DFL: Pressekonferenz nach Mitgliederversammlung heute im Liveticker

Die DFL hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung für heute, 23. April, angesetzt. Die Videokonferenz der 36 Erst- und Zweitligisten könnte wegweisend sein, ob, wann und wie die Wiederaufnahme des Spielbetriebs im deutschen Profifußball stattfinden wird. Alle Informationen aus der anschließenden Pressekonferenz der DFL findet Ihr hier im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

DFL-Pressekonferenz heute im Liveticker

Vor Beginn: Klar scheint, dass die DFL in keinem Fall die Garantie erhalten wird, die komplette Saison zu Ende zu bringen. "Ich kann mir vorstellen, dass wir uns von Spieltag zu Spieltag entwickeln", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kürzlich. Er würde dem Fußball in der Coronakrise keinen "Blankoscheck" ausstellen. Für einige der Erst- und Zweitligisten geht es um nicht weniger als ihre Existenz. Die Mitgliederversammlung der DFL und die später folgende Entscheidung der Politik wird den deutschen Fußball noch über das Jahr 2020 hinweg beeinflussen.

Vor Beginn: In der außerordentlichen Versammlung der DFL geht es in erster Linie darum, das Konzept für die Fortsetzung der Saison zu finalisieren. Dieses Konzept wurde von der "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" um Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer erarbeitet, die bei der jüngsten Mitgliederversammlung der DFL Ende März ins Leben gerufen wurde. Dieses Konzept, 41 Seiten stark und vom Spiegel bereits veröffentlicht, soll den Verantwortlichen der Politik vorgestellt werden. In einer Woche, am Donnerstag, den 30. April, soll in Berlin entschieden werden, ob und unter welchem Umständen der Spielbetrieb in der Bundesliga wieder aufgenommen werden darf.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker im Anschluss an die DFL-Mitgliederversammlung.

DFL-Plan für Bundesliga-Neustart: Geisterpiele mit vier Balljungen, aber ohne Essen © imago images 1/24 Die DFL plant, den Spielbetrieb in der Bundesliga Anfang Mai mit Geisterspielen wieder aufzunehmen. Der Bild liegen die Planungen der DFL vor, wie solche Geisterspiele auszusehen haben. Wir zeigen, wer ins Stadion darf und wer draußen bleiben … darf. © imago images 2/24 INNENRAUM (max. 126 Personen) – 4 Schiedsrichter © imago images 3/24 22 Spieler © imago images 4/24 18 Ersatzspieler © imago images 5/24 16 Trainer, Betreuer, Ärzte © imago images 6/24 4 Balljungen (bisher waren es 12 pro Spiel) © imago images 7/24 2 Greenkeeper © imago images 8/24 3 Mitarbeiter der Doping-Agentur © imago images 9/24 5 Fotografen © imago images 10/24 6 Sanitäter © imago images 11/24 10 Ordner © imago images 12/24 36 TV-Mitarbeiter © imago images 13/24 TRIBÜNEN (max. 113 Personen) - 20 Ordner (bei Spielen mit Fans sind es rund 300) © imago images 14/24 6 Sanitäter © imago images 15/24 2 Feuerwehrleute © imago images 16/24 4 Bundespolizisten © imago images 17/24 5 Techniker © imago images 18/24 8 Delegierte der Auswärtsmannschaft und 8 Delegierte der Heimmannschaft – auf Catering müssen die Vereinsbosse vorerst verzichten © imago images 19/24 2 Schiedsrichter-Betreuer © imago images 20/24 30 Journalisten © imago images 21/24 28 TV-Mitarbeiter © imago images 22/24 AUSSENGELÄNDE (max. 103 Personen) - 50 Ordner (zur Verhinderung von Fan-Ansammlungen) © imago images 23/24 53 TV-Mitarbeiter © getty 24/24 Offenbar kursieren bei der DFL zwei Spielpläne, einer mit Wiederbeginn am 2. Mai, einer mit Wiederbeginn 9. Mai. Je nach Zeitpunkt des Neustarts soll es mehr oder weniger englische Wochen geben. Angedacht ist, die Saison bis Ende Juni beendet zu haben.

Bundesliga: Die Tabelle der unterbrochenen Saison 2019/20

Der FC Bayern München steht mit einem Abstand von vier Punkten vor Borussia Dortmund. Das Spitzenspiel zwischen den beiden Traditionsvereinen steht jedoch im Falle der Wiederaufnahme des Spielbetriebs noch aus. Ursprünglich war die Partie für den 4. April angesetzt und damit das Highlight des 28. Spieltags.