RB Leipzig - Hertha BSC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die englische Woche in der Bundesliga geht weiter. Heute steht das Ost-Duell zwischen RB Leipzig und Hertha BSC an. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

RB Leipzig gegen Hertha BSC: Wann und wo wird gespielt?

Anpfiff der Partie ist am heutigen Mittwoch, den 27. Mai, um 18.30 Uhr. Das Spiel ist damit das frühe Spiel des Tages, ab 20.30 Uhr folgen vier weitere Partien der Bundesliga.

Gespielt wird in der Red Bull Arena zu Leipzig. Das für die WM 2006 gebaute Stadion wurde 2004 eröffnet und kostete rund 116 Millionen Euro. Gespielt wird auf Naturrasen.

RB Leipzig gegen Hertha BSC heute live im TV und Livestream

Live mit von der Partie seid Ihr heute bei DAZN. Wie der Streamingdienst jüngst bekanntgab, laufen dank einer Einigung mit der DFL insgesamt neun der noch ausstehenden Bundesligaspiele auf der Plattform.

Sendungsbeginn bei DAZN ist eine Viertelstunde vor Anpfiff, heute also um 18.15 Uhr. Um auf das Angebot von DAZN zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Dieses kostet Euch entweder 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr. Für Neukunden gibt es den ersten Monat kostenfrei.

Bundesliga: Diese Spiele zeigt DAZN bis zum Saisonende

Spieltag Datum Uhrzeit Heim Gast 27. Fr., 22. Mai 20.30 Uhr Hertha BSC Union Berlin 27. So., 24. Mai 13.30 Uhr Schalke 04 FC Augsburg 28. Mi., 27. Mai 18.30 Uhr RB Leipzig Hertha BSC 29. Fr., 29. Mai 20.30 Uhr SC Freiburg Bayer Leverkusen 29. Mo., 1. Juni 20.30 Uhr 1. FC Köln RB Leipzig 30. Fr., 5. Juni 20.30 Uhr SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 30. So., 7. Juni 13.30 Uhr Werder Bremen VfL Wolfsburg 31. Fr., 12. Juni 20.30 Uhr TSG Hoffenheim RB Leipzig 32. Mi., 17. Juni 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt Schalke 04

Bundesliga im Liveticker: RB Leipzig gegen Hertha BSC

Unterwegs? Dann seid Ihr bei unseren kostenfreien SPOX-Livetickern richtig.

RB Leipzig gegen Hertha BSC: Tore vorprogrammiert?

Siebenmal trafen die beiden Ostklubs bisher in der Bundesliga aufeinander - und nicht selten endete es in einem Spektakel: Fast fünf Tore fielen im Schnitt pro Spiel.

Die torreichste Partie zwischen den Klubs war der 6:2-Erfolg von RB am 34. Spieltag der Saison 2017/18. Vor fast exakt zwei Jahren sicherte sich RBL im Berliner Olympiastadion durch den Kantersieg gar die Teilnahme an der Europa League.

Auch in der Hinrunde der laufenden Saison brannten beide Teams ein Offensivfeuerwerk ab - und wieder hieß der Sieger Leipzig. Mit 4:2 setzten sich die Sachsen in Berlin durch und sprangen so vorübergehend auf Platz zwei.

Für diesen wird es heute nicht reichen, mit drei Punkten könnte RB seine Ansprüche auf einen CL-Platz allerdings untermauern.

RB Leipzig gegen Hertha BSC: Die vergangenen drei Spiele