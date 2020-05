BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund offenbar an Freiburgs Nationalspieler Robin Koch interessiert

Borussia Dortmund ist offenbar an einer Verpflichtung von Robin Koch vom SC Freiburg interessiert. Der BVB bangt um Erling Haaland, der gegen Bayern verletzt ausgewechselt werden musste. Nach der Niederlage sorgte Lucien Favre mit seinen Aussagen für Spekulationen. News und Gerüchte zur Borussia gibt es hier.

BVB an Freiburgs Robin Koch interessiert?

Borussia Dortmund ist offenbar an einer Verpflichtung von Robin Koch (23) interessiert und soll den Innenverteidiger des SC Freiburg intensiv beobachten. Dies berichtet die Sport Bild. Neben dem BVB sollen auch Benfica Lissabon und der SSC Neapel bei den Breisgauern angefragt haben. Da der ehemalige Lauterer allerdings in der Bundesliga bleiben will, soll neben dem BVB lediglich RB Leipzig in der Verlosung sein.

Koch, der sich seit Oktober 2019 auch deutscher Nationalspieler nennen darf, steht bis 2021 beim Sportclub unter Vertrag, hat aber bereits signalisiert, dass er seine Zukunft bei einem anderen Verein sieht und nicht verlängern wird. "Kein Spieler ist unverkäuflich, so etwas können wir uns gar nicht leisten", sagt Freiburg-Trainer Christian Streich.

Für Koch, beim SC Stammspieler und teilweise auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt, ist eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro im Gespräch. Beim BVB könnte Koch in Konkurrenz zu Mats Hummels und Dan-Axel Zagadou treten. Während Routinier Lukasz Piszczek noch ein Jahr in Dortmund bleiben wird, ist die Zukunft von Manuel Akanji und Leonardo Balerdi offen.

Robin Koch: Leistungsdaten in Freiburg und Kaiserslautern

Verein Spiele Tore Vorlagen Minuten SC Freiburg 82 5 2 6.550 1. FC Kaiserslautern 28 - 1 2.474

© imago images

Borussia Dortmund bangt um Erling Haaland

Der BVB bangt für die kommenden Spiele um Erling Haaland (19). Der Norweger musste bei der Niederlage gegen den FC Bayern in der 72. Minute ausgewechselt werden. Zuvor hatte er sich bei einem Sprint ans rechte Knie gefasst und verließ dann humpelnd das Feld. Ersetzt wurde er durch Giovanni Reyna.

Angeblich soll sich Haaland die Verletzung bei einer Kollision mit Schiedsrichter Tobias Stieler zugezogen haben. Dabei trat Stieler dem 19-Jährigen auf den Fuß, weshalb sich Haaland das Knie verdrehte. Eine offizielle Diagnose gibt es bisher noch nicht.

Obwohl Haaland gegen den FC Bayern eine durchwachsene Leistung zeigte - seine 22 Ballkontakte waren die wenigsten aller Spieler, zudem gewann er nur 36 Prozent seiner Zweikämpfe -, würde ein Ausfall den BVB hart treffen. Nach seiner Auswechslung rückte Thorgan Hazard ins Sturmzentrum, mit dem spät eingewechselten Mario Götze steht nur ein weiterer Kandidat für die Position bereit.

Haaland, der im Winter von RB Salzburg zur Borussia gewechselt war, steht nach 14 Spielen in Dortmund bereits bei 13 Treffern. Gegen Wolfsburg und Bayern blieb er jedoch tor- und glücklos.

