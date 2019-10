BVB-Boss Watzke hält am Saisonziel Meisterschaft fest: "Korrigieren nichts"

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hält trotz des holprigen Saisonstarts am Saisonziel Meisterschaft fest. "Daran korrigieren wir nichts. Wir versuchen alles. Nicht mehr, nicht weniger", sagte der BVB-Boss der Süddeutschen Zeitung. Nach sechs Spieltagen liegen die Westfalen nur auf Rang acht der Tabelle.

Watzke fordert daher, mehr auf das reine Ergebnis zu achten. "Ich glaube, dass wir aufhören müssen, in unseren eigenen Fußball verliebt zu sein. Wir sollten stattdessen verliebt ins Gewinnen sein. Darum geht's", sagte der 60-Jährige. Sein Team müsse "lernen, unser Tor wieder mit Zähnen und Klauen zu verteidigen."

Vorbild auf diesem Weg könne der italienische Rekordmeister Juventus Turin sein. "Die sind extrem aufs Resultat fokussiert. Davon brauchen wir ein bisschen mehr. Also uns nicht nur über schönen Fußball definieren, sondern auch über knallharte defensive Einzelarbeit. Wenn wir Titel gewinnen wollen, müssen wir an dieser Weggabelung, an der wir uns gerade befinden, klar erkennen: Nur mit schönem Fußball wird das nichts!", sagte Watzke.

Borussia Dortmund - Werder Bremen: Noten und Einzelkritiken zum BVB © getty 1/15 Trotz Führung in der zweiten Halbzeit und teilweise drückender Überlegenheit kommt Borussia Dortmund gegen Werder Bremen nicht über ein Remis hinaus. Mal wieder kassiert der BVB ein Gegentor nach einer Standardsituation. Die Einzelkritik der BVB-Spieler. © imago images 2/15 Roman Bürki: Chancenlos beim frühen Gegentor durch Rashica, genauso chancenlos beim Ausgleich durch Friedl. Ansonsten im Prinzip ohne Fehler. Note: 3,5. © imago images 3/15 Lukasz Piszczek: Mit einer Maßflanke auf Götze bereitete er den schnellen Ausgleich vor. Ließ hinten nicht viel anbrennen. Eine grundsolide Vorstellung. Note: 3. © getty 4/15 Manuel Akanji: In Abwesenheit von Hummels wieder Abwehrchef. Stark im Zweikampf, wurde beim 0:1 etwas auf dem falschen Fuß erwischt, als er bereits rausgerückt war. Note: 3. © imago images 5/15 Julian Weigl: Musste mal wieder als Innenverteidiger ran und agierte in der Regel souverän gegen allerdings kaum gefährliche Bremer. Dennoch manchmal nicht mit der nötigen Überzeugung. Note: 3,5. © getty 6/15 Achraf Hakimi: Antizipiert vor dem 0:1 gut, aber nicht sauber in der Ballverarbeitung. Daraus resultiert der Gegentreffer. Beim Ausgleich verliert er Friedl aus den Augen. Offensiv dafür sehr auffällig und laufstark. Note: 3,5. © getty 7/15 Axel Witsel: Viel zu halbherzig im Zweikampf vor dem Tor von Rashica. Die übliche Präsenz hatte der Dirigent des Dortmunder Mittelfelds heute nicht. Note: 4. © imago images 8/15 Mahmoud Dahoud: Stand überraschend von Anfang an auf dem Platz. Mit einigen guten Pässen, aber im Abschluss unglücklich - in der 45. Minute vergab er völlig frei vor Pavlenka eine mögliche Vorentscheidung. Dazu zweikampfschwach. Note: 4. © imago images 9/15 Jadon Sancho: Seine auffälligste Szene war ein Fernschuss, den Pavlenka großartig parierte. Viel unterwegs, blieb aber zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison ohne Torbeteiligung. Note: 4. © imago images 10/15 Marco Reus: Vorbildlicher Einsatz. Bis zu seinem Führungstreffer (41.) war vom Kapitän aber nicht viel zu sehen. Verlor später das entscheidende Kopfballduell vor dem 2:2. Note: 3,5. © imago images 11/15 Thorgan Hazard: Ihm war anzumerken, dass er nach zuletzt mäßigen Leistungen etwas zeigen wollte. Bereitete den Treffer von Reus vor, danach noch mit einem guten Fernschuss. An vielen Torschüssen beteiligt. Note: 3,5. © getty 12/15 Mario Götze: Rechtfertigte seinen Einsatz in der Startelf bereits nach neun Minuten, als er zum Ausgleich einköpfte. Beweglich und fleißig, musste in der Schlussphase Alcacer weichen. Traumpass auf Dahoud, der eigentlich treffen muss. Note: 2,5. © getty 13/15 Julian Brandt: Mo Dahoud machte in der 67. Minute für ihn Platz. Zwei gute Abschlüsse. Ihm fehlt aktuell aber das Selbstvertrauen, das ihn in Leverkusen noch auszeichnete. Note: 3,5. © imago images 14/15 Paco Alcacer: Ersetzte in der 72. Minute Mario Götze und verpasste direkt nach seiner Einwechslung nur knapp den Führungstreffer. Keine Bewertung. © imago images 15/15 Raphael Guerreiro: Kam in der 80. Minute für Sancho in die Partie, trat aber nicht mehr in Erscheinung. Keine Bewertung.

BVB-Boss Watzke: Superliga? "So nicht mehrheitsfähig"

In der Debatte um eine mögliche europäische Superliga hält Watzke Neuerungen für möglich: "Erst einmal glaube ich nicht, dass es irgendeine europäische Superliga gibt, ohne die nationalen Ligen. Das ist nicht mehrheitsfähig." Ab 2024 könnte es aber "ein Format geben, bei dem es womöglich ein paar mehr Spiele gibt als bisher. Der Bedarf dafür besteht, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA oder Asien. Die wollen mehr Topspiele der Champions League."

Für die Champions-League-Klubs könnte das dann bis zu vier Spiele mehr in der Saison bedeuten. "Der Rahmen-Terminkalender würde das noch hergeben. Die Champions League fängt erst im September an, und von Anfang Dezember bis Ende Februar läuft auch nichts. Die Ligen, die bisher mit 20 Klubs spielen statt mit 18 wie die Bundesliga, könnten auf 18 reduzieren", so Watzke.