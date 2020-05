FC Augsburg - SC Paderborn heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch wird mit der Partie FC Augsburg gegen SC Paderborn die englische Woche in der Bundesliga fortgesetzt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker live mitverfolgen könnt.

Die Bundesliga befindet sich mitten in der ersten englischen Woche nach der langen Corona-Pause. Gleich vier Spiele des 28. Spieltags finden heute statt. Eines davon ist das Duell zwischen dem FC Augsburg und Tabellenschlusslicht SC Paderborn. Der Anpfiff der Partie erfolgt um 20.30 Uhr. Gespielt wird in der Augsburger WWK-Arena.

FC Augsburg gegen SC Paderborn: Heute live im TV und Livestream

Fans der beiden Mannschaften können die Begegnung auf Sky mitverfolgen. Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie als Einzelspiel auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 6 HD. Auch im Livestream ist Augsburg gegen Paderborn zu sehen. SkyGo-Abonnenten oder SkyTicket-Besitzer haben Zugriff darauf.

Wer die Highlights danach sehen will, ist bei DAZN genau richtig. Dort werden die Zusammenfassungen alle Spiele nämlich bereits 40 Minuten nach Abpfiff angeboten. Zudem zeigt DAZN auch die Freitags-, frühen Sonntags- und Montagsspiele der Bundesliga live sowie ausgewählte Spiele aus Primera Division, Serie A, MLS, Champions League und Europa League.

Das monatliche DAZN-Abo ist mit einem Preis in Höhe von 11,99 Euro versehen, das Jahresabo kostet 119,99 Euro. Vorher besteht die Möglichkeit, einen Gratis-Probemonat zu testen.

© getty

FC Augsburg gegen SC Paderborn im Liveticker

Für alle Fans, die kein Sky-Abo haben und somit nicht auf die Übertragung im TV oder Livestream zugreifen können, bietet SPOX einen Liveticker zum Mitlesen an. Den Liveticker zum Spiel zwischen Augsburg und Paderborn findet Ihr hier.

FC Augsburg gegen SC Paderborn: Der 29. Spieltag im Überblick

So geht es dann in derselben Woche weiter. Nach der heutigen Partie muss der FC Augsburg am Samstag, den 30. Mai, gegen die aktuell starken Herthaner ran. Der SC Paderborn empfängt am Tag darauf dann die Borussia aus Dortmund.

Datum Uhrzeit Wochentag Heim Auswärts 29.05.2020 20.30 Uhr Freitag SC Freiburg Bayer Leverkusen 30.05.2020 15.30 Uhr Samstag VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt 30.05.2020 15.30 Uhr Samstag Hertha BSC FC Augsburg 30.05.2020 15.30 Uhr Samstag 1. FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim 30.05.2020 15.30 Uhr Samstag FC Schalke 04 Werder Bremen 30.05.2020 18.30 Uhr Samstag FC Bayern München Fortuna Düsseldorf 31.05.2020 15.30 Uhr Sonntag Borussia Mönchengladbach Union Berlin 31.05.2020 18.00 Uhr Sonntag SC Paderborn Borussia Dortmund 01.06.2020 20.30 Uhr Montag 1. FC Köln RB Leipzig

Bundesliga - Tabelle: Der Stand vor dem 28. Spieltag