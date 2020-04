Kolumne: 13 Klubs droht die Insolvenz - Bringt das Corona-Virus auch 50+1 zu Fall?

Weil sie jahrelang von der Hand in den Mund gelebt haben, droht fast der Hälfte der Erst- und Zweitligisten aufgrund der Corona-Pandemie die Insolvenz - die Lage ist dramatisch. Eine Rettung könnte die Abkehr von "50+1" sein, doch der Einstieg von Investoren birgt viele Gefahren. Die Fußball-Kolumne.

Es hat viele nicht verwundert, dass sich Andreas Rettig in den vergangenen Wochen in mehreren Medien mit ausführlichen Gastkolumnen zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf den Profi-Fußball geäußert hat. Denn die massiven wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bedrohen auch eines der Lieblingsthemen von Rettig, der bis vergangenen Herbst Geschäftsführer beim FC St. Pauli war: Die 50+1-Regel.

Fast genau zwei Jahre ist es her, dass Rettig seinen größten Erfolg bei diesem Herzensanliegen verbuchen konnte: Bei der DFL-Versammlung Ende März 2018 überlistete er die Mehrheit der damals laut der Welt "bräsig dahinvegetierenden" Vereinsvertreter und schaffte Fakten. "Etliche Klubs gaben ein erbärmliches Bild ab", kommentierte die Zeitung danach. "Die überraschende Abstimmung über die 50+1-Regelung zeigt, wie tief der Riss im deutschen Profifußball ist."

Horst Heldt über 50+1: "Sinnvoll, das ganze System zu hinterfragen"

Der Coup der Befürworter der Investorensperre könnte sich allerdings als kurzlebig erweisen, denn die finanziellen Probleme fast aller Mannschaften hat die Tür für externe Geldgeber weit aufgemacht. "Von interessierter Seite wurde dieser Tage eine Lanze für Investorenklubs gebrochen. Diese könnten die Krise besser meistern und seien damit das Zukunftsmodell", schrieb Rettig daher im kicker. Doch die "nach jedem Strohhalm greifenden Klubs" dürften nicht "die sozialen, kulturellen und historischen Wurzeln und damit ihre Seele in der Not verkaufen".

Bundesliga: Mögliche Lehren und Folgen aus der Coronakrise © getty / imago images 1/16 Die Corona-Pandemie trifft den Fußball und vor allem die Bundesliga finanziell hart, mögliche Folgen und Lehren aus der Krise sind zahlreich und werden eifrig diskutiert. SPOX hat die wichtigsten zusammengefasst. © getty 2/16 GEHALTSOBERGRENZE: Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren ein Salary Cap nach Vorbild der nordamerikanischen Profiligen diskutiert. Jeder Klub hat dort nur ein begrenztes Budget für Spielergehälter zur Verfügung. © getty 3/16 Im Fußball uferten die Gehälter immer mehr aus. Laut DFL-Wirtschaftsreport machte in der vergangenen Saison der Anteil der Spielergehälter am Gesamtumsatz der Bundesligisten knapp 36 Prozent aus. Durch die Coronakrise erhält die Diskussion neue Nahrung. © getty 4/16 Nach Ansicht von Stefan Hofmann, Vorstandsvorsitzender beim FSV Mainz 05, wäre die Einführung einer Gehaltsobergrenze in der Bundesliga aber "ganz, ganz schwierig". © getty 5/16 ABLÖSESUMMEN: Dass der Transfermarkt in den vergangenen Jahren überhitzt war, ist noch gnädig ausgedrückt. Ablösesummen jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke waren keine Seltenheit mehr. © getty 6/16 Der Gipfel der Absurdität war 2017 der 222-Millionen-Transfer des brasilianischen Superstars Neymar zu Paris St.-Germain. Durch die Krise könnten die Summen wieder in "normalere" Regionen fallen. © imago images 7/16 Spielerberater Sascha Empacher erwartet im kicker "einen mageren Transfermarkt mit vielen ablösefreien Spielern und günstigen Talenten, aber eher keinen Transfer über 100 Millionen Euro". © imago images 8/16 Sein Kollege Jörg Neubauer bezweifelt hingegen einen langfristigen Effekt: "Der Mensch verfällt schnell wieder in alte Gewohnheiten. Und so kann es auch sein, dass sich Dinge wieder einpegeln, wie sie jetzt waren." © getty 9/16 RETTUNGSSCHIRM: Vor allem kleinere Klubs bangen in der Krise um ihre Existenz, von vielen Seiten wurde deshalb bereits die Errichtung eines Solidarfonds angeregt - die Großen helfen den Kleinen. © getty 10/16 "Perspektivisch kann man einen solchen Fonds entwickeln", sagte Hannover-Geschäftsführer Martin Kind bei Sport1, ein solcher Rettungsschirm für zukünftige Krisen könnte demnach aus Teilen der TV-Einnahmen gespeist werden. © imago images 11/16 Doch finanzielle Hilfen könnten schon bald benötigt werden, und in der Liga herrscht Uneinigkeit. "Einen Fonds zu gründen, um in schweren Zeiten einem Klub zu helfen, der nicht ordentlich gewirtschaftet hat, macht keinen Sinn", sagte Mainz-Boss Hofmann. © getty 12/16 BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte ähnlich argumentiert, gegenüber unverschuldet in Not geratenen Klubs wolle sich die Borussia aber solidarisch zeigen. © getty 13/16 50+1-REGEL: Gut möglich, dass die Klubs auf sich alleine gestellt sind, wenn die Not größer wird - und da kommt auf einmal wieder die 50+1-Regel ins Spiel. © getty 14/16 Für viele Vereine könnte die Öffnung für Investoren irgendwann die einzige Überlebenschance sein, sollte der Spielbetrieb noch länger ruhen. "Ich bin dafür, dass die Regel fällt", sagte Kind der Bild. © getty 15/16 Der 75-Jährige wittert seine Chance, schließlich kämpfte er schon lange vergeblich für die Abschaffung der Regel. Schalkes Finanzvorstand Peter Peters sieht momentan aber nicht den richtigen Zeitpunkt, darüber zu diskutieren. © getty 16/16 Sport-Geschäftsführer Horst Heldt vom 1. FC Köln merkte hingegen an, "dass es immer sinnvoll ist, in Krisenzeiten das ganze System zu hinterfragen und zu lernen".

