Schalke 04, News und Gerüchte: Leihgabe Juan Miranda vor Rückkehr zum FC Barcelona

Außenverteidiger Juan Miranda könnte die Königsblauen schon frühzeitig im Sommer verlassen. Außerdem: Der FC Schalke 04 pocht angeblich auf eine Rückkehr von Mark Uth, der seit Winter an den 1. FC Köln ausgeliehen ist. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um S04.

S04, Gerücht: Will Juan Miranda Schalke vorzeitig verlassen?

Außenverteidiger Juan Miranda kam bei Schalke 04 bislang nur zu vier Einsätzen - zu wenig für die Leihgabe vom FC Barcelona. Laut einem Bericht der spanischen Zeitung Mundo Deportivo soll die Leihe, die eigentlich noch bis 2021 dauert, daher im Sommer abgebrochen werden.

"Wenn die Dinge so weitergehen, habe ich hier wahrscheinlich keine Zukunft. Ich brauche Spielminuten", erklärte Miranda bereits kürzlich.

Juventus Turin soll sich laut dem Bericht bereits mit dem 20-Jährigen beschäftigt haben, Barca dagegen soll aber fest mit einem Verbleib rechnen. Demnach soll Miranda die Vorbereitung bei den Katalanen bestreiten. Sollte er sich nicht für eine Saison beim spanischen Spitzenklub empfehlen können, soll auch eine Saison in der zweiten Mannschaft nicht ausgeschlossen sein, da diese in die 2. Liga aufsteigen könnte.

S04, News: Leihgabe Mark Uth soll wohl vom 1. FC Köln zurückkehren

Mark Uth ist seit dem Winter an den 1. FC Köln verliehen, im Sommer soll der Angreifer aber wieder zum FC Schalke 04 zurückkehren. "Wir freuen uns, welche guten Leistungen Mark Uth in Köln gezeigt hat. Ich gehe Stand jetzt davon aus, dass er in der neuen Saison wieder das königsblaue Trikot tragen wird", erklärte Sportvorstand Jochen Schneider gegenüber der Bild.

Erst am Donnerstag hatte Kölns Manager Horst Heldt verkündet, dass man den 28-Jährigen "über die Saison hinaus" an sich binden wolle. Für Uth hat der Klub eine Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro.

Laut Informationen der Bild schließen die Königsblauen aber eine erneute Leihe sowie eine Ablösesumme unterhalb der Kaufoption aus. Seit seinem Wechsel nach Köln erzielte Uth in sieben Spielen vier Tore und bereitete weitere vier Treffer vor.

