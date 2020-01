Bundesliga: RB Leipzigs und Borussia Mönchengladbachs Bosse sprechen über Meisterkampf

Die Bundesliga ist so spannend wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Bei SPOX und Goal sprechen die Bosse von Herbstmeister RB Leipzig und Verfolger Borussia Mönchengladbach über die Aussichten, Dauermeister FC Bayern endlich den Titel streitig zu machen.

Im Januar vor zehn Jahren spielte RB Leipzig in der Oberliga Nordost, Trainer war ein gewisser Tino Vogel, Star des Teams der in die Jahre gekommene Ex-Nationalspieler Ingo Hertzsch.

Fünf Klassen darüber fand derweil eines der spannendsten Meisterrennen der Bundesliga-Geschichte statt, die ersten sechs Mannschaften waren nach der Hinrunde nur sieben Punkte voneinander getrennt.

Seitdem folgten zwei klare Meisterschaften für Borussia Dortmund und danach die achtjährige Dominanz von Rekordmeister FC Bayern. Erst zu Beginn des neuen Jahrzehnts ist die Liga wieder so spannend wie in der Saison 2009/10.

Diesmal liegen nur sieben Punkte zwischen den ersten fünf Vereinen und ganz oben steht überraschend der damalige Oberligist Leipzig (37 Punkte), gefolgt von Borussia Mönchengladbach (35). "Mein Meistertipp war schon vor der Saison RB Leipzig - und das ist auch jetzt der Favorit auf den Titel", sagt Gladbachs Sportchef Max Eberl zu SPOX und Goal.

Dem schließen sich vor dem Rückrundenstart immer mehr Experten wie Lothar Matthäus oder Dietmar Hamann, Klubverantwortliche und Fans an. Und auch die Bundesliga-Profis setzten in einer Umfrage des kicker auf Leipzig (43,1 Prozent) und nicht wie in den Vorjahren auf Bayern (36 Prozent).

Wintertransfers 2019/2020: Alle Neuzugänge der Bundesligisten © getty 1/18 Bis zum 31. Januar haben die 18 Klubs der deutschen Eliteklasse Zeit, ihre Kader zu verstärken. Dortmund und Leverkusen etwa haben sich schon kostspielig verstärkt. Hier gibt's alle Zugänge im Überblick. © SC Paderborn 2/18 SC PADERBORN - Dennis Srbeny (Mittelstürmer, 25) von Norwich City, Ablösesumme unbekannt. © SC Paderborn 3/18 Adrian Oeynhausen (Mittelfeld, 17) aus der eigenen Jugend. Foto: Adrian Oeynhausen (M.) mit SCP-Sportdirektor Martin Przondziono (r.) und NLZ-Chef Christoph Müller. © imago images 4/18 WERDER BREMEN - Felix Beijmo (Rechtsverteidiger, 21) von Malmö FF (Rückkehr nach Leihe). © getty 5/18 Kevin Vogt (Abwehrspieler, 28) von TSG Hoffenheim (Leihe). © getty 6/18 FORTUNA DÜSSELDORF - Steven Skrzybski (Stürmer, 27) von Schalke 04 (Leihe). © getty 7/18 Dawid Kownacki (Stürmer, 22) von Sampdoria Genua. Kein eigentlicher Neuzugang: Fortuna verpflichtet den Polen nach dem Ende der Leihe fest für 7,5 Millionen Euro. © getty 8/18 1. FC KÖLN - Elvis Rexhbecaj (Zentrales Mittelfeld, 22) vom VfL Wolfsburg (Leihe) © imago images 9/18 1. FC KÖLN - Mark Uth (Stürmer, 28) von Schalke 04 (Leihe) © getty 10/18 HERTHA BSC - Santiago Ascacibar (Defensives Mittelfeld, 22) von VfB Stuttgart für 10 Millionen Euro. © getty 11/18 FC AUGSBURG - Eduard Löwen (zentrales Mittelfeld, 22) von Hertha BSC (Leihe). © getty 12/18 TSG 1899 HOFFENHEIM - Munas Dabbur (Stürmer, 27) vom FC Sevilla für 12 Millionen Euro. © imago images 13/18 Domen Gril (Torhüter, 18) von NK Bravo (Slowenien), Ablösesumme unbekannt. © imago images 14/18 TSG HOFFENHEIM - Bruno Nazario (Linksaußen, 24) von Athletico Paranense (Rückkehr nach Leihe). © imago images 15/18 Felipe Pires (Linksaußen, 24) von Fortaleza (Rückkehr nach Leihe). © getty 16/18 BAYER LEVERKUSEN - Exequiel Palacios (Zentrales Mittelfeld, 21) von River Plate für 17 Millionen Euro. © imago images 17/18 FC SCHALKE 04 - Michael Gregoritsch (Stürmer, 25) von FC Augsburg (Leihe). © getty 18/18 BORUSSIA DORTMUND - Erling Haaland (Stürmer, 19) von RB Salzburg für 20 Millionen Euro.