Das wolle auch niemand, betonte Horst Heldt schon unmittelbar nach der Saisonunterbrechung Mitte März. "Ich bleibe Fußballromantiker", sagte Kölns Sportchef. Er glaube aber, "dass es immer sinnvoll ist, in Krisen das ganze System zu hinterfragen".

Sein einstiger Boss beim vorherigen Arbeitgeber Hannover 96 hinterfragt das System schon etwas länger. Martin Kind ist ein erklärter Gegner von 50+1 und hat schon mehrfach mit dem Gang vor ein ordentliches Gericht gedroht, um die juristisch umstrittene Regelung zu Fall zu bringen. Auch jetzt plädiert Kind für eine Abschaffung, um das Überleben der meisten Vereine zu sichern, weil diese jahrelang "von der Hand in den Mund gelebt" hätten.

Corona-Krise: 13 Vereinen droht bis Juni die Insolvenz

Abseits von Bayern München und Borussia Dortmund sieht es tatsächlich düster aus: Fast alle anderen Klubs aus den ersten drei Ligen meldeten bereits nach wenigen Wochen des Stillstands Kurzarbeit an oder haben das geplant. Vier Bundesligisten und neun Zweitligisten droht die Insolvenz, wenn die Saison nicht bald zu Ende gespielt wird und dementsprechend rund 600 Millionen Euro an TV- und Sponsoringeinnahmen fehlen.

Wie dramatisch die Lage ist, wurde den 36 Profiklubs laut kicker auf einer Video-Mitgliederkonferenz der DFL am Dienstag deutlich gemacht: Sieben Zweitligisten wären Ende Mai zahlungsunfähig, sollte bis dahin nicht wieder gespielt werden, zwei weiteren Klubs droht im Juni ein ähnliches Schicksal. Der Grund: Die nächste Rate an Fernsehgeldern wäre eigentlich Anfang Mai fällig.

Im Oberhaus soll die Lage für einen nicht näher benannten Verein schon im Mai kritisch werden, drei weiteren Klubs droht im Juni der Konkurs. Zwölf Klubs sollen die vierte Fernsehrate der Saison bereits abgetreten haben, um ihre Rechnungen zu zahlen.

