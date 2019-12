Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 15. Spieltag der Bundesliga trifft Fortuna Düsseldorf auf RB Leipzig. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga siehst Du auf DAZN. Sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen Probemonat!

Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig: Anstoßzeit, Austragungsort, Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen Fortuna Düsseldorf und RB Leipzig findet in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena statt. Das Stadion bietet insgesamt Platz für 54.600 Zuschauer. Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr. Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Robert Hartmann

Robert Hartmann Assistenten: Christian Leicher, Markus Häcker

Christian Leicher, Markus Häcker Vierter Offizieller: Patrick Alt

Patrick Alt Video-Assistent: Markus Schmidt

Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig: So seht Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream

Das Spiel Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig seht Ihr beim Pay-TV-Sender Sky. Bereits um 17.30 Uhr, also eine Stunde vor Anpfiff, beginnt Sky mit den Vorberichten zur Begegnung. Kommentiert wird die Partie von Martin Groß.

Zudem bietet Sky für seine Kunden einen Livestream des Spiels via Sky Go an. Solltet Ihr kein Sky-Abo haben, könnt Ihr Euch auch via Sky Ticket einen Tagespass sichern und so die Partie im Livestream sehen.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff gibt es die Highlights des Spiels auf DAZN zu sehen. Neben den Höhepunkten aller Spiele der Bundesliga zeigt der Streamingdienst alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live und exklusiv in voller Länge. Auch über 100 Spiele der Champions League, die Europa League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 und MLS seht Ihr auf DAZN.

Monatlich kostet ein DAZN-Abonnement 11,99 Euro, bei einem Jahresabonnement zahlt Ihr 119,99 Euro. In beiden Fällen ist der erste Monat kostenlos. Hier könnt Ihr Euch den DAZN-Probemonat sichern.

© getty

Düsseldorf gegen Leipzig: Bundesliga heute im LIVE-TICKER

SPOX bietet zum Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und RB Leipzig einen Liveticker an. Somit verpasst Ihr kein Highlight aus der Merkur Spiel-Arena.

Fortuna Düsseldorf vs. RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

Auf folgende Startaufstellungen könnten Friedhelm Funkel und Julian Nagelsmann setzen:

Fortuna Düsseldorf: Steffen - Ayhan, Hoffmann, Adams - Zimmer, Zimmermann, Bodzek, Gießelmann - Baker - Thommy, Hennings

Steffen - Ayhan, Hoffmann, Adams - Zimmer, Zimmermann, Bodzek, Gießelmann - Baker - Thommy, Hennings RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Ilsanker, Upamecano, Halstenberg - Demme, Laimer - Sabitzer, Forsberg - Werner, Schick

© getty

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 15. Spieltag

Schon bei einem Unentschieden wäre RB Leipzig zumindest eine Nacht lang Tabellenführer. Fortuna Düsseldorf könnte mit einem Sieg den Relegationsrang verlassen.