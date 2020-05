Bundesliga: Deshalb zeigt Sky RB Leipzig gegen Hertha BSC nicht

Englische Woche in der Bundesliga und mit Hertha BSC gastiert das Überraschungsteam nach der Corona-Pause bei RB Leipzig. Wir erklären Euch, warum das Spiel nicht bei Sky läuft und wo es stattdessen zu sehen ist.

Mit einem 3:0 in Hoffenheim und einem 4:0 gegen Union Berlin kam Hertha BSC bemerkenswert aus der Corona-Pause der Bundesliga. Nun kommt es zum Duell mit dem Team von RB Leipzig, das zuletzt mit 5:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 gewinnen konnte. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung.

RB Leipzig - Hertha BSC: Wann und wo findet das Spiel statt?

RB Leipzig empfängt am 28. Spieltag der Bundesliga Hertha BSC. Das Spiel findet am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr in der Red-Bull-Arena in Leipzig statt. Eigentlich ist es mittlerweile überflüssig zu erwähnen, aber die Partie findet selbstverständlich aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer statt.

Die ist auch der Grund dafür, dass die Schiedsrichter erst am Spieltag bekanntgegeben werden. Die Unparteiischen müssen erst noch negativ auf das Corona-Virus getestet werden.

Deshalb zeigt Sky RB Leipzig gegen Hertha BSC nicht

Wenn die Bundesliga am Wochenende läuft, sind den Fans die Übertragungsrechte mittlerweile in der Regel bekannt: Freitags überträgt DAZN, samstags Sky, gibt es ein frühes Sonntagsspiel oder ein Montagsspiel läuft das bei DAZN, die anderen beiden Sonntagsspiele zeigt wiederSky.

Doch bei einem Spieltag unter der Woche sieht es anders aus. Und so stellen sich die Fans die Frage, warum Sky am heutigen Mittwoch die Partie zwischen RB Leipzig und Hertha BSC nicht zeigt. Die Antwort ist im Grunde einfach, weil DAZN auch bei englischen Wochen Übertragungsrechte für ein Live-Spiel hat.

Deshalb läuft RB Leipzig gegen Hertha BSC heute live und in voller Länge auf DAZN. Der Streaming-Dienst zeigt bis Saisonende noch sieben Bundesligaspiele und die anschließende Relegation zwischen den ersten drei Ligen.

Bundesliga: RB Leipzig gegen Hertha BSC heute live auf DAZN

Die Übertragung beim Streaming-Dienst startet um 18.15 Uhr. Dann begrüßen Moderator Lukas Schönmüller und Experte Ralph Gunesch die Zuschauer vor den Bildschirmen. Kommentiert wird die Partie von Jan Platte, der auch während des Spiels Ralph Gunesch an seiner Seite weiß.

Bundesliga: Die Highlights von RB Leipzig gegen Hertha BSC live auf DAZN

Und es kommt noch besser. Denn wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live zu sehen, kann bereits 40 Minuten nach Spielende die ausführlichen Highlights aller Bundesliga- und Zweitligaspiele auf Abruf schauen. Für das Spiel zwischen Leipzig und Hertha bedeutet das, dass ab 21 Uhr die Highlights auf DAZN zu sehen sind.

RB Leipzig gegen Hertha BSC heute live im Liveticker

Für die wenigen Menschen in Deutschland, die noch kein DAZN-Abo haben, gibt es die Möglichkeit, das Spiel und den kompletten Spieltag im ausführlichen Liveticker von SPOX zu verfolgen. Zusätzlich gibt es auch einen Konferenz-Ticker.

Bundesliga: Spielplan vom 28. Spieltag

Nach den vier Partien vom Dienstag geht es am Mittwoch mit fünf Spielen weiter. Im Topspiel des Tages treffen dabei RB Leipzig und Hertha BSC aufeinander.