"Heuschrecken" planen Einstieg im deutschen Fußball

Wäre eine Insolvenz in Eigenverwaltung die Lösung, wie sie derzeit beim Karlsruher SC diskutiert wird? Möglich machen solche Gedankenspiele die kürzlich beschlossenen Lockerungen der DFL bei der Lizenzierung, wonach eine Pleite in der laufenden Saison nicht automatisch einen Abzug von neun Punkten nach sich zieht. Doch um wieder eine Perspektive zu gewinnen, muss danach rasch frisches Geld her - ein mögliches Einfallstor für alle Arten von Geldgebern bis hin zu sogenannten "Heuschrecken".

Private-Equity-Unternehmen wie der einstige Hertha-Mitbesitzer KKR oder der beim AC Mailand eingestiegene US-Hedgefonds Elliott sind angeblich konkret auf der Suche nach einem Einstieg in Deutschland. "Dass die Bundesliga im Fokus steht, ist klar", sagte der Investment-Experte Martin Wolf dem kicker. "Da in den meisten anderen europäischen Ländern, selbst in Belgien und Österreich, kaum noch Vereine zu kaufen sind, ist es weiterhin eine Frage der Zeit, bis sich der deutsche Markt für Investoren öffnet und 50+1 angepasst wird."

Auch der Sportökonom Dr. Christoph Breuer von der Kölner Sporthochschule glaubt, dass nur Investorenbeteiligungen das Überleben der Klubs nach Corona sichern können: "Ich kann natürlich auch mit der 50+1-Regel Investoren suchen, die dann halt nicht die Stimmenmehrheit übernehmen. Aber es würde zusätzliche Möglichkeiten geben, wenn es die Regelung nicht gäbe."

Das machen die Bundesliga-Klubs während der Corona-Pause © getty 1/19 Die 18 Vereine der Bundesliga schicken ihre Spieler aufgrund der Corona-Krise größtenteils nach Hause, bei vielen steht Individualtraining an. Einige Klubs sind sogar in Quarantäne. SPOX gibt einen Überblick über die Aktivitäten aller Klubs. © getty 2/19 SC Paderborn: Der normale Trainingsbetrieb ist ausgesetzt. Die Spieler, die sich in Quarantäne befinden, werden bis auf weiteres zu Hause bleiben. Bezüglich der Wiederaufnahme des Trainings werde es "keinen Schnellschuss" geben. © getty 3/19 Werder Bremen: Bis vorerst 30. März arbeiten die Hanseaten zu Hause an ihrer Fitness - nach Vorgaben von Trainer Florian Kohfeldt: "Die Spieler haben volle Trainingstage. Was wegfällt, ist das taktische Arbeiten auf dem Platz." © getty 4/19 Fortuna Düsseldorf: Die Spieler trainieren bis auf Widerruf individuell - diese Ansage gibt es seit geraumer Zeit. Die Profis sind unter anderem mit Spinning-Rädern ausgestattet worden. Mit den Mitarbeitern wurde zudem Kurzarbeit vereinbart. © getty 5/19 FSV Mainz 05: Die Profis sollen sich weiterhin in "Heimarbeit" fit halten, der geregelte Trainingsbetrieb bleibt auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Ab April will der Verein auf Kurzarbeit umstellen. © getty 6/19 FC Augsburg: Die Schwaben trainieren trotz der Warnung der DFL nach Angaben des kicker munter weiter. Das Team halte sich unter Anleitung von Neu-Trainer Heiko Herrlich aber "an sämtliche Vorlagen". © getty 7/19 Hertha BSC: Die Berliner befinden sich nach einem positiven Coronafall in der Mannschaft geschlossen in 14-tägiger Quarantäne. Eigentlich sollte das Team Mitte März wieder ins Training einsteigen. Seither arbeitet jeder für sich zu Hause. © getty 8/19 Eintracht Frankfurt: Nachdem ein zweiter Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, befindet sich die Mannschaft weiter in Quarantäne. Dort soll sie aber aktiv bleiben und sich möglichst fit halten. © getty 9/19 Union Berlin: Ursprünglich wollte Union am 20. März wieder gemeinsam trainieren, doch einen Tag vorher entschied man sich dagegen. Stattdessen ist das Mannschaftstraining bis 31. März ausgesetzt und die Profis arbeiten individuell. © getty 10/19 1. FC Köln: Die FC-Profis haben zwar eine Ausnahmegenehmigung für Training, nutzen sie aber nicht. Bis zum 5. April ist laut Geschäftsführer Alexander Wehrle kein Mannschatstraining geplant. © getty 11/19 TSG Hoffenheim: Die TSG hat den Trainingsstopp nach der Empfehlung der DFL erneut verlängert. Profis und U23-Spieler halten sich weiterhin mit Trainingsplänen, die per App zu Verfügung gestellt werden, individuell zu Hause fit. © getty 12/19 SC Freiburg: Die Profis arbeiten individuell zu Hause. Neben Trainingsplänen wurden die Spieler vom Verein mit Spinning-Rädern ausgestattet. © getty 13/19 VfL Wolfsburg: Nach einem einwöchigen Home Office nahmen die Wölfe am Montag das Training wieder auf. Allerdings in zeitversetzt agierenden Kleingruppen, unter Einhaltung strenger hygienischer Vorsichtsmaßnahmen und ausschließlich im Kraftraum. © getty 14/19 Schalke 04: Ursprünglich wollten die Königsblauen am vergangenen Montag wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen, doch der Klub verlängerte das Home Office. Derzeit trainieren die Profis per Video-Call gemeinsam. © getty 15/19 Bayer Leverkusen: Alle Bayer-Profis befinden sich bis auf Weiteres im Home Office und wurden mit individuellen Trainingsplänen ausgestattet. © getty 16/19 Mönchengladbach: Nachdem die Gladbacher unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert hatten, waren kürzlich drei freie Tage angesetzt. Ob und in welcher Form das Training fortgesetzt wird, ist zunächst unbekannt. © getty 17/19 RB Leipzig: Die Profis des Tabellenzweiten trainierten zuletzt individuell oder in sehr kleinen Gruppen. Derzeit hat Trainer Julian Nagelsmann seine Spieler wieder ins Home Office geschickt. © getty 18/19 Borussia Dortmund: Am Montag startet der BVB wieder mit dem Training. Allerdings werden die Übungen aufgrund der Auflagen nur zu zweit an der Hohenbuschei ausgeführt. © getty 19/19 FC Bayern: Die Bayern-Stars trainieren derzeit im Home Office. Vormittags bittet Hansi Flick die Spieler zu einem Training via Video-Liveschaltung. Meistens wird sich mit Gewichten oder auf Laufbändern fit gehalten.

