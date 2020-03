Bundesliga: Wann und wie lange wird die Liga unterbrochen?

Der Coronavirus macht auch vor dem deutschen Profifußball nicht halt. Die DFL hat die Aussetzung des Spielbetriebs beschlossen. Ab wann diese gilt, welche Spiele betroffen sind und wie lange Fans auf die Bundesliga und die 2. Liga verzichten müssen, erfahrt Ihr hier.

Die Bundesliga kostenlos live sehen? Jetzt den Gratis-Monat schnappen und das Freitags- und Montagsspiel live auf DAZN verfolgen!

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bundesliga: Wann wird die Liga unterbrochen?

Während in nahezu allen europäischen Ligen der Spielbetrieb ab dem 13. März eingestellt wurde, rollt in Deutschland in der 1. und 2. Liga der Ball. Wie die DFL am Freitag bekannt gab, wird der 26. Spieltag der Bundesliga sowie der 2. Liga trotz der grassierenden Coronavirus-Pandemie ausgetragen.

Eine Einschränkung gibt es jedoch. Alle Begegnungen an diesem Wochenende werden als sogenannte Geisterspiele stattfinden. Zuschauer sind also in den Stadien nicht zugelassen.

Nach Beendigung des Montagsspiels zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen (20.30 Uhr live auf DAZN) werden Bundesliga und 2. Liga unterbrochen.

Lediglich die 3. Liga setzt den Spielbetrieb schon für den 28. und 29 Spieltag aus. Die Partien vom 13. bis 15. März sowie vom 17. und 18. März wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.

© getty

Bundesliga: Begegnungen des 26. Spieltags

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 13. März 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf SC Paderborn 14. März 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Schalke 04 14. März 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Hertha BSC 14. März 15.30 Uhr 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 14. März 15.30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg 14. März 18.30 Uhr Union Berlin FC Bayern München 15. März 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach 15. März 18 Uhr FC Augsburg VfL Wolfsburg 16. März 20.30 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen

Bundesliga: Wie lange wird die Liga unterbrochen?

Die DFL hat die Aussetzung der Bundesliga und der 2. Liga bis zum 2. April beschlossen. Das heißt, im Zeitraum vom 17. März bis Anfang April werden keine Spiele stattfinden.

Davon betroffen ist vorerst nur ein Spieltag (20. bis 22. März). Denn nach dem dem 27. Durchgang in den deutschen Top-Ligen ist eine Länderspielpause vorgesehen. Ob diese Partien stattfinden, ist unklar. Bislang steht nur fest, dass die Spiele des DFB-Teams vor leeren Rängen ausgetragen werden.

"In der Länderspiel-Pause soll zwischen allen Klubs unter Berücksichtigung der dann vorliegenden Erkenntnisse, zum Beispiel auch hinsichtlich des internationalen Spielkalenders, über das weitere Vorgehen befunden werden", teilte die DFL mit und ließ eine mögliche Ausweitung der Pause offen.

Dennoch ist die Deutsche Fußball-Liga gewillt, die Saison zu Ende zu bringen, "weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Klubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte".

Corona-Fall in der 2. Liga: Dieses Spiel wird nicht ausgetragen

Eine Ausnahme gibt es in der 2. Liga an diesem Wochenende. Die Partie zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden findet an diesem Wochenende nicht statt.

Grund dafür sind zwei bestätigte Coronavirus-Fälle im Team von Hannover. Timo Hübers hatte am Mittwoch seine Erkrankung mitgeteilt, Jannes Horn bestätigte am Donnerstag, dass er sich infiziert hatte.

Der Klub beantragte umgehend die Verschiebung der Begegnung gegen Dresden. Das komplette Team befindet sich für die kommenden 14 Tage in Quarantäne. "Das bedeutet, dass der 96-Trainingsbetrieb ab dem heutigen Donnerstag für 14 Tage ausgesetzt ist", teilte Hannover 96 in einem Statement dazu mit.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag