BVB gegen RB Leipzig: Datum, TV, Termin

Am 16. Spieltag der Bundesliga empfängt der BVB RB Leipzig. Wir informieren Euch über Datum, TV-Übertragung und Termin des Spitzenspiels.

BVB - RB Leipzig: Datum und Termin

Am 16. Spieltag der Bundesliga steht eine englische Woche an. Deshalb empfängt Borussia Dortmund die Roten Bullen aus Leipzig am Dienstag (17. Dezember). Anstoß im Signal Iduna Park ist um 20.30 Uhr.

Folgendes Schiedsrichtergespann kümmert sich um die Partie:

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Assistent: Dr. Matthias Jöllenbeck

Assistent: Christian Gittelmann

4. Offizieller: Harm Osmers

VAR: Tobias Welz

BVB - RB Leipzig live im TV sehen

Die Rechte für die Übertragung der Partie liegen exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender bietet die Partie sowohl als Einzelspiel auf Sky Sport 2 HD als auch als Teil der Konferenz auf Sky Sport 1 HD.

Daneben bietet Sky auch einen Livestream via Sky Go an, allerdings benötigt Ihr hierfür ebenfalls ein Abonnement.

Bundesliga: BVB - RB Leipzig im LIVE-TICKER

Darüber hinaus könnt Ihr die Partie zwischen dem ersten und dritten der Bundesliga auch im Liveticker bei SPOX verfolgen. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene.

BVB und RB Leipzig freuen sich auf Spitzenspiel

"Das ist ein Spitzenspiel. Wir spielen zu Hause. Wir wollen gewinnen", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc vor der Partie gegen den derzeitigen Spitzenreiter der Bundesliga. Von einem "Sechs-Punkte-Spiel" war zudem die Rede.

Und auch Julian Nagelsmann fordert von seinem Team eine "titelreife Leistung" im Signal Iduna Park, ist er sich der Bedeutung der Partie vollends bewusst: "Wir können einen sehr interessanten Punktevorsprung herausspielen, wenn wir gewinnen."

BVB - RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen der beiden Titelkandidaten werden erst rund eine Stunde vor Anpfiff bekannt gegeben, so könnten Lucien Favre und Julian Nagelsmann aber aufstellen:

BVB: Bürki - Zagadou, Hummels, Akanji - Hakimi, Brandt, Weigl, Schulz - Sancho, Reus - Hazard

Bürki - Zagadou, Hummels, Akanji - Hakimi, Brandt, Weigl, Schulz - Sancho, Reus - Hazard RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Ilsanker, Upamecano, Halstenberg - Demme, Laimer, Sabitzer, Forsberg - Werner, Schick

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag