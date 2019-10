BVB - Achraf Hakimi über Lucien Favre und Zinedine Zidane: "Sie sind sich wirklich ähnlich"

Achraf Hakimi war mit zwei Treffern der Matchwinner für Borussia Dortmund beim Champions-League-Auswärtssieg gegen Slavia Prag. Im Interview mit der spanischen AS hat der BVB-Leihspieler nun über seine Zukunft und Lucien Favre gesprochen.

Achraf Hakimi hat bei seinem Torjubel in Prag angedeutet, dass er bald Vater wird: Mit Daumen im Mund bejubelte er seinen ersten Treffer in der Champions League überhaupt, kurz vor Schluss der Partie bei Slavia Prag legte er ein weiteres Tor nach.

Ob Hakimi sein erstes Kind in Dortmund aufziehen wird, ist allerdings ungewiss: Bis zum Ende der Saison dauert das Leihgeschäft mit Real Madrid noch an. Geht es nach Informationen des kicker, ist danach Schluss. Angeblich bestünde Real Madrid darauf, dass Hakimi nach der Spielzeit zurückkehrt.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke eröffnete schon Ende des letzten Jahres auf der Mitgliederversammlung die Perspektive, den Marokkaner in Dortmund halten zu wollen - und hielt auch kürzlich weiter dagegen: "Real ist auf seinen Positionen sehr gut besetzt. Ich höre von ihm nicht, dass er sofort wieder in seine Heimatstadt will. Wir werden alles daran setzen, ihn weiter zu verpflichten. Wir würden ihn gerne behalten."

Diese Wertschätzung ist bei Hakimi definitiv angekommen, wie er im Interview mit der spanischen AS zugibt: "Ich schätze so etwas, dass du weniger als ein Jahr hier bist und dass sie dir bereits sagen, dass sie wollen, dass du für immer hier sein sollst und dir das Gefühl geben, dass du die Dinge richtig machst, sie mit dir glücklich sind und dass du mit ihnen zufrieden bist."

Allerdings lässt Hakimi nicht durchblicken, wie er seine Zukunft ab Sommer sieht: "Das ist nicht meine Entscheidung, die Klubs und mein Berater müssen darüber reden. Ich werde versuchen, weiterhin meinen Job zu tun, um Dortmund zu helfen und zu sehen, ob wir gemeinsam Großes erreichen können."

