Schalke 04, Spielplan: Nächste Gegner von S04

Kurz vor Ende der Hinrunde steht der FC Schalke 04 auf einem Champions-League-Platz in der Bundesliga. Hier erfahrt Ihr, gegen wen die Knappen in den nächsten Partien antreten müssen.

Schalke darf nach 14 Spieltagen in der Bundesliga vom europäischen Geschäft träumen. Die Knappen haben es in der eigenen Hand, mindestens auf dem vierten Platz zu überwintern. Dafür müssen allerdings voraussichtlich die kommenden Partien allesamt gewonnen werden.

FC Schalke 04 - Spielplan: Die nächsten Gegner und Partien von S04

Drei Spiele haben die Schalker im Jahr 2019 noch zu bestreiten. Nach der Pleite gegen Bayer Leverkusen soll am 15. Spieltag daheim gegen Eintracht Frankfurt Wiedergutmachung betrieben werden. Gleich drei Tage später muss Königsblau beim VfL Wolfsburg ran. Den Abschluss der englischen Woche und der gesamten Hinrunde bildet das Heimspiel gegen den SC Freiburg.

Im Pokal muss S04 erst im kommenden Jahr wieder ran, das Achtelfinale gegen Hertha BSC findet am 4. Februar statt. International ist der FC Schalke 04 nach der gehörig misslungenen Vorsaison (14. Platz in der Liga und Viertelfinal-Aus im Pokal) in dieser Saison nicht vertreten.

Schalke-Spielplan bis zur Winterpause:

Datum Wettbewerb Heim Gast 15. Dezember Bundesliga FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 18. Dezember Bundesliga VfL Wolfsburg FC Schalke 04 21. Dezember Bundesliga FC Schalke 04 SC Freiburg

FC Schalke 04: Aktueller Stand in Bundesliga und DFB-Pokal

Nach 14 Ligaspielen steht der FC Schalke 04 bereits bei 25 Punkten. Zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison standen die Knappen noch bei elf Zählern weniger. Die klare Handschrift von Trainer David Wagner sieht man vor allem auch an der Anzahl der geschossenen Tore: Königsblau erzielte bereits zehn Tore mehr als noch im Vorjahr und stellt momentan den fünftbesten Sturm der Liga.

Auch im DFB-Pokal haben sich die Königsblauen bisher schadlos gehalten. In der ersten Runde gab es einen 5:0-Sieg gegen Viertligist SV Drochtersen/Assel, in Runde zwei zitterte Schalke ein 3:2 gegen Arminia Bielefeld ins Ziel. Im Achtelfinale dürfen die Knappen zum ersten Mal in dieser Saison daheim im Pokal ran. Gegner ist am 4. Februar 2020 Hertha BSC.

© getty

Bundesliga, Tabelle: Schalke momentan auf viertem Platz