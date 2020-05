RB Leipzig, News und Gerüchte - Marcel Halstenberg: "Wir planen, in Quarantäne zu gehen"

RB-Leipzig-Verteidiger Marcel Halstenberg erzählt, dass die Leipziger eine Quarantäne planen. Die Roten Bullen wollen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Alle News und Gerüchte zu RB Leipzig findet Ihr hier.

RB-News - Halstenberg: Klub plant Quarantäne

Der Tabellendritte der Bundesliga wird wohl als Teil des DFL-Konzeptes in Quarantäne gehen. "Wir planen, ab nächstem Samstag mit der Mannschaft und dem Staff in Quarantäne zu gehen. Wir werden uns hauptsächlich am Trainingsgelände aufhalten und womöglich hier auch übernachten. Das wird noch diskutiert", sagte der Abwehrspieler am Freitag bei Sport im Osten.

Eine Fortsetzung der Champions League kann sich Halstenberg dagegen nicht mehr vorstellen: "Ich glaube nicht daran, dass die Champions League zu Ende gespielt wird. Ich bin traurig, dass es jetzt, wo wir so weit gekommen sind, wohl nicht weiter geht."

Gemeinsam mit seinen Mitspielern wurde er am Freitag auf das Coronavirus getestet. "Das ging ganz schnell. Nur fünf Sekunden, dann war der Rachenabzug gemacht", erklärte er. Im Mai soll die Bundesliga wieder fortgesetzt werden. Ein fixes Datum wurde jedoch noch nicht terminiert.

© getty

RB Leipzig plant Rückkehr ins Mannschaftstraining

Die Leipziger wollen zu Beginn der kommenden Woche mit der kompletten Mannschaft trainieren. "Der Plan ist, am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen, insofern alle Tests negativ sind", wird RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff von der Süddeutschen Zeitung zitiert.

Dass die zweiwöchige Periode für Mannschaftstrainings verkürzt werden würde, empfindet er nicht als Problem: "Wir sind nicht in der Situation für Wunschszenarien, es hätte auch eine Woche gereicht. Wir wären auch am 9. Mai bereit gewesen."

Zudem betonte er die Wichtigkeit einer Rückkehr der Bundesliga: "Wir brauchen das TV-Geld, um zu überleben und das ist der Grund, warum wir wieder Fußball spielen wollen", erklärte der 44-Jährige.

Im Moment trainieren die Roten Bullen ohne Körperkontakt. Zweikämpfe sollen bei negativen Tests wieder ins Training eingebaut werden.

Bundesliga Tabelle: Der aktuelle Stand