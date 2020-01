BVB - News und Gerüchte: Borussia Dortmund zieht offenbar Konsequenzen aus Protz-Video von Jadon Sancho

Die Vereinsführung von Borussia Dortmund hat offenbar erste Konsequenzen aus dem protzigen Urlaubsvideo von Jadon Sancho gezogen. Sportdirektor Michael Zorc erwägt derweil weitere Transfers im Winter.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB zieht offenbar Konsequenzen aus Sanchos Protz-Video

Die Vereinsführung von Borussia Dortmund hat offenbar erste Konsequenzen aus dem viel diskutierten Urlaubsvideo von Jadon Sancho gezogen. Wie die Bild-Zeitung am Montagabend berichtet, soll sich Betreuer Joel Kunz nach der Zurschaustellung eines kostenintensiven Dubai-Trips auf der Instagram-Seite des englischen Nationalspielers während der trainingsfreien Zeit nun noch intensiver um den 19-Jährigen kümmern.

Kunz wurde im Sommer auf Initiative von Lizenspieler-Leiter Sebastian Kehl eingestellt, um junge und aus dem Ausland zum BVB gewechselte Spieler in den Klub, die Kultur und die Stadt zu integrieren und beim Einleben eine Starthilfe zu geben. Das viel beachtete Protz-Video von Sancho war nur das jüngste Kapitel der Disziplinlosigkeiten des Offensivjuwels.

Ende November wurde Sancho aufgrund einer Verspätung bei der Mannschaftssitzung vor dem wegweisenden Champions-League-Spiel in Barcelona von BVB-Trainer Lucien Favre aus der Startelf gestrichen. Favre begründete seine Entscheidung damit, dass er "elf Spieler auf dem Platz brauche, die fokussiert und bereit sind".

© getty

Bereits zuvor war Sancho nach einer Länderspielreise im Oktober einen Tag zu spät nach Dortmiund zurückgekehrt. In der Folge wurde er für ein Spiel suspendiert und zu einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro verdonnert. In der Folge war Sancho nach kicker-Angaben intern in die Kritik geraten. Diksutiert werde der "Hang zur Arroganz", den er "kultiviert" habe, hieß es in einem Bericht Mitte November.

Sportlich hatte Sancho im Verlauf der Hinrunde eine kurzweilige Leistungsdelle überwunden und war seit Ende November in der Bundesliga an zehn BVB-Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, vier Vorlagen). Dass er über den Sommer hinaus in Dortmund bleibt, gilt derweil als unwahrscheinlich. Sancho soll durch seine guten Leistungen unter anderem das Interesse von Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid und dem FC Liverpool geweckt haben.

"Man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass Jadon sicherlich keine fünf Jahre mehr hier spielen wird", hatte Sportdirektor Michael Zorc bezüglich eines nahenden Abgangs des Offensiv-Juwels gesagt. Der Vertrag des Engländers in Dortmund läuft noch bis 2022.

Jadon Sancho: Spielerstatistiken beim BVB 2019/20

Wettbewerb Spiele Tore Torvorlagen Bundesliga 15 9 10 Champions League 6 2 2 DFB-Pokal 2 - -

BVB-Sportdirektor Michael Zorc erwägt weitere Wintertransfers

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc erwägt offenbar nach der Verpflichtung von Erling Braut Haaland weitere Wintertransfers: "Es ist nicht so, dass wir drei, vier Sachen auf dem Tisch haben, über die wir entscheiden müssten. Aber es kann sein, dass es noch die eine oder andere Veränderung gibt", sagte Zorc im Interview mit der dpa am Montag.

Dabei betonte der 57-Jährige, dass man beim BVB nie etwas ausschließe: "Warum sollte ich jetzt sagen, dass wir nichts mehr machen, und auf einmal ergibt sich eine Gelegenheit. Manchmal geht es ja auch einfach um diese Gelegenheiten."

Zuletzt wurde der BVB mit RB Leipzigs Außenverteidiger Lukas Klostermann in der Verbindung gebracht. Ein Transfers ist jedoch nach Angaben des kicker kein Thema. Auf der Liste der potenziellen Abgänge stehen derweil nach der Haaland-Verpflichtung sowohl Paco Alcacer als auch Mario Götze, dessen Vertragsgespräche mit den Dortmundern Anfang Januar als gescheitert gegolten haben.

