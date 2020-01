Der Wechsel von Torhüter Alexander Nübel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern ist in trockenen Tüchern. Das bestätigten die Münchner am Samstagvormittag via Pressemitteilung.

Nübel kommt zur Saison 2020/2021 ablösefrei zum FCB und erhält einen Fünf-Jahres-Vertrag.