Borussia Dortmund - FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken © imago images 1/31 Vorentscheidung im Titelkampf? Der FC Bayern München hat das Spitzenspiel bei Borussia Dortmund mit 1:0 gewonnen. Den Treffer des Tages erzielte Joshua Kimmich mit einem geistreichen Lupfer. Die Noten und Einzelkritiken der Spieler im Überblick. © imago images 2/31 ROMAN BÜRKI: Stand beim Kimmich-Lupfer zu weit vor der Linie und kassierte einen haltbaren Treffer. Am Ende entschied diese Szene das Spiel. Bitter für den Schweizer. Note: 4,5. © imago images 3/31 LUKASZ PISZCZEK: Rettete nach 20 Minuten gegen Gnabry auf der Linie, danach manchmal etwas wacklig, aber ohne klare Fehler. Machte in der Schlussphase Platz für Götze. Note: 4. © imago images 4/31 MATS HUMMELS: Sah früh die Gelbe Karte, was seine Spielweise allerdings nicht beeinträchtigte. Ging weiter mit Risiko in jeden Zweikampf. Oft fehlte ihm eine Anspielstation im Mittelfeld. Note: 3. © imago images 5/31 MANUEL AKANJI: Nicht so stark wie Hummels, aber dennoch mit einem ordentlichen Auftritt. Behielt im Duell mit Müller die Oberhand und stellte den Münchner größtenteils kalt. Note: 3,5. © imago images 6/31 ACHRAF HAKIMI: Sehr aktiv in der Anfangsphase, dann musste er dem hohen Tempo und dem starken Davies Tribut zollen. Fiel nach der Pause ab. Note: 3,5. © imago images 7/31 MAHMOUD DAHOUD: Litt etwas darunter, dass Delaney keinen guten Tag erwischte. Wurde besser und sicherer, als Can neben ihm spielte. Note: 3,5. © imago images 8/31 THOMAS DELANEY: War zunächst voll im Spiel und präsent in den Zweikämpfen. Dem Dänen ging jedoch schnell die Luft aus. Kam häufiger zu spät und agierte vor dem Gegentor nicht rigoros genug. Note: 4,5. © imago images 9/31 RAPHAEL GUERREIRO: Der Beste aufseiten der Gastgeber. Löste sich oft und entscheidend gut aus dem Pressing der Bayern. Note: 2,5. © imago images 10/31 JULIAN BRANDT: Es war nicht das Spiel des Julian Brandt. Nicht zielstrebig genug, ihm fehlte die Präzision, die ihn zuletzt noch auszeichnete. Seine Auswechslung zur Pause war die logische Konsequenz. Note: 4,5. © imago images 11/31 ERLING HAALAND: Kein Torschuss in Wolfsburg, dieses Mal von Beginn an richtig präsent. Oft aber auf verlorenem Posten, weil seine Mitspieler ihn nicht ausreichend unterstützten. Note: 3,5. © imago images 12/31 THORGAN HAZARD: Wie immer quirlig und viel unterwegs, aber zu verspielt. Verpasste das ein oder andere Mal den richtigen Moment für das Abspiel und blieb so relativ wirkungslos. Note: 4. © imago images 13/31 EMRE CAN: Kam zur Pause für Delaney ins Spiel. Mit ihm lief es im Mittelfeld besser, weil Can die Dominanz der Münchner im Mittelfeld einschränkte. Wie es wohl mit ihm von Beginn an gelaufen wäre? Note: 3. © imago images 14/31 JADON SANCHO: Zur Pause für Brandt eingewechselt. Der junge Engländer bekam selten den Raum, den er für seine Aktionen benötigt. Seine Klasse blitzte nur selten auf. Note: 4. © imago images 15/31 GIOVANNI REYNA: In der 71. Minute ersetzte er Erling Haaland, um noch etwas Schwung ins Spiel zu bringen. Fiel allerdings nicht weiter auf. Ohne Bewertung. © imago images 16/31 MARIO GÖTZE: Götze kam spät (80.), um das Spiel noch zu drehen. Die Bayern ließen das aber nicht mehr zu. Ohne Bewertung. © imago images 17/31 AXEL WITSEL: Der Belgier kam zu seinem ersten Einsatz seit dem Bundesliga-Restart, allerdings nur für ein paar Minuten (85. Minute für Dahoud). Ohne Bewertung. © imago images 18/31 MANUEL NEUER: In der Anfangsphase mit zwei Ausflügen, die der BVB jedoch nicht bestrafte. Ansonsten war der