Dass Götze den Verein im Sommer tatsächlich ablösefrei verlässt, sei jedoch "überhaupt noch nicht final entschieden", sagte Zorc. "Wir sind mit Mario im Gespräch. Ich habe mit seinem Vater vor Weihnachten gesprochen. Ich habe mit ihm selbst in Marbella nochmal gesprochen. Wir werden uns sicher im Frühjahr zusammensetzen und dann auch eine finale Entscheidung treffen."

Bezüglich der Zukunft von Alcacer, der in der Hinrunde zahlreiche Spiele aufgrund von kleineren Verletzungen verpasst hatte, betonte Zorc, dass "kein Angebot" vorliege, "über das wir diskutieren könnten". Alcacer, der nach Aussagen von Zorc mit der Situation "unzufrieden" ist, soll nach der Haaland-Verpflichtung mit Wechselgedanken spielen und unter anderem bei Atletico Madrid und dem FC Sevilla hoch im Kurs stehen.

Haalands Vorgänger: So haben sich Borussia Dortmunds U20-Transfers geschlagen © getty 1/31 Mit Erling Haaland hat Borussia Dortmund eines der begehrtesten Talente in Europa verpflichtet. Ob der 19-Jährige beim BVB einschlagen wird, ist aber naturgemäß noch offen. Wie erfolgreich andere U20-Transfers der Schwarzgelben waren? SPOX zeigt es euch. © getty 2/31 Im Fokus stehen die Spieler, für die der BVB eine Ablöse zahlen musste. Zuvor aber ein paar ausgewählte Akteure, die ablösefrei kamen ... © getty 3/31 Dan-Axel Zagadou - kam 2017 ablösefrei von Paris St.-Germain B. Pendelt seitdem zwischen Bank und Startelf und stand bis dato 35 Mal in der Bundesliga auf dem Platz, hinzu kommen unter anderem 9 Champions-League-Einsätze. 2019 gewann er den DFL-Supercup. © imago images 4/31 Lothar Emmerich - kam 1960 vom Dorstfelder SC. "Emma" wurde zu einer der größten Vereinslegenden, nicht umsonst ist das BVB-Maskottchen nach ihm benannt. In 183 BL-Einsätzen schoss er 115 Tore, gewann die Meisterschaft und den Europapokal der Pokalsieger. © getty 5/31 Timo Konietzka - kam 1958 vom VfB Lünen. Der Stürmer machte sich einen Namen als erster Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Als Deutscher Meister 1963 und 1966 auch sonst durchaus erfolgreich. © imago images 6/31 Martin Driller - kam 1989 für umgerechnet 20.000 Euro vom SC Paderborn. © imago images 7/31 5 Tore erzielte der Angreifer in 41 Spielen für die Borussia. Seine erfolgreichste Zeit hatte der ehemalige Lebensgefährte von Boxerin Regina Halmich aber später in Hamburg beim FC St. Pauli. © getty 8/31 Thiago - kam 2004 für 20.000 Euro von Uniao Sao Joao. © imago images 9/31 Anderson Thiago de Souza, wie der Brasilianer mit vollem Namen heißt, kam in keinem Pflichtspiel für den BVB zum Einsatz. Nach nur einem Jahr im Ruhrgebiet ging es über den Großen Teich in die MLS zu LA Galaxy. © getty 10/31 Christoph Metzelder - kam 2000 für umgerechnet 200.000 Euro von Preußen Münster. © getty 11/31 Der Vizeweltmeister von 2002 war über Jahre Stamm-Innenverteidiger beim BVB und hatte großen Anteil am Meistertitel 2002. In die Quere kamen ihm allerdings immer wieder Verletzungen - so fiel er zwischenzeitlich für knapp zwei Jahre aus. © getty 12/31 Emmanuel Krontiris - kam 2000 für umgerechnet 250.000 Euro von TeBe Berlin. © imago images 13/31 Der Deutsch-Grieche darf sich offziell Deutscher Meister