Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen BVB (Borussia Dortmund) heute im Liveticker

Im Spitzenduell der Bundesliga am heutigen Samstag tritt der Tabellenvierte Borussia Mönchengladbach gegen den Tabellendritten Borussia Dortmund an. Beide Teams sind noch im Rennen um den Titel, wobei die Gladbacher sogar ein Spiel weniger bestritten haben. SPOX begleitet die Partie im Liveticker.

Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Im Oktober standen sich Gladbach und Dortmund im DFB-Pokal gegenüber. Nach einer Gladbacher Führung holten die Dortmunder den Rückstand innerhalb von drei Minuten dank eines Brandt-Doppelpacks auf und gewannen schließlich mit 2:1.

Vor Beginn: Beide Mannschaften sind oben in der Tabelle positioniert. Mit einem Sieg kann Gladbach an den Dortmundern vorbeiziehen und auf den dritten Tabellenplatz klettern. Bei einer Leipzig-Niederlage kann wiederum der BVB mit einem Sieg auf den zweiten Rang gelangen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 25. Spieltags zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund.

Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream

Die Gladbacher empfangen den BVB im heimischen Borussia-Park. Ihr seht die Begegnung im TV auf dem Pay-TV-Sender-Sky auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 HD. Die Vorberichterstattung beginnt ab 17.30 Uhr.

Zusätzlich bietet Sky einen Livestream an, der mittels SkyGo für Abonnenten zugänglich ist. Für Nicht-Abonnenten bietet Sky via SkyTicket eines Monats-Pass an, um das Spiel zu schauen.

Nach der Partie zeigt DAZN dann 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights auf der Plattform zum Abruf.

Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Mannschaften auflaufen:

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Neuhaus, Zakaria - Hofmann, Stindl, Thuram - Plea

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Neuhaus, Zakaria - Hofmann, Stindl, Thuram - Plea Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Brandt, Haaland, Sancho

