DFL-Mitgliederversammlung: Die Pressekonferenz im Liveticker

Die Fragen aller Fragen wurde bereits beantwort: Die 1. und 2. Bundesliga geht bereits am 15. Mai wieder los. Nachdem die Politik am vergangenen Mittwoch grünes Licht für einen Neustart gegeben hat, entscheid der DFL noch am selben Abend über den Termin. Bei der heutigen Mitgliederversammlung soll nun die Umsetzung geklärt werden. Bei SPOX bleibt Ihr im Liveticker auf dem Laufenden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DFL-Mitgliederversammlung: Die PK im Liveticker

Vor Beginn: Die Mitgliederversammlung soll laut Frankfurter Rundschau um 11 Uhr beginnen.

Vor Beginn: Am vergangenen Mittwoch hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer grünes Licht für einen Neustart ohne Zuschauer gegeben. Am Abend zog die DFL nach und entschied, dass es bereits am 15. Mai weitergeht.

Vor Beginn: Die 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga tagen am heutigen Donnerstag in einer virtuellen Mitgliederversammlung über das weitere Vorgehen bezülich der Wiederaufnahme des Spielbetriebs.

Bundesliga-Restart von Politik freigegben: Die wichtigsten Stimmen

Christian Seifert (DFL-Geschäftsführer und Sprecher des DFL-Präsidiums): "Die heutige Entscheidung ist eine gute Nachricht für die Bundesliga und die 2. Bundesliga. Sie ist verbunden mit einer großen Verantwortung für die Clubs und ihre Angestellten, die medizinischen und organisatorischen Vorgaben diszipliniert umzusetzen. Spiele ohne Stadion-Zuschauer sind für niemanden eine ideale Lösung. Es ist in einer für einige Clubs existenzbedrohenden Krise allerdings die einzige Möglichkeit, den Fortbestand der Ligen in ihrer jetzigen Form zu sichern. Mein Dank gilt an diesem Tag den politischen Entscheidungsträgern aus Bund und Ländern für ihr Vertrauen."

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund): "Wir werden - im Wissen darum, dass es keine Garantien gibt - alles versuchen, um eine möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten, dass es zu keinen neuen Infektionen bei Spielern und deren Familien kommt. Vor leeren Rängen spielen zu müssen, ist gerade für einen Verein wie den BVB, der aus der Leidenschaft seiner Fans im Stadion viel Kraft zieht, eine enorme Herausforderung. Die Bundesliga so lange ruhen zu lassen, bis wieder Zuschauer in die Stadien dürfen, wäre für die Vereine wirtschaftlich allerdings nicht durchzuhalten gewesen."

Bundesliga: So könnte der Spieltag am 15. Mai aussehen

Heim Auswärts Ort Fortuna Düsseldorf SC Paderborn Merkur Spiel-Arena TSG Hoffenheim Hertha BSC PreZero Arena 1. FC Köln FSV Mainz 05 Rhein-Energie-Stadion RB Leipzig SC Freiburg Red Bull Arena Borussia Dortmund FC Schalke 04 Signal Iduna Park Union Berlin FC Bayern München Stadion an der alten Försterei Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Commerzbank-Arena FC Augsburg VfL Wolfsburg WWK-Arena Werder Bremen Bayer Leverkusen Weser-Stadion

