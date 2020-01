BVB, Spielplan: Testspiele in der Winterpause

Borussia Dortmund nutzt die Winterpause zu einem Trainingslager im spanischen Marbella. Gegen welche Mannschaften der BVB dort in Testspielen antreten wird, erfahrt Ihr bei SPOX.

Winterpause: Der Testspiel-Fahrplan des BVB

Im Trainingslager in Marbella testet der BVB dreimal, davon gleich zweimal am 11. Januar.

Datum Uhrzeit Gegner 7. Januar 16 Uhr Standard Lüttich 11. Januar 12 Uhr Feyenoord Rotterdam 11. Januar 17 Uhr 1. FSV Mainz 05

BVB, Testspiele: So seht Ihr die Freundschaftsspiele im TV und Livestream

Gute und schlechte Neuigkeiten für BVB-Fans. Die schlechten: Die Wintertestspiele des BVB sind nicht im Fernsehen zu sehen. Die guten: Die Partien gegen Lüttich und Mainz könnt Ihr im Stream sehen.

Der Streamingdienstanbieter DAZN zeigt am 7. Januar das Spiel der Dortmunder gegen Lüttich live und in voller Länge. Kommentiert wird die Partie von Tobi Fischbeck.

DAZN zeigt in der Winterpause auch weitere Testspiele von Bundesligisten. Auch Partien von Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 sind auf DAZN zu sehen.

Zudem zeigt der Streamingdienst in dieser Saison auch über 100 Spiele der Champions League live und exklusiv in voller Länge, die komplette Europa League, unter anderem alle Freitagsspiele der Bundesliga, sowie die Serie A, Ligue 1 und LaLiga. Auch die vier großen US-Sportligen NBA, NFL (die kompletten Playoffs inklusive Super Bowl), NHL und MLB seht ihr auf DAZN.

Der BVB zeigt die Spiele gegen Lüttich und den FSV Mainz auch selbst via BVB TV, YouTube (mit deutschem Kommentar) und Facebook (mit englischem Kommentar).

BVB, Transferfenster: Darf Erling Haaland in der Champions League spielen?

Halb Europa jagte ihn, der BVB bekam ihn: Das norwegische Toptalent Erling Haaland ist von RB Salzburg zu Borussia Dortmund gewechselt. Für den Stürmer, der beim BVB die Rückennummer 17 erhalten hat, wurden 20 Millionen Euro Ablöse fällig.

Haaland konnte in dieser Saison vor allem in der Champions League begeistern. Für die Salzburger traf er in sechs Gruppenspiele gleich achtmal ins gegnerische Netz. BVB-Fans erhoffen sich eine ähnliche Erfolgsquote.

Der zweifache norwegische Nationalspieler darf ohne Probleme für den BVB in der Königsklasse antreten. Mittlerweile erlauben die Regularien der UEFA die Nachmeldung von bis zu drei Spielern - unabhängig davon, ob sie in der Hinrunde für einen anderen Verein im Europapokal aktiv waren.

Bundesliga: Die Tabelle nach der Hinrunde

Nach der Hinrunde hinkt der BVB den eigenen Meisterschaftsambitionen noch hinterher. Auf Herbstmeister RB Leipzig haben die Dortmunder sieben Punkte Rückstand.