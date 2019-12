BVB gegen Fortuna Düsseldorf: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga-Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM?

Am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga treffen am heutigen Samstag Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Wer das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM überträgt und wo Ihr Highlights der Begegnung sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bundesliga - Dortmund vs. Düsseldorf: Vorschau

Fast genau ein Jahr ist es her, als Fortuna Düsseldorf dem BVB unter Trainer Lucien Favre die erste Bundesliga-Niederlage überhaupt zufügte. Bis dahin rollte der schwarzgelbe Express durch das Fußball-Oberhaus und lag trotz der Niederlage in Düsseldorf, die durch ein absolutes Traumtor von Jean Zimmer besiegelt wurde, souverän mit sechs Punkten an der Spitze.

Knapp 365 Tage später ist das Bild ein anderes: Der BVB steckt in einer Herbstdepression, Favre steht in der Kritk - und das, obwohl die Dortmunder lediglich fünf Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach und nur einen Zähler hinter dem großen Rivalen FC Bayern stehen.

Die Fortuna auf der anderen Seite wirkt etwas stabiler als zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Dort war der 2:1-Sieg über den BVB so etwas wie der Wendepunkt einer bis dahin schwierigen ersten Saison nach der Rückkehr in die Bundesliga. Die Fortuna schaffte am Ende nach einer blitzsauberen Rückrunde den kaum für möglich gehaltenen Klassenerhalt.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Fortuna Düsseldorf: Wer zeigt / überträgt heute live?

Die Partie zwischen dem BVB und Fortuna Düsseldorf wird am heutigen Samstag wie gewohnt vom Pay-TV-Sender Sky im Einzelspiel oder in einer Konferenzschaltung übertragen. Der Pay-TV-Sender stellt seinen Kunden außerdem einen LIVE-Stream via SkyGo zur Verfügung.

Zwar teilt sich Sky seit dieser Saison die Übertragungsrechte an der Fußball-Bundesliga mit DAZN, der Streamingdienst zeigt jedoch lediglich 40 Partien live und exklusiv.

30 Spiele am Freitag

5 Spiele am Montag

5 Spiele am Sonntag, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden

BVB gegen Fortuna Düsseldorf: Bundesliga-Highlights am Samstag

Obwohl DAZN zwar nicht die Übertragungsrechte an den Bundesliga-Spielen am Samstag besitzt, ist der Streamingdienst die ideale Plattform, wenn es darum geht, ausführliche Highlights der Spiele vom Samstag anzuschauen.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff zeigt DAZN die Spielzusammenfassungen aller Partien um 15.30 Uhr auf seiner Plattform. Die Highlights von der Partie zwischen dem BVB und Fortuna Düsseldorf sind demnach schon um 17.45 Uhr bei DAZN abrufbar.

Andere Möglichkeiten, die Tore und wichtigsten Szenen des Spiels im TV zu sehen, sind die Sportschau um 18 Uhr in der ARD, oder das Aktuelle Sportstudio im ZDF um 23.30 Uhr.

BVB gegen Fortuna Düsseldorf: Alle wichtigen News und Fakten zum Spiel

Der BVB kann aller Voraussicht nach am Samstag auf die zuletzt angeschlagenen Julian Weigl und Paco Alcacer zurückgreifen. Mats Hummels wird hingegen nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt fehlen.

Fortuna Düsseldorf muss ausgerechnet gegen die offensivstarken Dortmunder auf Kaan Ayhan und Marcel Sobottka verzichten.

Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel stellte sich im Vorfeld der Partie schützend vor den angezählten und vielkritisierten BVB-Coach Lucien Favre. Der Umgang mit dem Schweizer sei teilweise unfair, insbesondere aufgrund der Vergleiche mit Jürgen Klopp. Der BVB müsse sich jedoch "endlich von Klopp lösen", sagte Funkel und schob hinterher: "Die Dortmunder spielen nicht so schlecht, wie es teilweise medial dargestellt wird."

Der BVB ist saisonübergreifend seit sieben Heimspielen ungeschlagen, die Fortuna auswärts hingegen seit sechs Spielen sieglos.

Bundesliga-Tabelle vor BVB - Fortuna