Kapitän nur selten gefordert, glänzte aber bei einem Abschluss von Dahoud (80.). Note: 3. © imago images 19/31 BENJAMIN PAVARD: Der Franzose bekam es vornehmlich mit Guerreiro und später mit Sancho zutun. Machte seine Sache in der Defensive ordentlich, tauchte vorne aber nur selten auf. Note: 3,5. © imago images 20/31 JEROME BOATENG: Rettete gleich zu Beginn gegen Haaland auf der Linie und wehrte im zweiten Durchgang abermals einen Schuss des Norwegers entscheidend ab (58.). Insgesamt ein erneut sehr souveräner Auftritt. Note: 2,5. © imago images 21/31 DAVID ALABA: Der Österreicher und Boateng hielten die BVB-Offensive, insbesondere Shootingstar Haaland weitestgehend in Schach. Organisierte den Defensivverbund vorbildlich und unaufgeregt. Note: 2,5. © imago images 22/31 ALPHONSO DAVIES: Zeigte besonders im ersten Durchgang seine beeindruckenden Sprintfähigkeiten im Spiel nach hinten. Der Kanadier führte die meisten Zweikämpfe (20) und unterstrich erneut seine Wichtigkeit. Note: 3. © imago images 23/31 JOSHUA KIMMICH: Verbuchte die meisten Ballaktionen aufseiten der Gäste und trieb das Spiel der Münchner immer wieder an. Traf kurz vor der Pause mit einem Lupfer der Kategorie "Geniestreich" (43.). Note: 2. © imago images 24/31 LEON GORETZKA: Scheiterte zweimal an Bürki, blieb aber darüber hinaus recht unauffällig. Goretzka gewann nur 30 Prozent seiner direkten Duelle, eroberte andererseits aber viele wichtige Bälle. Note: 3,5. © imago images 25/31 THOMAS MÜLLER: Redselig und engagiert wie immer, allerdings nicht so effektiv wie zuletzt. Hatte die wenigsten Ballaktionen, gab keinen einzigen Torschuss ab. Note: 4. © imago images 26/31 SERGE GNABRY: Rückte zurück in die Startelf und verpasste nur um ein Haar das 1:0, als Piszczek seinen Schuss von der Linie kratzte. Ansonsten sehr fleißig, aber ohne die ganz großen Szenen. Note: 3,5. © imago images 27/31 ROBERT LEWANDOWSKI: Hatte insgesamt einen schweren Stand und musste sich viele Bälle in der eigenen Hälfte abholen. Seine auffälligste Szene: ein satter Pfostenschuss (83.). Note: 3,5. © imago images 28/31 KINGSLEY COMAN: Wurde immer wieder in Szene gesetzt, traf aber zumeist unglückliche Entscheidungen in aussichtsreichen Positionen. Wurde im zweiten Durchgang von Perisic ersetzt. Note: 4. © imago images 29/31 IVAN PERISIC: Kam für Coman ins Spiel, hatte aber keine großen Einfluss aufs Geschehen. Ohne Bewertung. © imago images 30/31 LUCAS HERNANDEZ: Half dabei, das 1:0 über die Zeit zu retten. Ohne Bewertung. © imago images 31/31 JAVI MARTINEZ: Durfte in den letzten Minuten noch mitmischen. Ohne Bewertung.

Favre-Interview wirft Fragen zu seiner Zukunft auf

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre hat nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München im Interview mit Sky Anlass für Spekulationen um seinen Abschied gegeben. Favre wolle sich nach dem Saisonende grundlegend über anhaltende Kritik an seiner Arbeit bei Borussia Dortmund äußern.

Dass er nicht fähig sei, den BVB zum Titel zu führen, "das sagt man hier seit Monaten", antwortete der Schweizer auf eine entsprechende Frage eines Sky-Reporters: "Ich werde in ein paar Wochen darüber sprechen."

Favres Aussagen nahm Sky-Experte Lothar Matthäus zum Anlass, über dessen Abschied aus Dortmund zu spekulieren. "Ich habe mir gleich gedacht: Favre weg, Niko Kovac kommt. Das waren die ersten Gedanken nach seiner Aussage", sagte des 59-Jährige. "Ich rede in ein paar Wochen, heißt: Es gibt ein Statement, ein klares Statement."

Weitere Einzelheiten zur Diskussion um Favre gibt es hier.