BVB gegen Slavia Prag: Die Einzelkritiken und Noten von Borussia Dortmund © imago images 1/16 Bieder, wackelig und über weite Strecken harmlos: Der BVB legte in Prag erneut einen dürftigen Auftritt hin. Beim 2:0-Sieg überzeugten nur zwei Akteure auf ganzer Linie. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/16 Trainer Lucien Favre stellte seine Startelf erneut um. Mario Götze musste trotz des Ausfalls von Paco Alcacer wieder auf die Bank und Julian Brandt rückte ins Zentrum. Außerdem kehrte Raphael Guerreiro zurück, Achraf Hakimi durfte offensiv ran. © getty 3/16 ROMAN BÜRKI: Rettete den BVB gegen Masopust vor einem Rückstand, als er lange stehen blieb und sich groß machte (20.). Nur wenige Minuten später mit der nächsten starken Tat. Bürki war mit seinen fünf Paraden ein wesentlicher Faktor in Prag. Note: 2. © getty 4/16 LUKASZ PISZCZEK: Wurde von Olayinka im ersten Duell auf den Hosenboden gesetzt und wäre auch in der 6. Minute zu spät bei ihm gewesen. Danach etwas stabiler und mit wichtigen Balleroberungen vor dem 1:0 und Sanchos Großchance. Note: 3,5. © getty 5/16 MANUEL AKANJI: Ab und an mit Problemen, wenn seine Gegenspieler ins Tempo gingen und auch im Zweikampf nicht immer sattelfest. Die zwischenzeitliche Quote von 33 Prozent ist viel zu schwach. Legte in der letzten halben Stunde zu. Note: 4. © getty 6/16 MATS HUMMELS: Hatte einen dicken Stellungsfehler und einen verunglückten Befreiungsschlag drin. Strahlte wie Akanji auch nicht wirklich Sicherheit aus. Es haperte außerdem ab und an an der Absprache mit Guerreiro. Dafür aber zweikampfstark. Note: 4. © getty 7/16 RAPHAEL GUERREIRO: Ließ seine Seite gleich zweimal sperrangelweit offen und begünstigte so zwei Großchancen Slavias. Offensiv dafür mit ein, zwei guten Bällen auf Hakimi. Dennoch ein eher unterdurchschnittliches Spiel. Note: 4. © getty 8/16 AXEL WITSEL: Gegen Olayinka im eigenen Sechzehner kurz im Tiefschlaf, bügelte es aber selbst aus (10.). Vor der ersten Slavia-Großchance zu zaghaft gegen Passgeber Stanciu, dann aber besser im Spiel und mit den meisten Zweikämpfen beim BVB. Note: 3,5. © getty 9/16 THOMAS DELANEY: Verrichtete im Mittelfeld unauffällig, aber solide bis gut seine Arbeit. 75 Prozent gewonnene Zweikämpfe, neun Balleroberungen und eine gute Passquote (88 Prozent) sprechen für sich. Note: 3. © getty 10/16 JADON SANCHO: Kam gut rein und gab Kolar nach starkem Dribbling gleich mal Zunder (2.). Auch danach aktiv, aber ohne Fortune im Abschluss. Ließ die dicke Chance zum 2:0 liegen, anschließend wurde es ruhig um ihn. Note: 3,5. © getty 11/16 MARCO REUS: Offensiv blieb es sehr still um den BVB-Kapitän. Seine besten Aktionen hatte er in der Defensive: Eroberte mit Piszczek vor dem 1:0 den Ball und klärte kurz vor der Pause in höchster Not per Kopf. Er konnte den BVB nicht aufwecken. Note: 4,5. © getty 12/16 ACHRAF HAKIMI: Der Mann des Tages! Traf erst mit einem Weltklasse-Solo zum 1:0 und später noch zum 2:0. Machte einige richtige Läufe in die Schnittstellen, sorgte so für Tiefe und war mit seinem Tempo ein absoluter Gewinn. Note: 1,5. © getty 13/16 JULIAN BRANDT: Hing auf der ungewohnten Neunerposition in der Luft, lieferte aber mit zwei starken Vorlagen für Hakimi beim 1:0 und 2:0 seinen Arbeitsnachweis ab. Setzte auch Sancho noch herrlich in Szene. Eigene Abschlüsse waren Mangelware. Note: 3. © getty 14/16 THORGAN HAZARD: Kam in der 73. Minute für Guerreiro und blieb bis zu seiner Großchance zum 3:0 weitestgehend blass. Note: keine Bewertung. © getty 15/16 DAN-AXEL ZAGADOU: Wurde für Matchwinner Hakimi nach dessen 2:0 eingewechselt und hatte noch fünf Ballaktionen. Note: keine Bewertung. © getty 16/16 MARIO GÖTZE: Fand sich trotz der guten Leistung gegen Bremen und des Alcacer-Ausfalls auf der Bank wieder. In der Nachspielzeit dann eingewechselt und noch mit einer Chance aufs 3:0. Note: keine Bewertung.

Hakimi würde gerne mit Real Madrid triumphieren

Vielmehr möchte Hakimi abwarten, wie seine zweite Saison in Schwarzgelb verläuft: "Meine Leihe läuft zwei Jahre, und ich muss die Antwort geben, wenn ich die Leihe beende. Ich werde sehen, ob diese zwei Jahre es wert waren und ob ich für Real Madrid bereit bin. Im Moment bin ich auf einem sehr guten Niveau, also denke ich, dass ich auch bei Real Madrid sein könnte. Aber am Saisonende kann ich sagen, ob ich bereit bin oder nicht."

Der vielseitige Außenverteidiger, der in Prag erstmals für den BVB auf dem linken offensiven Flügel zum Einsatz kam und dort seine große Schnelligkeit gut einbrachte, verriet jedoch, dass er eines Tages wieder für die Königlichen auflaufen möchte: "Ich werde nicht lügen, natürlich würde ich dort gerne triumphieren. Ich bin in Madrid aufgewachsen, es ist mein Zuhause und ich möchte mich dort weiterentwickeln, aber wenn nicht, werde ich versuchen, woanders zu triumphieren. Das ist mein Traum."

Zudem sprach Hakimi über sein Verhältnis zu BVB-Trainer Lucien Favre: "Er ist sehr gut, er versucht immer, mir zu helfen, er zeigt mir Videos, korrigiert mich, weiß, dass ich jung bin und ich lernen kann und ich höre auf ihn, weil ich sagen würde, dass alles, was er mir rät, wahr ist."

Der 20-Jährige sieht sogar Parallelen zwischen Favre und Zinedine Zidane, seinem einstigen Trainer bei Real: "Es ist ähnlich wie bei Zidane, es sind zwei Trainer, die gerne reden, auf die Spieler achten und immer danach streben, sie zu verbessern, damit das ganze Team wächst. Sie sind sich wirklich ähnlich."