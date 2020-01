SC Paderborn gegen Bayer Leverkusen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag gastiert Bayer Leverkusen beim Aufsteiger SC Paderborn. Wo und wann Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Bayer Leverkusen überwinterte auf dem sechsten Tabellenplatz. Das Team von Trainer Peter Bosz, mit dem kürzlich verlängert wurde, will auch in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Gegen den SC Paderborn handelt es sich also um einen Pflichtsieg. Zumal der Aufsteiger das Tabellenschlusslicht darstellt.

SC Paderborn gegen Bayer Leverkusen: Ort und Anpfiff

Der SC Paderborn und Bayer Leverkusen schließen den 18. Spieltag ab und spielen dementsprechend am heutigen Sonntag um 18 Uhr. Austragungsort ist die Benteler-Arena in Paderborn, welche 15.000 Zuschauern einen Platz bietet.

Schiedsrichter ist Daniel Sieberts, der von Thorsten Shiffner, Jan Neitzel-Petersen und Arne Aarnink unterstützt werden. Als Videoschiedrichter fungieren Guido Winkmann und Christian Bandurski.

SC Paderborn - Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream

Um die Übertragung kümmert sich wie gewohnt der Pay-TV-Sender Sky. Der Bezahlsender zeigt alle Sonntagsspiele der Bundesliga um 15.30 und 18 Uhr. Sky teilt sich in dieser Saison die Rechte mit dem Streaminganbieter DAZN. DAZN zeigt alle Freitags-, Montags- und Sonntagsspiele um 13.30 Uhr live und exklusiv.

Darüber hinaus bietet Sky seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Mit dem monatlich kündbaren SkyTicket könnt Ihr ebenfalls mit dabei sein.

SC Paderborn gegen Bayer Leverkusen heute im Liveticker

Wer nicht über das benötigte Sky-Abonnement verfügt, kann auf unseren ausführlichen Liveticker zurückgreifen. Bei SPOX bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand und verpasst kein Highlight. Hier geht's zum Liveticker für SC Paderborn gegen Bayer Leverkusen.

SC Paderborn - Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten sie spielen:

SCP : Zingerle - Dräger, Kilian, Schonlau, Jans - Gjasula, Vasiliadis - Pröger, Antwi-Adjej - Srbeny, Mamba

: Zingerle - Dräger, Kilian, Schonlau, Jans - Gjasula, Vasiliadis - Pröger, Antwi-Adjej - Srbeny, Mamba B04: Hradecky - L. Bender, Tah, S. Bender, Sinkgraven - Demirbay, Baumgartlinger - Diaby, Havertz, Volland - Alario

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle