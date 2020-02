Wer zeigt/überträgt FC Bayern München - SC Paderborn heute live im TV/Livestream?

Rekordmeister empfängt Abstiegskandidat. Die Vorzeichen sind klar, wenn der FC Bayern München heute Abend den SC Paderborn empfängt. Wir sagen Euch, wo Ihr den Auftakt zum 23. Spieltag der Bundesliga heute live im Livestream oder TV verfolgen könnt.

FC Bayern München gegen SC Paderborn: Wo und wann wird heute gespielt?

Datum: Freitag, 21. Februar

Freitag, 21. Februar Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Allianz Arena München

Allianz Arena München Kapazität: 75.000 Plätze

Das Starensemble des FC Bayern empfängt den SC Paderborn am heutigen Freitag (21.02.) um 20.30 Uhr vor heimischer Kulisse. Die Begegnung wird demnach in der Allianz Arena in München-Fröttmanning ausgetragen, welche 75.000 Besuchern Platz bietet.

Schiedsrichter ist Markus Schmidt. An der Seitenlinie assistieren Christof Günsch und Rafael Foltyn.

Wer zeigt FC Bayern München - SC Paderborn heute live im TV/Livestream?

Vor Beginn der Saison ist DAZN eine Kooperation mit Eurosport eingegangen. Aufgrund dessen ist DAZN die neue Heimat aller Freitagsspiele der Bundesliga. Dazu gehört natürlich auch das Aufeinandertreffen zwischen den Bayern und dem SCP. Beginn der Vorberichterstattung ist um 20.10 Uhr.

Eine Live-Übertragung im Fernsehen wird es heute somit nicht geben. Allerdings besteht die Möglichkeit, den Livestream von DAZN über den Fernseher abzuspielen. Beispielsweise wenn Ihr über einen Smart-TV oder Amazon Fire TV verfügt. Einfach die App herunterladen, einloggen und los geht's.

Weitere Optionen sind der Bildschirm Eures Laptops (über die Website www.dazn.com) oder ein anderes mobiles Endgerät, auf dem Ihr in der DAZN-App registriert seid.

DAZN: Abo, Kosten, Laufzeit, Programm

DAZN ist ein Sportstreaming-Anbieter, der neben europäischem Fußball auch US-Sport, Winter- und Kampfsport, Tennis, Darts, Rugby, Leichtathletik und weitere Sportarten im Angebot hat.

Die Kosten für ein Abo setzen sich dabei folgendermaßen zusammen:

Probemonat: kostenlos

kostenlos Monats-Abo: 11,99 Euro

11,99 Euro Jahres-Abo: 119,99 Euro

Bei Abschluss des monatlichen Abonnements könnt Ihr monatlich kündigen, beim Jahres-Abo beträgt die Laufzeit entsprechend ein ganzes Jahr.

FC Bayern gegen SC Paderborn heute live im Liveticker

Wie zu unzähligen weiteren Sportevents begleiten wir natürlich auch diese Begegnung mit einem Liveticker. Zum kostenlosen SPOX-Liveticker hier entlang.

Wo kann ich Highlights zu Bayern München gegen Paderborn sehen?

Im Anschluss an die Live-Übertragung stellt DAZN Euch die wichtigsten Spielszenen in einem Highlight-Video zusammen. Nach Bundesliga-Partien wird dieses bereits 40 Minuten nach Spielende zur Verfügung gestellt.