Windhorst, Kühne und andere scharren mit den Hufen

So erklärte Lars Windhorst, dessen Tennor Holding seit Sommer 49,9 Prozent der Hertha BSC Fußball KGaA gehören, ohne 50 plus 1 werde der Wert seines Investments "in eine ganz neue Dimension vorstoßen". Ein Zwischenschritt könnte bei vielen Vereinen die Aufweichung der bisherigen Sperrklauseln sein. So würde HSV-Gönner Klaus-Michael Kühne sofort seine bislang bei 24,9 Prozent gedeckelten Anteile erhöhen.

Und selbst beim FC Bayern könnte man im Notfall darüber nachdenken, die bisherigen 25 Prozent Anteile der drei Eigner Allianz, adidas und Audi zu erhöhen. In dieses Bild passt das jüngste Plädoyer von FCB-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge für eine Lockerung der Financial-Fairplay-Regularien: "Man müsste möglicherweise Investoren gestatten, dass sie frisches Geld in die Vereine bringen, um fürs Überleben der Klubs zu sorgen."

Sein einstiger Gegenspieler Rettig wird das ebenso wie die Ultras und zahlreiche andere Traditionalisten mit Grauen hören. Schließlich würde so nicht nur ein bedeutender Teil der deutschen Fußballkultur preisgegeben, sondern auch das Dogma, dass die Mitglieder am Ende immer die Mehrheit bei ihrem Verein besitzen. Ganz abgesehen von der offensichtlichen Gefahr, dass viele Investoren nur auf Profitmaximierung setzen und damit am Ende wie in anderen Ländern verbrannte Erde hinterlassen.

Derzeit hoffen viele Anhänger daher vor allem, dass die Krise an den internationalen Finanzmärkten auch bei "Heuschrecken" und anderen Investoren solch nachhaltigen Schaden hinterlässt, dass diesen vorerst schlicht die Mittel zum großflächigen Angriff auf 50+1 fehlen.

Am Ende der Corona-Krise wird aber vermutlich nicht die Tradition, sondern der Blick aufs Konto entscheiden, ob die Regel fällt. Oder wie es der Lyriker und bekennende Fan Bertolt Brecht ("Fußball ist wie alle große Kunst einfach") für alle Zeiten gültig formulierte: "Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral."