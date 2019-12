FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Amine Harit hat Vertrag bei S04 offenbar vorzeitig verlängert

Amine Harit hat seinen Vertrag beim FC Schalke 04 offenbar in aller Stille vorzeitig verlängert. Eine Bestätigung seitens des Vereins steht jedoch noch aus. Hier gibt es News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Harit hat Vertrag bei S04 offenbar verlängert

Amine Harit hat seinen Vertrag beim FC schalke 04 offenbar vorzeitig verlängert. Das berichtet das Portal Fussball-Transfers unter Berufung auf eigene Informationen. Demzufolge habe Harit, in dieser Spielzeit mit sechs Toren und fünf Vorlagen einer der Leistungsträger bei den Königsblauen, seinen Kontrakt bis 2024 verlängert. Harit selbst sendete am Sonntag einen kryptischen Tweet mit einer Sanduhr und einem blauen Herzen.

Harit war im Sommer 2017 für kolportierte acht Millionen Euro vom FC Nantes zu den Knappen gewechselt und hatte nach einem überzeugenden ersten Jahr (drei Tore, sieben Vorlagen) in der vergangenen Saison mit Formschwächen und den Nachwirkungen eines tödlichen Autounfalls zu kämpfen, in den der marokkanische Nationalspieler im Sommer 2018 verwickelt war.

Die Zeit danach sei "sehr kompliziert" gewesen, sagte der 22-Jährige in einem Interview mit der französischen L'Equipe. Er habe zwar versucht, "der Gleiche wie in der letzten Saison" zu sein, auf dem Platz aber gemerkt, dass er es nicht schaffe. "Ich habe mich selbst belogen", sagte Harit. Der Neustart auf Schalke ist dem Marokkaner in dieser Spielzeit gelungen. Dieser ging auch einher mit der Geburt seines ersten Kindes. Diese habe ihn verändert, er habe gemerkt, dass er seine Lebensweise ändern müsse, sagte Harit.

FC Schalke 04: Spielplan bis zur Winterpause