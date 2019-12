FSV Mainz 05 gegen Bayer 04 Leverkusen: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bevor es in die Winterpause geht, steht noch der 17. Spieltag der Bundesliga an. Dort treffen heute der FSV Mainz 05 und Bayer Leverkusen aufeinander. Was Ihr zur Partie wissen müsst und wo Ihr diese live im TV, Stream und Ticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

FSV Mainz 05 vs. Bayer 04 Leverkusen: Wann und wo findet das Spiel statt?

Austragungsort der Partie ist die 34.000 Zuschauer fassende Mainzer Opel-Arena. Der Anpfiff ist auf 15.30 Uhr terminiert.

Mainz gegen Leverkusen heute live im TV und Livestream

Für alle Samstagsspiele der Bundesliga besitzt Sky Sport die exklusiven Übertragungsrechte und wird dementsprechend auch Mainz gegen Leverkusen zeigen. Auf Sky Sport Bundesliga 6 HD beginnen ab 15.15 Uhr die Vorberichte. Oliver Seidler begleitet die Partie als Kommentator.

Bereits 40 Minuten nach Spieleende stehen die Highlights der Begegnung auf DAZN zur Verfügung.

Ein DAZN-Abo ist nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats zum Testen schon ab 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich abschließbar.

FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen: SPOX-Liveticker

Wir bei SPOX bieten darüber hinaus einen ausführlichen Liveticker an, mit dem Ihr nichts verpasst. Egal ob Einzelspiel oder Konferenz - Ihr seid immer auf dem neuesten Stand.

Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen: Vorschau

Seit Achim Beierlorzer Trainer des FSV Mainz ist, holten die 05er aus fünf Partien starke neun Punkte - so viele wie in allen elf Begegnungen zuvor. Dabei gelangen vor allem gegen direkte Konkurrenten wie Frankfurt und Bremen wichtige Siege, womit man sich Luft im Abstiegskampf verschaffte. Vier Zähler liegen die Mainzer nun vor Relegationsrang 16, sogar sechs Punkte sind es auf den direkten Abstieg.

Eine Saison voller Berg- und Talfahrten erlebt hingegen Bayer Leverkusen. Auf starke Aufritte wie dem 2:1-Auswärtssieg beim FC Bayern oder beim 2:1 gegen den FC Schalke 04 folgen unerklärlich schwache Leistungen - zuletzt geschehen bei den beiden Niederlagen gegen die Kellerkinder aus Köln und Berlin.

"Für uns ist es einfacher, gegen offensivere Teams zu spielen. Heute waren die Räume sehr eng. Aber wir haben insgesamt nicht gut gespielt, sonst hätten wir mehr Chancen kreiert. Da sind wir selbstkritisch - wir wissen, woran wir arbeiten müssen", versuchte Bayer-Coach Peter Bosz nach der Hertha-Pleite Antworten zu finden.

Mainz vs. Bayer: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Der FSV Mainz 05 muss auf Stefan Bell (Sprunggelenksverletzung), Danny Latza (Wirbelsäulenverletzung), Dong-Won Ji (Knorpelschaden) und Aaron Seydel (Fersenprobleme) verzichten, bei Bayer Leverkusen fehlen Leon Bailey (Sperre), Mitchell Weiser (Bänderriss) und Joel Pohjanpalo (Innenbandriss).

FSV Mainz 05 : Zentner - Baku, St. Juste, Niakhate, Aaron - Fernandes, Boetius, Kunde - Öztunali, Szalai, Quaison

: Zentner - Baku, St. Juste, Niakhate, Aaron - Fernandes, Boetius, Kunde - Öztunali, Szalai, Quaison Bayer 04 Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Amiri, Baumgartlinger - Havertz, Volland, Diaby

FSV Mainz - Leverkusen: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 08.02.2019 Bundesliga FSV Mainz 05 Bayer Leverkusen 1:5 23.09.2018 Bundesliga Bayer Leverkusen FSV Mainz 05 1:0 28.01.2018 Bundesliga Bayer Leverkusen FSV Mainz 05 2:0 09.09.2017 Bundesliga FSV Mainz 05 Bayer Leverkusen 3:1 25.02.2017 Bundesliga Bayer Leverkusen FSV Mainz 05 0:2

Bundesliga: Die Tabelle