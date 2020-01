FC Bayern oder Schalke 04? BVB-Talent Youssoufa Moukoko mit klarer Antwort

Supertalent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund hat in einem Q&A auf seinem Instagram-Profil auf die Frage eines Nutzers, zu welchem Verein er gehen würde, wenn er sich zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04 entscheiden müsste, eine eindeutige Antwort gegeben.

"Sankt Pauli", schrieb der 15-jährige Stürmer als Antwort in seiner Instagram-Story. Zum Hintergrund: Moukoko spielte in der Jugend zwei Jahre lang für den FC St. Pauli, ehe er 2016 zum BVB wechselte.

© Instagram.com/youssoufa_10

In der aktuellen Saison steht Moukoko bei 22 Toren in 14 Ligaspielen für die U19 der Dortmunder. Zudem steuerte er in sechs Spielen in der Youth League vier Treffer bei. Sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis 2022.