RBL-Boss Oliver Mintzlaff: "Wissen, dass es nicht einfach wird"

Spricht man mit RB-Chef Oliver Mintzlaff, so wählt auch er wie zuvor sein Kollege Max Eberl die Defensivtaktik. "Diese Prognosen beschäftigen uns gar nicht. Wenn man bei einem 10.000-Meter-Lauf nach der Hälfte vorne ist und zwei, drei Gegner zwei Meter hinter Dir hast, ist das Rennen ja auch noch nicht gelaufen. Ob wir Meister werden, entscheidet erst der 34. Spieltag", meint der frühere Leichtathlet.

Unmittelbar danach macht Mintzlaff im Gespräch mit SPOX und Goal allerdings deutlich, dass die erfolgreichste Hinrunde der Vereinsgeschichte für Selbstbewusstsein bei den Sachsen gesorgt hat und man die Tabellenspitze so lange wie möglich verteidigen will. "Natürlich nehmen wir die Herausforderung an und freuen uns auf die Rückrunde. Aber wir wissen, dass es nicht einfach wird", erklärt der Vorstandsvorsitzende des Klubs von Limonaden-Milliardär Dietrich Mateschitz.

"Ich erwarte eine ähnlich starke Halbserie wie in der Hinrunde: Dass wir diesen attraktiven Fußball weiterspielen und unsere Spieler tagtäglich besser machen. Dann können wir unser Ziel erreichen, uns für die Champions League zu qualifizieren."

RB Leipzig offensiv überragend

Verantwortlich dafür ist Julian Nagelsmann, der zumindest die Königsklasse als klares Ziel ausgibt. "Wir wollen unter die ersten vier kommen - das impliziert auch den ersten Platz", sagte der Chefcoach zu den euphorisierten Fans, die der Mannschaft nach dem Trainingsauftakt eine selbst gebastelte Meisterschale mit der Aufschrift "Wir werden Meister" überreichten.

Schon zuvor hatte Nagelsmann in einem Interview allerdings mächtig auf die Bremse getreten. "Wir müssen uns entwickeln. Aktuell sind wir noch nicht gut genug, um Meister zu werden", sagte er der Bild-Zeitung. Die entscheidende Frage wird sein, ob die Leipziger angesichts der Dreifachbelastung ihr bislang konstant hohes Niveau bis zum Mai halten können.

Das gilt sowohl für die Offensive um den überragenden Timo Werner, die ihren Torschnitt in der Hinserie von 1,85 auf 2,82 Treffer pro Spiel steigerte, als auch für die Defensive (drittwenigste Gegentore). Hier drohen angesichts der Ausfälle der Stamm-Innenverteidiger Ibrahima Konate und Kapitän Willi Orban, dem geplatzten Einkauf von Benjamin Henrichs, der Rekonvaleszenz von Kevin Kampl und dem Verkauf von Diego Demme (für zwölf Millionen Euro zum SSC Neapel) aktuell die größten Probleme.

