Bundesliga-Re-Start: Bund und Länder geben offenbar grünes Licht

Die Bundesliga kehrt wohl in Kürze zurück. Einem Medienbericht zufolge sollen sich Vertreter von Bund und Ländern im Vorfeld der Corona-Verhandlungen am Mittwoch auf einen Re-Start verständigt haben.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, werden Bund und Länder "mit großer Wahrscheinlichkeit" dem Hygiene-Konzept der DFL zustimmen und den Weg für Geisterspiele freimachen.

Demnach hätten sich Vertreter von Bund und Ländern am Montagabend in einer Vorbereitungsrunde auf die Gespräche der Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch darauf verständigt. Es wird nun erwartet, dass in der Chefrunde dieser Empfehlung gefolgt wird.

Nach Informationen von Reuters wäre damit der Weg frei für einen Bundesliga-Re-Start ab dem 15. Mai. Das wiederum würde auch vom zeitlichen Rahmen her passen, denn sollte die Entscheidung am 6. Mai offiziell fallen, hätte die Bundesliga noch neun Tage Vorlauf - genug, um das im Hygienekonzept verankerte achttägige Quarantäne-Trainingslager als Vorlauf zu realisieren.

DFL-Plan für Bundesliga-Neustart: Geisterpiele mit vier Balljungen, aber ohne Essen © imago images 1/24 Die DFL plant, den Spielbetrieb in der Bundesliga Anfang Mai mit Geisterspielen wieder aufzunehmen. Der Bild liegen die Planungen der DFL vor, wie solche Geisterspiele auszusehen haben. Wir zeigen, wer ins Stadion darf und wer draußen bleiben … darf. © imago images 2/24 INNENRAUM (max. 126 Personen) – 4 Schiedsrichter © imago images 3/24 22 Spieler © imago images 4/24 18 Ersatzspieler © imago images 5/24 16 Trainer, Betreuer, Ärzte © imago images 6/24 4 Balljungen (bisher waren es 12 pro Spiel) © imago images 7/24 2 Greenkeeper © imago images 8/24 3 Mitarbeiter der Doping-Agentur © imago images 9/24 5 Fotografen © imago images 10/24 6 Sanitäter © imago images 11/24 10 Ordner © imago images 12/24 36 TV-Mitarbeiter © imago images 13/24 TRIBÜNEN (max. 113 Personen) - 20 Ordner (bei Spielen mit Fans sind es rund 300) © imago images 14/24 6 Sanitäter © imago images 15/24 2 Feuerwehrleute © imago images 16/24 4 Bundespolizisten © imago images 17/24 5 Techniker © imago images 18/24 8 Delegierte der Auswärtsmannschaft und 8 Delegierte der Heimmannschaft – auf Catering müssen die Vereinsbosse vorerst verzichten © imago images 19/24 2 Schiedsrichter-Betreuer © imago images 20/24 30 Journalisten © imago images 21/24 28 TV-Mitarbeiter © imago images 22/24 AUSSENGELÄNDE (max. 103 Personen) - 50 Ordner (zur Verhinderung von Fan-Ansammlungen) © imago images 23/24 53 TV-Mitarbeiter © getty 24/24 Offenbar kursieren bei der DFL zwei Spielpläne, einer mit Wiederbeginn am 2. Mai, einer mit Wiederbeginn 9. Mai. Je nach Zeitpunkt des Neustarts soll es mehr oder weniger englische Wochen geben. Angedacht ist, die Saison bis Ende Juni beendet zu haben.

Re-Start: Auch Amateursport vor Öffnung

Abgesehen davon wird erwartet, dass auch größere Geschäfte in Deutschland wieder öffnen dürfen und Amateursport unter freiem Himmel wieder erlaubt wird.

Die Bundesliga pausiert seit dem 25. Spieltag und noch ist unklar, mit welchem Spieltag ein Re-Start weitergehen würde. Es wird jedoch spekuliert, dass der 34. Spieltag, der ohnehin für den 16. Mai terminiert war, als erstes gespielt werden könnte.