sowie Finalist im UEFA-Pokal 2002 nennen. Allerdings nur, weil er damals zum BVB-Kader gehörte, gespielt hat er nämlich reichlich wenig, wie nur drei BL-Einsätze zeigen. © getty 14/31 Marcel Höttecke - kam 2007 für 500.000 Euro von Rot-Weiss Ahlen. © getty 15/31 Der Lippstädter wurde vor allem als dritter Torwart eingesetzt und verpasste wegen eines Unhappy Triad die komplette Saison 2008/09. Am Ende standen nur fünf Bundesliga-Einsätze zu Buche, für die zweite Mannschaft stand er öfter zwischen den Pfosten. © getty 16/31 Julian Weigl - kam 2015 für 2,5 Millionen Euro vom TSV 1860 München. © getty 17/31 Weigl wurde sofort Stammspieler und ein überragender Ballverteiler (BL-Rekord am 34. Spieltag 2016 mit 214 Ballkontakten gegen Köln). 2017 gewann er zudem den DFB-Pokal, ehe er unter Favre zu immer weniger Einsätzen kam und 2020 an Benfica verkauft wurde. © getty 18/31 Leonardo Bittencourt - kam 2012 für 2,7 Millionen Euro von Energie Cottbus. © getty 19/31 Kam zusammen mit Marco Reus als 18-Jähriger. Kurz danach der Durchbruch? Eher weniger. Bittencourt kickte hauptsächlich für die zweite Mannschaft und spielte nur spärlich in Bundesliga, Champions League oder Pokal. 2013 folgte der Wechsel zu Hannover. © imago images 20/31 Sergio Gomez - kam 2018 für 3 Millionen Euro vom FC Barcelona. © imago images 21/31 Der junge Spanier spielte vor allem im Regionalliga-Team, durfte aber mit den Profis trainieren. Hier und da kam mal ein Bundesliga-Kick zustande, ansonsten stand Amateurfußball auf der Agenda. Im Sommer 2019 verlieh ihn der BVB zur SD Huesca. © getty 22/31 Jadon Sancho - kam für 7,8 Millionen Euro von Manchester City. © getty 23/31 Zunächst behutsam aufgebaut, gehört er seit der Saison 2018/19 zur Stammelf. Sancho überragt meist mit seiner Geschwindigkeit, seinen Dribblings, seinen Pässen und Abschlüssen. Wie lange kann der BVB den englischen Nationalspieler noch halten? © getty 24/31 Alexander Isak - kam 2017 für 8,6 Millionen Euro vom AIK Solna. © getty 25/31 Als großes Sturm-Talent gekommen, verpasste der Schwede beim BVB den Durchbruch. Vor seinem Wechsel zu Willem II (Leihe) und dem Verkauf zu Real Sociedad kam Isak nur zu fünf Bundesliga-Spielen. © getty 26/31 Emre Mor - kam 2016 für 9,76 Millionen Euro vom FC Nordsjaelland. © getty 27/31 Mor wurde bei der EM 2016 als Mega-Talent beworben und unterschrieb anschließend für fünf Jahre beim BVB. Doch schon 2017 war wieder Schluss in Dortmund, von seinem Talent zeigte der Türke viel zu wenig. Es blieb bei einem Bundesliga-Tor und drei Assists. © getty 28/31 Ousmane Dembele - kam 2016 für 15 Millionen Euro von Stade Rennes. © getty 29/31 Dembele wurde als Newcomer der Saison 2016/17 gewählt, weil er mit seinem Tempo-Spiel die komplette Bundesliga verzauberte. Anschließend forcierte er seinen Wechsel zum FC Barcelona mit Trainingsstreiks und hinterließ so verbrannte Erde. © getty 30/31 Leonardo Balerdi - kam 2019 für 15 Millionen Euro von den Boca Juniors. © getty 31/31 Der Argentinier gilt als Talent, übt sich beim BVB aber bisher eher als Bankdrücker. Nur einmal schaffte er es auf den Bundesliga-Platz, ansonsten ist eher die Regionalliga sein täglich Brot.

