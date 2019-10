FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 bangt um Quartett

Der FC Schalke 04 bangt um gleich vier wichtige Spieler. Rabbi Matondo lobt die Schalker Fans. Hier gibt es News und Gerüchte zu S04.

FC Schalke 04 bangt um Sane, Nübel, Burgstaller und Harit

Der FC Schalke 04 bangt um gleich vier wichtige Spieler. Beim Training am Dienstag konnten Salif Sane, Alexander Nübel, Guido Burgstaller und Amine Harit nicht mittrainieren.

Während Sane unter Rückenproblemen leidet, plagen sich Nübel und Burgstaller mit muskulären Problemen herum. Harit musste aufgrund individueller Belastungssteuerung passen.

Ob einer der Spieler das Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Köln (18.30 Uhr) verpassen wird, ist noch unklar.

Rabbi Matondo lobt Schalker Fans: "Fantastisch"

Rabbi Matondo hat die Fans des FC Schalke 04 gelobt. "Die Unterstützung der Fans war fantastisch", sagte er auf der offiziellen Vereinshomepage über die Anfeuerungen beim Auswärtsspiel in Leipzig, das Schalke mit 3:1 gewann. "Ich hoffe, dass wir sie mit unseren Auftritten weiter glücklich machen können."

Matondo war im vergangenen Winter von Manchester City zu Schalke gewechselt, hatte zunächst aber Probleme mit der Akklimatisierung an die Bundesliga. "Es war am Anfang für mich nicht so einfach, da es für uns sportlich nicht so gut lief", sagte er. Gegen Leipzig machte er sein erstes Profispiel in dieser Saison und erzielte direkt ein Tor.

