RB Leipzig die Hertha aus Berlin. Austragungsort ist die Red Bull Arena in Leipzig. Angepfiffen wird um 18:30 Uhr. Die Red Bull Arena bietet in der Regel Platz für 41.939 Zuschauer, doch aufgrund der Corona-Krise werden alle restlich Spiele dieser Bundesliga-Saison komplett ohne Fans ausgetragen.

Wer zeigt/überträgt RB Leipzig - Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Leipzig und Hertha wird nicht im Free-TV übertragen. Das Spiel wird auf bei den Streamingdiensten DAZN und Amazon Prime zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt dieses Spiel nicht.

Der Vorbericht bei DAZN startet schon um 18:15 Uhr. Die Kommentatoren für dieses Spiel sind Lukas Schönmüller, Jan Platte und Ralph Gunesch als Experte.

RB Leipzig vs Hertha BSC: Highlights auf DAZN und SPOX

Spiel verpasst? Kein Problem! Mit DAZN habt Ihr die Möglichkeit, die Highlights schon 40 Minuten nach dem Abpfiff bei DAZN zu sehen.

Bei SPOX könnt Ihr Spiezusammenfassungen immer Montags ab 0 Uhr abrufen.

RB Leizig vs Hertha BSC im Liveticker:

Wer keinen Zugriff auf das Bewegtbild hat, kann bei SPOX das Spiel zwischen Leipzig und Hertha hier im Liveticker verfolgen. Dort verpasst Ihr garantiert keine Spielszene.

Bundesliga: Die Begegnungen am 28. Spieltag

Datum Heim Ergebnis Gast 26.05. 18:30 Uhr Borussia Dortmund 0:1 Bayern München 26.05. 20:30 Uhr Bayer Leverkusen 1:4 VfL Wolfsburg 26.05. 20:30 Uhr Eintracht Frankfurt 3:3 SC Freiburg 26.05. 20:30 Uhr Werder Bremen 0:0 Mönchengladbach 27.05. 18:30 Uhr RB Leipzig -:- Hertha BSC 27.05. 20:30 Uhr 1899 Hoffenheim -:- 1. FC Köln 27.05. 20:30 Uhr Fortuna Düsseldorf -:- Schalke 04 27.05. 20:30 Uhr FC Augsburg -:- SC Paderborn 07 27.05. 20:30 Uhr Union Berlin -:- 1. FSV Mainz 05

