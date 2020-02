Bundesliga heute live: Samstagsspiele des 20. Spieltags im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag stehen in der Bundesliga wie gewohnt sechs Partien auf dem Programm. SPOX verrät Euch, welche Begegnungen das sind und wo Ihr diese heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Unter anderem sind mit RB Leipzig, FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund die vier besten Teams der Liga im Einsatz.

Bundesliga heute live: Die Samstagsspiele im Überblick

Borussia Dortmund und der FC Bayern München haben zwei Pflichtaufgaben vor der Brust. Der BVB empfängt Union Berlin, die Münchner gastieren in Mainz. Allerdings verloren die Schwarz-Gelben in der Hinrunde beim Aufsteiger mit 1:3.

Am Abend kommt es zudem zum Topspiel zwischen Spitzenreiter RB Leipzig und den drittplatzierten Gladbachern. Darüber hinaus feiert Uwe Rösler sein Trainerdebüt für Fortuna Düsseldorf, nachdem Friedhelm Funkel unter der Woche entlassen worden war.

Datum Anpfiff Heim Gast 1. Februar 15.30 Uhr Borussia Dortmund Union Berlin 1. Februar 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Bayer Leverkusen 1. Februar 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Eintracht Frankfurt 1. Februar 15.30 Uhr FSV Mainz 05 FC Bayern München 1. Februar 15.30 Uhr FC Augsburg Werder Bremen 1. Februar 18.30 Uhr RB Leipzig Borussia Mönchengladbach

Bundesliga: Die Samstagsspiele heute live im TV und Livestream

Keines der heutigen sechs Spiele in der Bundesliga könnt Ihr im Free-TV sehen. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen. Sky zeigt jedes Spiel einzeln als auch in einer großen Konferenz.

Neben der klassischen TV-Übertragung bietet Sky seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Wer kein Abonnement hat, kann sich den Spieltag mit dem monatlich kündbaren SkyTicket sichern.

Alternativ könnt Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der Spiele bei DAZNsehen. Der Streamingdienst teilt sich die Rechte am deutschen Oberhaus in dieser Saison mit Sky und zeigt alle Freitags-, Montags- und Sonntagsspiele um 13.30 Uhr live in voller Länge. Zudem ist die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga bei DAZN beheimatet.

Bundesliga: Die Samstagsspiele heute im Liveticker

Natürlich könnt Ihr die Spiele heute alle in unserem Liveticker verfolgen. Bei SPOX bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Neben den Einzelspielen bieten wir auch einen Konferenz-Ticker an.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 20. Spieltag