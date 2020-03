DFL-Pressekonferenz mit Christian Seifert heute im Liveticker

Die DFL hat einmal mehr zu den Auswirkungen der Corona-Krise getagt. Die Ergebnisse wird Geschäftsführer Christian Seifert heute auf einer Pressekonferenz verkünden. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DFL-Pressekonferenz jetzt im Liveticker

14.46 Uhr: Seifert über den angedachten medizinischen Leitfaden: "In diesen Zeiten beschäftigen sich alle mit dem Virus. Ich habe da großen Respekt davor. Wir dürfen nichts tun, die Gesundheit vom sportlichen Personal infrage zu stellen. Es wird einen permanenten Austausch geben mit allen Mannschaftsärzten und allen Sportverantwortlichen in den Klubs. Wir versuchen im Rahmen einer solchen Komission, verbindliche Antworten auf verschieden gesundheitliche Fragen geben."

14.42 Uhr: Seifert über die Politik: "Es ist selbstredend so, dass viele Klubs mit den Behörden im Austausch sind. Wir sind natürlich auch in Kontakt mit Vertretern des Bundes. Diese waren aber vertraulich. Es wäre unangemessen, dass die Bundesliga jetzt fordere, dass wir einen speziellen Plan haben."

14.41 Uhr: Seifert über die Modifizierung des Spielplans: "Wir stimmen uns mit den europäischen Ligen ab. Nicht alles, was in der englischen Zeitung steht, ist nicht der Plan der Premier League. Wir haben verschiedene Pläne. Aber wir versuchen einen geregelten Spielbetrieb hinzubekommen."

14.38 Uhr: Seifert über den möglichen finanziellen Verlust: "Die kolportierten 750 Millionen Euro möchte ich nicht kommentieren. Es ist in der Tat so, dass der Wegfall von Zuschauereinnahmen sogar bis zum Ende des Jahres einkalkuliert werden muss."

14.35 Uhr: Seifert über den Solidarfonds und die Partnerschaft mit den TV-Sendern: "Wir haben uns als Präsidium noch nicht damit befasst, wie man mit dem Solidarfonds umgehen wollen. Diese vier Klubs haben uns Anfang der Woche davon informiert und ich finde diese sehr gut. Darüber hinaus sind wir mit den Medienpartner im Gespräch, wie wir damit umgehen. Wir versuchen das so partnerschaftlich wie möglich angehen."

14.33 Uhr: Seifert über ein zeitliches Limit: "Es beschäftigen sich alle Ligen, über eine mögliche Deadline, wann eine Saison beendet sein muss. Wir streben an, die Saison am 30.6. zu beenden. Wir wollen so beginnen, dass dies möglich ist. Es könnte aber durchaus in den Juli gehen. Wir werden mit der FIFA auch über eine Veränderung der Transferphase und deren Regularien reden."

14.31 Uhr: Seifert über die Liquidität: "Wir haben die Klubs nicht ohne Grund gebeten, Worst-Case-Szenarios aufzustellen. Fakt ist, dass einige Klubs im Mai oder Juni in existenzbedrohende Situationen kommen, wenn die Saison abgebrochen und nicht weitergeführt wird."

14.29 Uhr: "Der 9-Punkte-Abzug durch eine Insolvenz wird in dieser Saison nicht gelten. In der kommenden Saison wird im Falle einer Insolvenz lediglich einen 3-Punkte-Abzug die Folge sein."

14.27 Uhr: Es wird ein Leitfaden für die Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen geben, der in Zusammenarbeit mit den Vereinsärzten ausgearbeitet wurde.

14.25 Uhr: "Es gibt noch keinen einen klaren Plan, aber verschiedene Strategien. Der Spielbetrieb bleibt bis zum 30.4. außer Kraft. Außerdem soll das Mannschaftstraining bis zum 5.4. ruhen."

14.23 Uhr: Seifert: "Mein Empfinden ist, dass die Liga so nah zusammengerückt ist, so nah wie sie noch nie war."

14.22 Uhr: Seifert bedankt sich zunächst bei den Profiklubs und allen Mitarbeitern der DFL für ihr Engagement.

14.21 Uhr: Seifert ist schon da. Es geht los.

Vor Beginn: Auf dem Podium wird Christian Seifert Platz nehmen und über die Ergebnisse der Sitzung berichten.

Vor Beginn: Nach der Sitzung am Vormittag hat die DFL eine PK für 14.30 UHr angekündigt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Pressekonferenz der DFL.

