Hamburger SV gegen FC Schalke 04: Testspiel heute live im TV und Livestream

Am heutigen Freitag treffen der Hamburger SV und der FC Schalke 04 im Rahmen der Wintervorbereitung aufeinander. Hier verraten wir Euch, wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt.

Bevor der Hamburger SV vom 12. bis 18. Januar sein Trainingslager in Lagos (Portugal) bestreitet, reist der FC Schalke 04 an die Elbe. "Nach einem etwas schwächeren Jahr schreibt Schalke in dieser Saison wieder positive Schlagzeilen, die Mannschaft kommt robust daher und will gleichzeitig Fußball spielen", lobt HSV-Coach Dieter Hecking den Gegner.

HSV gegen Schalke 04: Termin, Austragungsort

Die Traditionsteams HSV und S04 stehen sich am heutigen Freitag (10. Januar) um 18 Uhr in einem Testspiel gegenüber. Austragungsort ist das Volksparkstadion der Rothosen, das bei nationalen Spielen Platz für 57.000 Zuschauer bietet.

Hamburg vs. Schalke: Testspiel heute live im TV und Livestream

Während es keine Übertragung der Partie HSV vs. S04 im TV gibt, versorgen beide Vereine ihre Fans mit Alternativen.

Sowohl HSVtv als auch Schalke TV liefern Bewegtbilder zur Partie und bieten auf dem jeweiligen YouTube-Kanal auch einen kostenlosen Stream an. Die Übertragungen starten kurz vor Spielbeginn.

Hier geht's zum Kanal des HSV, hier zu dem der Schalker.

Bundesliga: Die Tabelle nach der Vorrunde

David Wagner hat die Königsblauen in seiner ersten Saison auf Schalke wieder auf Vordermann gebracht. Nachdem in der Vorsaison lediglich 33 Punkte zu Buche standen, sind es nun nach der Vorrunde bereits 30.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. RB Leipzig 17 48:20 28 37 2. Borussia M'gladbach 17 33:18 15 35 3. Bayern München 17 46:22 24 33 4. Borussia Dortmund 17 41:24 17 30 5. Schalke 04 17 29:21 8 30 6. Bayer Leverkusen 17 23:21 2 28 7. TSG Hoffenheim 17 25:28 -3 27 8. SC Freiburg 17 27:23 4 26 9. Wolfsburg 17 18:18 0 24 10. FC Augsburg 17 28:31 -3 23 11. 1. FC Union Berlin 17 20:24 -4 20 12. Hertha BSC 17 22:29 -7 19 13. Eintracht Frankfurt 17 27:29 -2 18 14. 1. FSV Mainz 05 17 25:39 -14 18 15. 1. FC Köln 17 19:32 -13 17 16. Fortuna Düsseldorf 17 18:36 -18 15 17. Werder Bremen 17 23:41 -18 14 18. SC Paderborn 07 17 20:36 -16 12

2. Liga: Die Tabelle nach 18 Spielen

Trotz bisweilen durchwachsener Leistungen hat der HSV beste Chancen, in seinem zweiten Zweitligajahr den ersehnten Wiederaufstieg zu schaffen. Mit 31 Punkten nach 18 Spielen steht das Hecking-Team hinter der überraschend starken Arminia auf Rang zwei.