FC Schalke 04: Alle Neuner der S04-Geschichte © imago images 1/21 Wer die Rückennummer 9 trägt, muss Tore schießen - Dafür sorgten vor Benito Raman schon Klaus Fischer, Edu und Co. beim FC Schalke. SPOX stellt alle S04-Neuner der Vereinshistorie vor. © imago images 2/21 Günter Siebert (1957/58). Der erste Neuner in der Geschichte des FC Schalke trug die Nummer nur für eine seiner insgesamt sechs Spielzeiten bei den Gelsenkirchenern, für die er 61 Tore in 118 Spielen erzielte. © imago images 3/21 Alban Wüst (1969/70). Auch Wüst trug die Neun nur für eine Saison. Der Stürmer war insgesamt zwei Spielzeiten beim FC Schalke und erzielte 4 Tore in 32 Spielen für die Weiß-Blauen. © imago images 4/21 Hans Pirkner (1969-70). Pirkner, Wüst und Manfred Pohlschmidt wechselten sich mit der Nummer Neun ab in der Saison 1969/70. Pirkner machte über zwei Saisons 8 Tore in 47 Pflichteinsätzen für Schalke. © imago images 5/21 Manfred Pohlschmidt (1969-70). Der dritte im Bunde hatte die längste Karriere beim FC Schalke, nach seinem Wechsel vom Hamburger SV 1967 spielte er dort bis 1971 und erzielte 26 Tore in 106 Spielen. © imago images 6/21 Helmut Kremers (1976/77). Und dann gab es schon Farbfotos! Kremers lief von 1971 bis 1980 in Blau-Weiß auf, trug die Neun aber nur eine Saison lang. In 226 Einsätzen machte der Weltmeister von 1974 insgesamt 45 Tore. © imago images 7/21 Klaus Fischer (1976/77). Auch während dieser Saison wurde die Neun geteilt. Fischer war einer der besten Stürmer in den 70ern und erzielte zwischen 1970-81 182 Tore in 295 Pflichtspielen als Weiß-Blauer. © imago images 8/21 Uwe Wassmer (1988/89, hinten mitte). Wassmer spielte auch nur die eine Saison auf Schalke und machte 10 Tore in 35 Einsätzen. Danach spielte er für den FC Basel, den FC Aarau, den SC Freiburg und den SV Waldhof Mannheim. © imago images 9/21 Peter Sendscheid (1990-1992). Sendscheid trug die Neun nur für zwei seiner insgesamt sechs Spielzeiten beim FC Schalke 04. Schaffte dort den Aufstieg in die Bundesliga und erzielte 28 Tore als Gelsenkirchener. © imago images 10/21 Radmilo Mihajlovic (1992-93). Teilte sich die Neun mit Bent Christensen. Machte 12 Tore in 58 Spielen für den FC Schalke. Mihajlovic spielte in der Bundesliga auch für den FC Bayern und Eintracht Frankfurt. © imago images 11/21 Bent Christensen (1992/93). Christensen war von 1991 bis 1993 beim FC Schalke und erzielte 8 Tore in 49 Spielen. Ist seit 2005 Trainer beim dänischen Erstligisten Bröndby Kopenhagen. © imago images 12/21 Michael Prus (1993-94). Einer der wenigen Abwehrspieler auf dieser Liste trug die Neun für eine seiner zehn Spielzeiten beim FC Schalke, wo er 220 Pflichtspiele absolvierte. Seit 2016 DFB-Junionentrainer, aktuell bei der U16. © imago images 13/21 Youri Mulder (1994-2002). Mulder erzielte 33 Tore in 176 Spielen beim FC Schalke. Zwischen 2007-2015 als Co-Trainer beim FC Twente und auf Schalke aktiv. Co-Kommentator des niederländischen FIFA 07. © imago images 14/21 Hamit Altintop (2003-04). Der Mittelfeldspieler war von 2003 bis 2007 beim FC Schalke, spielte danach noch beim FC Bayern, Real Madrid, Galatasaray Istanbul und SV Darmstadt. Seit 2019 Vorstandsmitglied im türkischen Fußballverband. © imago images 15/21 Ailton (2004-05). Der Stürmer kam 2004 als Torschützenkönig, deutscher Fußballer des Jahres und Double-Sieger von Werder Bremen für eine Saison zum FC Schalke. Spielte insgesamt für 21 verschiedene Profi-Klubs. © imago images 16/21 Sören Larsen (2005-08). Larsen erzielte 10 Tore in 51 Spielen als Weiß-Blauer, wechselte dann zum FC Toulouse. War von 2005 bis 2010 Nationalspieler und machte 11 Tore in 20 Spielen für die Dänen. © imago images 17/21 Edu (2009-12). Machte 5 Tore in 43 Spielen als S04-Neuner. Spielte neben zahlreichen Stationen in Südostasien auch für VfL Bochum, Mainz 05 und Besiktas Istanbul. © imago images 18/21 Michel Bastos (2013). Bastos war für 14 Spiele als Leihspieler von Olympique Lyon beim FC Schalke und erzielte 4 Tore. Spielte noch im vergangen Jahr seine 19. Profisaison bei America Mineiro in seiner Heimat Brasilien. © imago images 19/21 Kevin-Prince Boateng (2013-15). Boateng wechselte von AC Mailand zum FC Schalke und machte dort 6 Tore in 46 Pflichteinsätzen. Spielte unter anderem bei Tottenham Hotspur, dem BVB auf Leihbasis und Eintracht Frankfurt. Aktuell auf Leihbasis bei Besiktas. © imago images 20/21 Franco di Santo (2015-19). Kam nach zwei Saisons bei Werder Bremen zum FC Schalke, erzielte dort aber nur 5 Tore in 71 Spielen. Der 1,94 Meter große Argentinier spielt seit 2019 bei Atletico Mineiro. © imago images 21/21 Benito Raman (2019-heute). Raman spielt bisher torgefährlich mit der Neun auf dem Blau-Weißen Trikot. In neun Spielen für den FC Schalke hat der Belgier, der von Fortuna Düsseldorf kam, vier Tore erzielt.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle