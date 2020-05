BVB, News und Gerüchte: Emre Can froh über Rückkehr nach Deutschland

Emre Can hat seit seiner Verpflichtung im Winter bei Borussia Dortmund voll eingeschlagen. Der Nationalspieler ist froh, wieder in Deutschland zu sein. Mario Götze könnte hingegen die Bundesliga bald verlassen, unter anderem soll es Interesse aus Frankreich geben. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum BVB.

BVB: Emre Can froh über Rückkehr in die Bundesliga

Sein Wechsel von Juventus Turin zurück in die Bundesliga zu Borussia Dortmund im vergangenen Winter sei für Emre Can genau die richtige Entscheidung gewesen, vor allem im Hinblick auf die aktuelle Corona-Pandemie. Dies ließ der Nationalspieler in einem DFB-Talk verlauten.

"Es war eine Rückkehr zur richtigen Zeit", sagte 26-Jährige. "Wir können uns glücklich schätzen, dass wir hier zumindest in Kleingruppen trainieren können."

Der Mittelfeldstar macht sich dennoch Sorgen über die aktuelle Situation und sprach von einer schweren Herausforderung für alle. "Wir müssen alle positiv bleiben. Wenn wir uns an die Vorschriften halten und diszipliniert sind, wird die Zeit hoffentlich schnell vorbeigehen."

Ilkay Gündogans persönliche Top-11: Vorteil BVB! © imago images 1/13 Ilkay Gündogan hat aus alten und neuen Weggefährten seine persönliche Top-11 gebastelt. Herausgekommen im Call mit ESPN ist ein ziemlich gelbes Lineup ... © imago images 2/13 Ilkay Gündogan ist gebürtiger Schalker, schaffte seinen Durchbruch aber in Dortmund. Von 2011 bis 2016 spielte er für den BVB, seitdem ist er bei Manchester City. Aus Mitspielern dieser beiden Klubs setzt sich sein Team zusammen. © imago images 3/13 TOR - Roman Weidenfeller. Spielte von 2002 bis 2018 für den BVB. Gewann mit Gündogan zusammen die Meisterschaft 2011 und 2012 sowie den DFB-Pokal 2012. © imago images 4/13 ABWEHR - Lukasz Piszczek. Kam 2010, also ein Jahr vor Gündogan, zum BVB und spielt immer noch dort. © imago images 5/13 Mats Hummels. Mit dem Abwehrchef teilte sich Gündogan fünf Jahre beim BVB. 2016 trennten sich die Wege: Hummels ging zum FCB, Gündogan auf die Insel. © imago images 6/13 Aymeric Laporte. Der Franzose (25) kam erst im Januar 2018 zu City, hat aber nicht nur Ilkay Gündogan nachhaltig beeindruckt. Gemeinsam wurden sie 2018 und 2019 englischer Meister. © imago images 7/13 Oleksandr Zinchenko. Der Ukrainer (23) setzte sich erst im zweiten Anlauf, nach einer Leihe zu PSV Eindhoven, bei City durch. Inzwischen unumstrittener Rotationsspieler bei Pep Guardiola. © imago images 8/13 Ilkay Gündogan. Hatte in seine ersten Halbjahr beim BVB Anlaufschwierigkeiten, startete aber spätestens in der Rückrunde voll durch. © imago images 9/13 Fernandinho. Der Brasilianer ist im zentralen Mittelfeld bei ManCity fast schon ein Urgestein. Kam 2013 aus Donezk und gewann bereits drei Meisterschaften mit den Skyblues. © imago images 10/13 Kevin De Bruyne. Der Belgier ist schon ein Jahr länger als Gündogan in Manchester. Beide verbindet neben ihrem herausragenden Talent leider auch ihre Verletzungsanfälligkeit. © imago images 11/13 Mario Götze. War trotz seiner Jugend der Star des BVB in 2011, 2012 und 2013. Ging im Sommer 2013 nach München und kehrte zurück, als Gündogan zu City wechselte. © imago images 12/13 Marco Reus. Kam ein Jahr später als Gündogan zum BVB und schlug großartig ein. Sein Pech: Er wartet immer noch auf einen Meistertitel, viermal Vize war er schon. © imago images 13/13 ANGRIFF - Robert Lewandowski. Kam ein Jahr vor Gündogan zum BVB und brauchte auch etwas Anlauf, bis er zum großen Torjäger wurde und zahlreiche Sternstunden erlebte. Ging 2014 zum FC Bayern.

BVB, Gerücht: Interesse an Lucas Martinez Quarta?

Wollen sich die Schwarz-Gelben in der Abwehr verstärken? Laut calciomercato.it soll die Brorussia ihren Hut bei Lucas Martinez Quarta in den Ring geworfen haben. Der Innenverteidiger steht derzeit bei River Plate in Argentinien unter Vertrag und soll von halb Europa gejagt werden.

Benfica Lissabon, AC Mailand, Real Madrid, Manchester City, Ajax Amsterdam und eben der BVB sollen sich mit dem 23-Jährigen beschäftigen. Der Verteidiger hat noch einen Vertrag bis 2021, soll aber dank einer Ausstiegsklausel im Sommer für 22 Millionen Euro zu haben sein.

Martinez Quarta debütierte bereits als 16-Jähriger für den Traditionsklub und lief bereits zweimal für die argentinische Nationalmannschaft auf. Für River Plate absolvierte er bisher 96 Pflichtspiele, in denen ihm fünf Treffer gelangen.

BVB, Gerücht: Mario Götze nach Nizza?

Geht es für den Weltmeister in die Ligue 1? in Frankreich meldet Le10Sport, dass gleich mehrere französische Teams Interesse an einer Verpflichtung von Mario Götze haben.

Gleich fünf Teams sollen ein Auge auf den 27-Jährigen geworfen haben, dazu zählen laut dem Bericht Paris Saint-Germain, Olympique Lyon, Olympique Marseille, AS Monaco und OGC Nizza.

Konkret soll das Interesse aber nur aus Nizza sein, wo BVB-Trainer Lucien Favre zuletzt tätig war. Das Team von der Mittelmeerküste machte bereits in den vergangenen Jahren mit einigen Star-Verpflichtungen auf sich aufmerksam, darunter Mario Balotelli oder Wesley Sneijder.

Götzes Vertrag läuft im Sommer aus, neben den Ligue-1-Klubs gab es zuletzt auch weitere Gerüchte um potenzielle Götze-Abnehmer, darunter Lazio Rom, die beiden Mailänder Klubs, Valenica, Hertha sowie Leverkusen.

Bundesliga: Der Stand nach 25 Spieltagen

Der BVB hat vier Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Zudem ist die Tordifferenz der Schwarz-Gelben deutlich schlechter als die der Roten. Das direkte Duell zwischen den beiden Rivalen steht noch aus.