Breno, Babel, Ze Roberto II: Die größten Wintertransfer-Flops der Bundesliga © getty 1/23 Die Bundesligisten sind in der Winterpause oft auf der Suche nach Verstärkungen für den Kader. Dass die Vereine dabei aber auch ziemlich daneben greifen können, zeigt unsere Auswahl der größten Flops der Wintertransferperiode. © getty 2/23 ABEL XAVIER (Hannover 96/2004): H96 dachte, mit der ablösefreien Verpflichtung des Liverpool-Verteidigers einen Coup gelandet zu haben. Weit gefehlt. Das "Streifenhörnchen" kam nur auf fünf Einsätze und verabschiedete sich ein halbes Jahr später wieder. © getty 3/23 AILTON (Hamburger SV/2006): Der Kugelblitz sollte für Tore sorgen, weil Barbarez und Lauth Ladehemmung hatten. Mit drei Treffern in 13 Spielen funktionierte dies nicht wirklich, weswegen sich der HSV nach Leihende gegen eine feste Verpflichtung entschied. © imago images 4/23 ARILSON (1. FC Kaiserslautern/1996): Der brasilianische Verteidiger war ein teures Missverständnis für die Roten Teufel. Kostete sechs Millionen Mark und stieg mit dem FCK ab. Nach nur zehn Einsätzen brach er seine Zelte in Deutschland wieder ab. © getty 5/23 DENNI AVDIC (Werder Bremen/2011): Selten griff Werder-Manager Klaus Allofs so daneben wie bei dem Schweden. Avdic sollte der neue Sturmtank an der Weser werden, erzielte aber nicht einen Treffer. Wurde 2013 an Alkmaar verkauft. © getty 6/23 RIECHEDLY BAZOER (VfL Wolfsburg/2017): Zwölf Millionen Euro zahlte der VfL für den Niederländer, der die Erwartungen nie erfüllen konnte. Wurde an Porto und Utrecht ausgeliehen und im Sommer 2019 für 1,5 Millionen Euro an Arnheim verkauft. © getty 7/23 TOMMY BERNTSEN (Eintracht Frankfurt/2001): Für 1,8 Millionen Euro sicherte sich die SGE die Dienste der Verteidigers. Der Norweger war leider fast permanent verletzt und machte nur drei Ligaspiele, ehe er ein Jahr später den Verein ablösefrei verließ. © getty 8/23 BOJAN (FSV Mainz/2017): Sollte den abgewanderten Malli ersetzen, doch daraus wurde nichts. Die halbjährige Leihe des einstigen La-Masia-Supertalents endete mit nur einem Tor in elf Bundesliga-Begegnungen. © getty 9/23 BRENO (FC Bayern/2008): Gilt als der Transferflop der Münchner, die zwölf Millionen Euro für ihn zahlten. Kam beim FCB nie zum Zug, Riss sich während einer Leihe zu Nürnberg das Kreuzband und musste 2012 wegen Brandstiftung ins Gefängnis. © getty 10/23 LANDON DONOVAN (FC Bayern/2009): Trainer Klinsmann holte den US-Amerikaner im Januar 2009 während der MLS-Pause per Leihe für zweieinhalb Monate von LA Galaxy. Sieben Mal kam er zum Einsatz, meist als Einwechselspieler. Ein Scorerpunkt gelang ihm nicht. © getty 11/23 GIOVANNI SIO (VfL Wolfsburg/2012): Der Stürmer hatte lediglich ein kurzes Intermezzo beim VfL. Magath erteilte ihm gar die Höchststrafe, als er den 5,8-Millionen-Euro-Neuzugang ein- und wenig später wieder auswechselte. Wurde später mehrmals verliehen. © getty 12/23 HAKAN YAKIN (VfB Stuttgart/2004): Der Mittelfeldspieler sollte dem VfB-Spiel eine Struktur geben. Insgesamt brachte es Yakin nur auf neun Bundesliga-Spiele. Das 2,5-Millionen-Euro-Missverständnis wurde zunächst verliehen und 2005 an Galatasaray verkauft. © getty 13/23 ALI KARIMI (Schalke 04/2011): Magath holte ihn bereits 2005 zum FC Bayern, im Winter 2011 dann auch zu S04. War einer der vielen Bankdrücker im aufgeblähten 40-Mann-Kader. Kehrte nach nur 28 Bundesligaminuten nach einem halben Jahr in den Iran zurück. © getty 14/23 JARI LITMANEN (Hansa Rostock/2005): Auch der in die Jahre gekommenen Weltstar konnte den Abstieg Hansas nicht verhindern. Nur ein Tor gelang dem Finnen in 13 Spielen. Litmanen wechselte anschließend nach Malmö. © getty 15/23 OLA JOHN (HSV/2014): Der Niederländer sollte Schwung über die Außenbahnen bringen. Die Leihe floppte jedoch gänzlich. Nach nur neun Einsätzen für die Hanseaten ohne einen einzigen Scorerpunkt kehrte er zu Benfica Lissabon zurück. © getty 16/23 REVER (VfL Wolfsburg/2010): Der Fünf-Millionen-Mann sollte für Stabilität in der Abwehr sorgen. Stand auch wegen zahlreicher Verletzungen nur einmal für die Wölfe auf dem Platz. Nach nur einem halben Jahr ging er wegen Heimweh zurück in die Heimat. © getty 17/23 RYAN BABEL (TSG Hoffenheim/2011): Sieben Millionen zahlte die TSG für unterm Strich sechs Tore in 51 Spielen. Dem Niederländer wurde mangelnder Trainingseifer nachgesagt. Verließ die Kraichgauer 2012 ablösefrei in Richtung Ajax Amsterdam. © getty 18/23 ALBERT STREIT (Schalke 04/2008): 2,5 Millionen ließ sich S04 Streit kosten. Erfolgreich war die Zusammenarbeit nicht. Wurde zu den Amateuren degradiert, legte sich mit den Fans an, wollte anschließend seinen Vertrag aussitzen, ehe dieser aufgelöst wurde. © imago images 19/23 TARIBO WEST (1. FC KAISERSLAUTERN/2002): Der Nigerianer fiel mehr durch seine bunten Zöpfchen als mit seinen Leistungen auf. Nach nur zehn Spielen wurde er suspendiert, weil er nach einer Krankmeldung in Mailand vor einer Christengemeinschaft predigte. © getty 20/23 SERDAR TASCI (FC Bayern/2016): Im Januar 2016 wollte der FC Bayern seine verletzungsbedingt ausgedünnte Defensive nochmal verstärken - und holte Tasci per Leihe von Spartak Moskau. In der Rückrunde reichte es jedoch nur zu 220 Bundesligaminuten. © getty 21/23 TUNCAY SANLI (2011/VfL Wolfsburg): 5 Millionen überwiesen die Wölfe an Stoke City für Tuncay. Nach der Entlassung McClarens wurde er nach nur zwei Monaten und fünf Spielen vom neuen Trainer Felix Magath aussortiert. © getty 22/23 WALACE (Hamburger SV/2017): Für 9,2 Millionen schnappte sich der HSV den Brasilianer. Wusste nur wenig zu überzeugen. Wollte 2018 einen Wechsel per Streik herbeiführen und wurde anschließend vom HSV degradiert und im Sommer 2018 an Hannover abgegeben. © getty 23/23 ZE ROBERTO II (Schalke 04/2008): Für drei Millionen Euro holten die Knappen den Brasilianer. Sein Debüt lief vielversprechend, als er nach 113 Sekunden traf. Danach fiel er nurmehr mit verlängerten Heimaturlauben auf. Wurde 2009 verkauft.

