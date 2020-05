Bundesliga: Darum zeigt Sky Hertha BSC gegen Union Berlin nicht

Der Auftakt des 27. Spieltags steht an und gleich starten wir mit einem Kracher in der Hauptstadt. Hertha BSC empfängt Union Berlin - wir zeigen euch, warum Sky nicht das Berliner Derby zeigt.

Hertha BSC gegen Union Berlin: Haupstadtflair ohne Fans

Wenn im Olympiastadion an diesem Freitag der Ball rollt, werden die Fans das Spiel nur von zuhause verfolgen können. Das Olympiastadion, welches normalerweise 74.000 Zuschauern Platz bietet, bleibt für die Öffentlichkeit geschlossen. Keine gute Atmosphäre für das Hauptstadt-Derby zwischen der Hertha und den Eisernen.

Die Hertha geht mit mächtig Rückenwind in die Partie, denn das Debüt von Bruno Labbadia am vergangenen Wochenende konnte kaum besser laufen. Das Team konnte sich souverän mit 3:0 in Sinsheim durchsetzten und fügte den Hoffenheimern eine schmerzhafte Niederlage zu.

Hertha BSC gegen Union Berlin: Darum zeigt Sky das Spiel nicht

Die meisten Bundesligaspiele laufen beim Pay-TV Sender Sky. Doch wie die DFL am Donnerstag mitteilte, wird die Begegnung exklusiv bei DAZN zu sehen sein. Außerdem sind in dieser Saison noch neun weitere Begegnungen beim Streamingdienst zu sehen.

Die Übertragung startet am Freitag um 20.15 Uhr, dann werden euch Lukas Schönmüller, Uli Hebel und Ralph Gunesch durch die Partie führen. Außerdem wird DAZN-Reporter Alex Schlüter im Stadion Interviews führen.

Hertha BSC - Union Berlin: Live bei DAZN

