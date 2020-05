FC Schalke 04, News und Gerüchte: Saisonende für Suat Serdar nach Knieverletzung?

Der FC Schalke 04 muss wohl die restlichen Partien der Bundesliga-Saison ohne Mittelfeldspieler Suat Serdar auskommen. Die Zukunft eines Schalker Leihspielers liegt möglicherweise auf der Insel. Außerdem hat Rabbi Matondo über das Interesse von Manchester United gesprochen. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu S04.

Schalke 04: Saisonende für Suat Serdar nach Knieverletzung?

Der FC Schalke 04 muss wohl die restlichen Partien der Bundesliga-Saison ohne Mittelfeldspieler Suat Serdar (23) auskommen. Wie die WAZ und Sport1 übereinstimmend berichten, hat sich der 23-Jährige einen Außenbandriss im linken Knie zugezogen und wird den Königsblauen deshalb in den kommenden Wochen fehlen.

Der Nationalspieler zog sich die Verletzung am vergangenen Wochenende bei der 0:3-Heimpleite gegen den FC Augsburg zu und wurde nach 56 Minuten durch Ahmed Kutucu ersetzt. Gegenüber Sport1 wollte S04 wollte die Diagnose nicht bestätigen und verwies auf eine abschließende Untersuchung am Dienstag.

Nach Abpfiff der Partie gegen den FCA hatte Schalke-Coach David Wagner darauf gehofft, dass ihm Serdar zeitnah wieder zur Verfügung stehe: "Es kann sein, dass es nur eine Prellung ist, das kann ich noch nicht sagen."

Mit sieben Toren ist der Mittelfeldspieler der aktuell beste Torschütze der Königsblauen, fiel jedoch bereits vor der Coronapause aufgrund eines Zehenbruchs und einer Sprunggelenksverletzung für mehrere Wochen aus.

Der FC Schalke gewann keines der vergangenen neun Bundesligaspiele (sieben Niederlagen), das Torverhältnis beträgt in diesem Zeitraum 2:22. Damit sind die Knappen auf Platz acht abgerutscht und drohen die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb zu verpassen - und müssen nun wohl auch noch einen Leistungsträger ersetzen.

Suat Serdar: Leistungsdaten für Schalke 04 und Mainz 05

Verein Spiele Tore Vorlagen Minuten FC Schalke 04 57 9 3 4.102 FSV Mainz 05 54 3 1 2.732

© getty

Schalke 04: Everton vor Verpflichtung von S04-Leihspieler Todibo?

Jean-Clair Todibo (20), derzeitig vom FC Barcelona an Schalke 04 ausgeliehen, könnte in der Zukunft für den FC Everton auflaufen. Wie die Daily Mail berichtet, seien die Toffees bereit, 25 Millionen Euro Ablöse für den Innenverteidiger an die Katalanen zu zahlen.

Dieser Beitrag entspricht der Kaufoption, für die S04 Todibo fest verpflichten könnte. Da ein Transfer in einer solchen Größenordnung für die finanziell stark angeschlagenen Schalker allerdings unrealistisch ist, könnte die Zukunft des Franzosen nun in Liverpool liegen.

Todibo lief seit seiner Leihe im Winter bisher achtmal für die Königsblauen auf. Beim Spiel gegen Augsburg fiel er aufgrund von Sprunggelenksproblemen aus, konnte am Montag allerdings bereits wieder eine leichte Trainingseinheit mit dem Ball absolvieren.

© imago images

Schalke 04: Matondo spricht über United-Gerüchte

Zuletzt kursierten in England Medienberichte, wonach Manchester United an Schalkes Rabbi Matondo (19) interessiert sei, sollte sich eine Verpflichtung von BVB-Star Jadon Sancho nicht realisieren lassen. Nun hat der Flügelflitzer von S04 zu den Gerüchten Stellung genommen.

"Ich will meine Sache bei S04 gut machen und zurückgeben, was man in mich investiert hat. Was auch immer in der Zukunft passiert, passiert. Sag niemals nie", hielt sich der Waliser im Gespräch mit der Manchester Evening News bedeckt, was konkrete Zukunftspläne angeht.

Er habe "darüber noch nicht wirklich nachgedacht" und habe "noch Ziele, die ich mit Schalke erreichen möchte". Matondo wechselte im Januar 2019 von Manchester City zu den Königsblauen, die rund neun Millionen Euro Ablöse an die Citizens überwiesen und Matondo mit einem Vertrag bis 2023 ausstatteten. In bisher 23 Einsätzen traf er lediglich einmal.