Max Eberl: "Viele Vereine werden versuchen, uns zu jagen"

Personell deutlich besser aufgestellt ist aktuell Verfolger Mönchengladbach, wo Trainer Marco Rose eher überlegen muss, wen er auf die Bank setzt. Trotz der Hochstimmung unter den Fohlen-Fans will aber auch der 43-Jährige nicht von der ersten Meisterschaft seit 1977 sprechen. "Es gibt andere Teams, die aufgrund ihrer Möglichkeiten eher so aufgestellt sind, dass sie das Ziel Meisterschaft klar und offen kommunizieren können und müssen", sagte Rose dem kicker.

Vorteil der Borussen ist die Tatsache, dass sie sich im Gegensatz zu den unmittelbaren Konkurrenten komplett auf die Liga konzentrieren können. Nachteil könnte hingegen die erhöhte Erwartungshaltung sein, zumal die Mannschaft in den beiden vergangenen Jahren eine deutlich schlechtere zweite Halbserie spielte. Entsprechend ernüchternd wirkte das 1:3 gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo zu Beginn der Vorbereitung.

"Wir haben als Tabellenzweiter eine ganz andere Ausgangslage. Viele Vereine werden versuchen, uns zu jagen", sagt Eberl zu SPOX und Goal. "Trotzdem wollen wir versuchen, wieder so erfolgreich zu sein wie in der Hinrunde. Wir wünschen uns den Einzug in die Champions League, aber dafür müssen wir noch viel tun."

Letztlich, das macht auch Oliver Mintzlaff klar, blicken die Topteams vor allem auf den hinter Gladbach lauernden Titelverteidiger. "Bayern hat ja in der vergangenen Saison bewiesen, dass sie auch neun Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aufholen können", erinnert er ans Vorjahr.

Und der Rückblick auf die letzte spannende Meisterschaft vor zehn Jahren kann den Münchnern als gutes Omen dienen: Damals stand der FCB nach 17 Spieltagen so wie jetzt auf Platz drei und holte unter Louis van Gaal am Ende souverän den Titel. "Es ist auch für uns bei Bayern interessant, wenn es vorne enger zugeht", sagte Präsident Herbert Hainer am Dienstag auf dem Neujahrsempfang der DFL: "So lange wir am Ende oben stehen und deutscher Meister werden, ist das alles okay."

Bundesliga-Tabelle vor der Rückkrunde